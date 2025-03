Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6819dab3-160e-4825-9755-73b10b6c8f3c","c_author":"Bridge Budapest","category":"brandcontent","description":"A Legacy Fellowship a Bridge Budapest Legacy programjának ösztöndíja fiatal vezetők számára. Ennek a programnak a végén Soltész Attila, a Planslab pénzügyi tanácsadó cég egyik alapítója és vezetője lett a kiemelkedő résztvevő – azért nem győztes, mert fontos hangsúlyozni, hogy ez nem volt egy klasszikus verseny. ","shortLead":"A Legacy Fellowship a Bridge Budapest Legacy programjának ösztöndíja fiatal vezetők számára. Ennek a programnak a végén...","id":"20250312_Milyen-kozosseget-hagysz-magad-utan-A-Bridge-Budapest-Legacy-Fellowship-programja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6819dab3-160e-4825-9755-73b10b6c8f3c.jpg","index":0,"item":"042380f8-9ede-441b-9cdc-f4e04f20830a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250312_Milyen-kozosseget-hagysz-magad-utan-A-Bridge-Budapest-Legacy-Fellowship-programja","timestamp":"2025. március. 14. 09:30","title":"Milyen közösséget hagysz magad után? A Bridge Budapest Legacy Fellowship programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af741f06-d8f3-4000-9ef5-52aef487f637","c_author":"Rácz Krisztina","category":"360","description":"Városon hidegháború folyik, falun szkanderezés megy. A tét ugyanaz: Ki bírja tovább? – írja szerzőnk, a Belgrádi Egyetem oktatója a szerbiai egyetemisták hónapok óta tartó tüntetéseiről.","shortLead":"Városon hidegháború folyik, falun szkanderezés megy. A tét ugyanaz: Ki bírja tovább? – írja szerzőnk, a Belgrádi...","id":"20250314_hvg-Racz-Krisztina-Belgrad-Szerbia-Ujvidek-tuntetesek-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af741f06-d8f3-4000-9ef5-52aef487f637.jpg","index":0,"item":"a5fca1e1-fbaf-4ebd-9c00-db3dfaf4003d","keywords":null,"link":"/360/20250314_hvg-Racz-Krisztina-Belgrad-Szerbia-Ujvidek-tuntetesek-velemeny","timestamp":"2025. március. 14. 08:00","title":"Rácz Krisztina: Szerbiában fölébredt a telefonjából föl se néző, apolitikusnak hitt, emigrációra készülő generáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d2e59b-67c9-4d53-9ae1-ad50e13c9c0b","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"Bár a határon túli magyarok népszavazásokon és országgyűlési választásokon voksolhatnak, az Ukrajna EU-tagságáról tartott „véleménynyilvánító” „szavazáson” nem osztanak nekik „szavazólapot”.","shortLead":"Bár a határon túli magyarok népszavazásokon és országgyűlési választásokon voksolhatnak, az Ukrajna EU-tagságáról...","id":"20250314_Kiket-nem-kerdez-a-kormany-Ukrajna-EU-tagsagarol-Az-ukrajnai-magyarokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d2e59b-67c9-4d53-9ae1-ad50e13c9c0b.jpg","index":0,"item":"92af25bb-f62e-4189-b717-eaf0d3e21f08","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Kiket-nem-kerdez-a-kormany-Ukrajna-EU-tagsagarol-Az-ukrajnai-magyarokat","timestamp":"2025. március. 14. 17:53","title":"Kiket nem kérdez a kormány Ukrajna EU-tagságáról? Az ukrajnai magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646885e4-739b-4345-9e31-bb1be0058f5f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a Google is tud a Chromecast tévéokosítók hibájáról, és a jó hír, hogy javítani is fogja azt. Kérdés, mikor.","shortLead":"Már a Google is tud a Chromecast tévéokosítók hibájáról, és a jó hír, hogy javítani is fogja azt. Kérdés, mikor.","id":"20250313_google-chromecast-teveokosito-meghibasodas-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/646885e4-739b-4345-9e31-bb1be0058f5f.jpg","index":0,"item":"b8a5a00f-e7e3-4554-9e4f-61b18bdca940","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_google-chromecast-teveokosito-meghibasodas-javitas","timestamp":"2025. március. 13. 12:03","title":"Tömegesen mennek tönkre a Google tévéokosítói, a cég megoldást ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db38a876-9a8f-482e-b4b7-0ce8ff78d606","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy új személy is megjelent a cégadatokban.","shortLead":"Egy új személy is megjelent a cégadatokban.","id":"20250314_tiborcz-drawa-mezopack","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db38a876-9a8f-482e-b4b7-0ce8ff78d606.jpg","index":0,"item":"4b0092a6-3380-4650-b173-3be2f3acbcc7","keywords":null,"link":"/360/20250314_tiborcz-drawa-mezopack","timestamp":"2025. március. 14. 12:30","title":"Mozgolódás látható Tiborcz egyik cégénél, de vajon mire készülhet Orbán veje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"Lenthár Balázs","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint a Putyinnal folytatott csütörtöki tárgyalás jó és eredményes volt, most viszont arra kéri az orosz elnököt, hogy kímélje meg a kurszki kiszögellésben bekerített ukrán katonák életét.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a Putyinnal folytatott csütörtöki tárgyalás jó és eredményes volt, most viszont arra kéri...","id":"20250314_Trump-kurszk-bekerites-felelosseg-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"3309ee1d-3197-45d0-ab05-72609e99d824","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_Trump-kurszk-bekerites-felelosseg-putyin","timestamp":"2025. március. 14. 15:46","title":"Trump most a bekerített ukrán katonákért aggódik, miközben a helyzetért ő is nagyban felelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5079342a-e0f6-4435-ba25-aa46363fd6a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánok vizének 2023-ban és 2024-ben tapasztalt rekordhőmérsékletei nem az általános felmelegedés „váratlan” gyorsulásának a jelei – mutat rá egy friss kutatás. ","shortLead":"Az óceánok vizének 2023-ban és 2024-ben tapasztalt rekordhőmérsékletei nem az általános felmelegedés „váratlan”...","id":"20250313_oceanok-hormerseklet-emelkedes-gyorsulas-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5079342a-e0f6-4435-ba25-aa46363fd6a8.jpg","index":0,"item":"4fc8e55d-798c-4ec9-a234-e8c87ba0d203","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_oceanok-hormerseklet-emelkedes-gyorsulas-rekord","timestamp":"2025. március. 13. 15:03","title":"Meglepő dolog derült ki az óceánok elmúlt években tapasztalt rekordhőmérsékletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5630fc06-cb6f-4a71-968c-668987c74907","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy parvovírusos kutya tetemét is megtalálták a német családfő tanyáján.","shortLead":"Egy parvovírusos kutya tetemét is megtalálták a német családfő tanyáján.","id":"20250314_kutya-tanya-orgovany-allatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5630fc06-cb6f-4a71-968c-668987c74907.jpg","index":0,"item":"f7d607e2-5836-420b-b112-5bebdd8f391f","keywords":null,"link":"/elet/20250314_kutya-tanya-orgovany-allatvedelem","timestamp":"2025. március. 14. 14:16","title":"„Embermagasságban állt a kutyaürülék” – 150 kutyát tartott embertelen körülmények között egy család az alföldi tanyavilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]