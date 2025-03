Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2218f7a6-9a96-4658-afe8-f8044bc3c935","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az is végleges, hogy valóban az iX3 elnevezést kapja. ","shortLead":"Az is végleges, hogy valóban az iX3 elnevezést kapja. ","id":"20250314_szeptember-elejen-debutal-a-debreceni-BMW","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2218f7a6-9a96-4658-afe8-f8044bc3c935.jpg","index":0,"item":"59dcd664-1dec-4fff-b728-bf2818617c53","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_szeptember-elejen-debutal-a-debreceni-BMW","timestamp":"2025. március. 14. 10:29","title":"Hivatalos: Szeptember elején debütál a debreceni BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce7ee85-1ebf-47c8-b5b2-58be817787d2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hibrid technikával felvértezett új 911 GT2 RS árát alaposan megkérik majd.","shortLead":"A hibrid technikával felvértezett új 911 GT2 RS árát alaposan megkérik majd.","id":"20250314_meregdraga-lesz-az-1000-loeros-legdurvabb-porsche-911-gt2-rs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ce7ee85-1ebf-47c8-b5b2-58be817787d2.jpg","index":0,"item":"4af1925a-c3da-442d-8b1f-b9d74406eb22","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_meregdraga-lesz-az-1000-loeros-legdurvabb-porsche-911-gt2-rs","timestamp":"2025. március. 14. 08:41","title":"Méregdrága lesz az 1000 lóerős legdurvább Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce1930a-aa0e-44cf-93cb-c9aa9d1fa48b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az itt üzemelő pénztárgépek zöme nem alkalmas ennek a regisztrációjára, a fejlesztés viszont idő- és költségigényes, ráadásul újra kellene engedélyeztetni őket az NGM-nél. Az e-pénztárgép megoldás lehet, de az csak 2026 második felétől válik kötelezővé.","shortLead":"Az itt üzemelő pénztárgépek zöme nem alkalmas ennek a regisztrációjára, a fejlesztés viszont idő- és költségigényes...","id":"20250314_Millios-kiadast-kisboltok-afa-visszaterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ce1930a-aa0e-44cf-93cb-c9aa9d1fa48b.jpg","index":0,"item":"1279dcb9-0ea5-49a2-a78b-d702d02d222f","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_Millios-kiadast-kisboltok-afa-visszaterites","timestamp":"2025. március. 14. 08:52","title":"Milliós kiadást jelenthet a kisboltoknak az áfa-visszatérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"Lenthár Balázs","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint a Putyinnal folytatott csütörtöki tárgyalás jó és eredményes volt, most viszont arra kéri az orosz elnököt, hogy kímélje meg a kurszki kiszögellésben bekerített iukrán katonák életét.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a Putyinnal folytatott csütörtöki tárgyalás jó és eredményes volt, most viszont arra kéri...","id":"20250314_Trump-kurszk-bekerites-felelosseg-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"3309ee1d-3197-45d0-ab05-72609e99d824","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_Trump-kurszk-bekerites-felelosseg-putyin","timestamp":"2025. március. 14. 15:46","title":"Trump most a bekerített ukrán katonákért aggódik, miközben a helyzetért ő is nagyban felelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c480049e-f869-46ea-9823-1fc03360b675","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hajtómű kapott lángra az American Airlines dallasi járatán. Tizenkét ember sérült meg.","shortLead":"A hajtómű kapott lángra az American Airlines dallasi járatán. Tizenkét ember sérült meg.","id":"20250314_szarny-utasok-kigyulladt-repulogep-denver-repter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c480049e-f869-46ea-9823-1fc03360b675.jpg","index":0,"item":"6bdf4d2d-9b37-49ad-8eb8-6693fb657054","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_szarny-utasok-kigyulladt-repulogep-denver-repter","timestamp":"2025. március. 14. 08:38","title":"A szárnyra menekültek az utasok a kigyulladt repülőgépen a denveri reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05dd4b09-8c69-4cf3-ab99-3965898b6f20","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Gránit Bank április 1-től lesz a BUX- és a BUMIX-index tagja, a PannErgy viszont kikerült belőle, mert nem felelt meg a követelményeknek.","shortLead":"A Gránit Bank április 1-től lesz a BUX- és a BUMIX-index tagja, a PannErgy viszont kikerült belőle, mert nem felelt meg...","id":"20250314_Bekerult-a-Granit-Bank-a-BUX-indexbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05dd4b09-8c69-4cf3-ab99-3965898b6f20.jpg","index":0,"item":"71775c07-2d50-4d0f-806a-c1366ca1ff61","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_Bekerult-a-Granit-Bank-a-BUX-indexbe","timestamp":"2025. március. 14. 14:56","title":"Bekerült a Tiborcz István bankja a BUX-indexbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szombat délután vetítik le a megkurtított részeket, hogy „mindenki élvezni tudja”.","shortLead":"Szombat délután vetítik le a megkurtított részeket, hogy „mindenki élvezni tudja”.","id":"20250312_hunyadi-szexjelenetek-cenzura-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da.jpg","index":0,"item":"425932e7-360d-4013-9c2b-4f16a4fde0fe","keywords":null,"link":"/elet/20250312_hunyadi-szexjelenetek-cenzura-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 17:28","title":"Hogy a családok is megnézhessék a Hunyadit, leadnak belőle egy szexmentes verziót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke feljelentést helyezett kilátásba az európai parlamenti dokumentum ügyében.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke feljelentést helyezett kilátásba az európai parlamenti dokumentum ügyében.","id":"20250313_Magyar-Peter-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31.jpg","index":0,"item":"b7438430-1f9d-458a-a65f-04c4e165b4f2","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Magyar-Peter-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. március. 13. 11:32","title":"Magyar Péter: Dömötör Csaba nem tagadta, hogy ők állnak a hamisított aláírás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]