[{"available":true,"c_guid":"9081ffde-17b4-440e-9dbd-69284a61558e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az arcképelemzést már egy 10 évvel ezelőtt elfogadott jogszabály lehetővé teszi, de nem ilyen esetekre, hanem csak súlyos bűncselekményekre. Ahhoz, hogy a Pride-on felvonulók ellen is bevethető legyen, törvényt módosítanának.","shortLead":"Az arcképelemzést már egy 10 évvel ezelőtt elfogadott jogszabály lehetővé teszi, de nem ilyen esetekre, hanem csak...","id":"20250317_A-Pride-on-felvonulok-arckepelemzessel-valo-azonositasahoz-torvenyt-modositananak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9081ffde-17b4-440e-9dbd-69284a61558e.jpg","index":0,"item":"8393750e-6545-40b2-82ad-a95d32c19be0","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_A-Pride-on-felvonulok-arckepelemzessel-valo-azonositasahoz-torvenyt-modositananak","timestamp":"2025. március. 17. 20:59","title":"Törvényt módosítanának, hogy a Pride-on felvonulókat arcképelemzéssel azonosíthassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fényt gyújtanak, mert a miniszterelnök kijelentései és a listázásra való felhívás sötét időket idéz.","shortLead":"Fényt gyújtanak, mert a miniszterelnök kijelentései és a listázásra való felhívás sötét időket idéz.","id":"20250318_orban-poloska-beszed-birok-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9.jpg","index":0,"item":"0a97a462-4ef4-462c-9e37-2aa25f1fa843","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_orban-poloska-beszed-birok-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 18. 10:45","title":"Békés akcióra készülnek a bírók a kormányfő poloskázós beszéde miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5282d723-a4f6-4adb-9255-4aa9ba9a1155","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi több mint 120 felvételt készített másfél év alatt különböző mosdókban nőkről.","shortLead":"A férfi több mint 120 felvételt készített másfél év alatt különböző mosdókban nőkről.","id":"20250318_balatonfured-etterem-mosdo-video-szemeremsertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5282d723-a4f6-4adb-9255-4aa9ba9a1155.jpg","index":0,"item":"51928068-d3eb-447b-8da6-21f91112ce27","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_balatonfured-etterem-mosdo-video-szemeremsertes","timestamp":"2025. március. 18. 12:37","title":"Lebukott egy 21 éves férfi, amikor titokban levideózott egy fiatalkorú lányt egy balatoni étterem mosdójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Arra kérik a munkatársaikat, hogy fogadják a változásokat nyitottan.","shortLead":"Arra kérik a munkatársaikat, hogy fogadják a változásokat nyitottan.","id":"20250319_spar-arresstop-dolgozoi-level","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295.jpg","index":0,"item":"930adb9f-6f4c-4b66-87e5-be96bd65ad3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_spar-arresstop-dolgozoi-level","timestamp":"2025. március. 19. 14:28","title":"Dolgozóinak írt levelében panaszkodik az árrésstopra a Spar, „nehéz” lépéseket sem zárnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két embert vittek kórházba.","shortLead":"Két embert vittek kórházba.","id":"20250318_ceges-csapatepito-baleset-mentoszolgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"e53551e6-4873-41e7-9cf2-578051bc8851","keywords":null,"link":"/elet/20250318_ceges-csapatepito-baleset-mentoszolgalat","timestamp":"2025. március. 18. 10:38","title":"A mentők adtak ki közleményt arról a céges csapatépítőről, ahol összekötött cipőfűzővel futottak a résztvevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fb00f4-333a-4b6e-9edb-6e77c9dfea4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem zárult le a vizsgálat, így nem tudni, mi okozta több mint 600 ember rosszullétét Nagykőrösön. Az étkeztetést végző cég korábban azt közölte, hogy kielemezték az ételmintákat, az eredmény pedig negatív lett. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ugyanakkor azt írta, hogy ez a vizsgálat csak négy mikróbára terjedt ki, a hatóságok viszont mást is elemeznek.","shortLead":"Még nem zárult le a vizsgálat, így nem tudni, mi okozta több mint 600 ember rosszullétét Nagykőrösön. Az étkeztetést...","id":"20250318_Nagykorosi-rosszulletek-a-NEBIH-tovabbi-parameterekre-ellenorzi-az-etelmintakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8fb00f4-333a-4b6e-9edb-6e77c9dfea4f.jpg","index":0,"item":"8991cd01-632b-4dd2-9087-ecea9bcfc039","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Nagykorosi-rosszulletek-a-NEBIH-tovabbi-parameterekre-ellenorzi-az-etelmintakat","timestamp":"2025. március. 18. 11:32","title":"Nagykőrösi rosszullétek: Folyik a vizsgálat, a hatóságok még ellenőrzik a mintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Jó lenne gyorsabb ütem, de idén reálisan 2 százalékkal nőhet a magyar gazdaság az Erste Bank elemzői előrejelzése szerint. Az év jelentős részében a piaci bizonytalanságok miatt maradhat a változékony kereskedés, be kell rendezkedni a 410-es euróárfolyamra – mondták el a bank szakértői.","shortLead":"Jó lenne gyorsabb ütem, de idén reálisan 2 százalékkal nőhet a magyar gazdaság az Erste Bank elemzői előrejelzése...","id":"20250319_erste-prognozis-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"1528be79-a05e-4b9c-9d43-8c5db64ca77b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_erste-prognozis-gazdasag","timestamp":"2025. március. 19. 14:49","title":"A vártnál lassabb növekedés és a hitelminősítők miatt is aggódhatunk – ezt várja az Erste erre az évre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb452bc9-671f-4731-a9f4-64d21c618f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vállalat küzd az autóipar válságával és a Kínából érkező versenytársakkal.","shortLead":"A vállalat küzd az autóipar válságával és a Kínából érkező versenytársakkal.","id":"20250318_7500-munkahelyet-szuntet-meg-az-Audi-2029-vegeig-Nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb452bc9-671f-4731-a9f4-64d21c618f29.jpg","index":0,"item":"1ed8a7d7-a88c-4dbc-bc54-54b98435e07e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_7500-munkahelyet-szuntet-meg-az-Audi-2029-vegeig-Nemetorszagban","timestamp":"2025. március. 18. 06:40","title":"7500 munkahelyet szüntet meg az Audi 2029 végéig Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]