[{"available":true,"c_guid":"232b6639-dab6-44c6-91ef-c48b742120c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konsztantyin Leonyidovics Dracsevszkij mellett Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő is ott állt.","shortLead":"Konsztantyin Leonyidovics Dracsevszkij mellett Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő is ott állt.","id":"20250315_Debrecenben-az-orosz-fokonzullal-egyutt-koszoruzott-a-fideszes-varosvezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/232b6639-dab6-44c6-91ef-c48b742120c7.jpg","index":0,"item":"38f30ce2-adf9-4011-919d-c9b3c5c9c10a","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Debrecenben-az-orosz-fokonzullal-egyutt-koszoruzott-a-fideszes-varosvezetes","timestamp":"2025. március. 15. 18:37","title":"Debrecenben az orosz főkonzullal együtt koszorúzott a fideszes városvezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7893513d-bf68-4314-adb4-83b8f07841dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két másik áldozatára az utcán támadt rá, egy 60 év körüli nő életveszélyesen megsérült, az őt védeni próbáló férfinak a karját törte el.","shortLead":"Két másik áldozatára az utcán támadt rá, egy 60 év körüli nő életveszélyesen megsérült, az őt védeni próbáló férfinak...","id":"20250315_A-helyiek-szerint-rendszeresen-drogozott-a-ferfi-aki-husanggal-olte-meg-a-fonoi-kisbolt-eladojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7893513d-bf68-4314-adb4-83b8f07841dc.jpg","index":0,"item":"72f874c0-2501-4b15-bf0c-a18cd69bfa74","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_A-helyiek-szerint-rendszeresen-drogozott-a-ferfi-aki-husanggal-olte-meg-a-fonoi-kisbolt-eladojat","timestamp":"2025. március. 15. 19:48","title":"A helyiek szerint rendszeresen drogozott a férfi, aki husánggal ölte meg a fonói kisbolt eladóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8426119d-481e-4d09-a12d-02300b63bfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új vitrin használatára egy tízfős kezelőszemélyzetet is felkészítenek.","shortLead":"Az új vitrin használatára egy tízfős kezelőszemélyzetet is felkészítenek.","id":"20250317_Elkoltoztetik-a-Szent-Koronat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8426119d-481e-4d09-a12d-02300b63bfd1.jpg","index":0,"item":"d27e3760-c17c-4a3e-9f5e-cbc77bef2716","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Elkoltoztetik-a-Szent-Koronat","timestamp":"2025. március. 17. 09:05","title":"Elromlott a vitrin, költöztetik a Szent Koronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas évek. Pedig a modell története régebbre nyúlik vissza, mostani megújulásával pedig folytatja a Ford pár éve elkezdett új fejezetét. ","shortLead":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas...","id":"20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9.jpg","index":0,"item":"c6c3774c-fd94-4c9a-9b45-67ec7cb9f569","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","timestamp":"2025. március. 16. 15:30","title":"Visszatért a Ford legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"51540735-93c9-4435-b268-8759c731c978","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden olyan megnyilvánulást elítélnek, ami alkalmas arra, hogy e függetlenségbe vetett bizalmat megingassa.","shortLead":"Minden olyan megnyilvánulást elítélnek, ami alkalmas arra, hogy e függetlenségbe vetett bizalmat megingassa.","id":"20250317_Visszautasitja-Orban-Viktor-poloskazos-beszedet-az-Orszagos-Biroi-Tanacs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51540735-93c9-4435-b268-8759c731c978.jpg","index":0,"item":"03875281-af02-4994-8348-abe46b0462cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Visszautasitja-Orban-Viktor-poloskazos-beszedet-az-Orszagos-Biroi-Tanacs-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 11:13","title":"Egy jogállamban ez egy politikustól sem megengedhető - visszautasítja Orbán Viktor poloskázós beszédét az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3146c3-e09a-4a91-987d-8ade2211c366","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mi áll a támadás hátterében.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mi áll a támadás hátterében.","id":"20250316_villamos-tamadas-gera-nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c3146c3-e09a-4a91-987d-8ade2211c366.jpg","index":0,"item":"237fa479-b051-4105-87cd-e4d9282033bb","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_villamos-tamadas-gera-nemetorszag","timestamp":"2025. március. 16. 15:26","title":"Felgyújtottak egy villamoson utazó nőt a németországi Gera városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b02e3e6-0f61-4f99-95d8-1142a6c8e2a9","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Ruganyos bőr és érfalak, újjászületett ízületek, erős haj – többféle jó hatást remélnek, akik hallgatnak az idők szavára, és belefognak a kollagénpótlásba. Milyen hitelt érdemlő bizonyítékok vannak a népszerű táplálékkiegészítő jó hatásaira? Eljut-e a szájon át szedett kollagén a bőrig? Árthat-e a kollagén, és van-e valódi vegán változata?","shortLead":"Ruganyos bőr és érfalak, újjászületett ízületek, erős haj – többféle jó hatást remélnek, akik hallgatnak az idők...","id":"20250316_kollagen-mire-jo-hatasa-kamu-vagy-tenyleg-jo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b02e3e6-0f61-4f99-95d8-1142a6c8e2a9.jpg","index":0,"item":"be83131a-0930-478d-8627-d5d2dd839133","keywords":null,"link":"/360/20250316_kollagen-mire-jo-hatasa-kamu-vagy-tenyleg-jo","timestamp":"2025. március. 16. 15:30","title":"Az igazság a kollagénről: érdemes szedni, vagy csak bedőltünk a marketingnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06eab1e8-a054-468a-aca6-42048a54cce8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az író nem áltathatja feleségét azzal, hogy a szép meztelen lány a lakásban kizárólag szakmai célokra kell neki. Lackfi János következett ezen a héten Az én hetem című sorozatunkban, amelyben öt kulcsszót felhasználva kell írni arról, hogy miként élte meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: atyaég, résrehajlás, besül, italáldozat, kebelbarát – és plusz egy megkerülhetetlen szó ezen a héten, a poloska. ","shortLead":"Az író nem áltathatja feleségét azzal, hogy a szép meztelen lány a lakásban kizárólag szakmai célokra kell neki. Lackfi...","id":"20250316_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06eab1e8-a054-468a-aca6-42048a54cce8.jpg","index":0,"item":"8034a8fc-8409-43f5-a2e7-3cedee3c897e","keywords":null,"link":"/360/20250316_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal","timestamp":"2025. március. 16. 17:53","title":"Kitalálsz valami hazugságot és mindenki elhiszi – Lackfi János Az én hetemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]