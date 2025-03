Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3e8ad30b-59bb-41de-aa0e-438ec8188526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozdonyvezetőt és másik három embert a tűzoltók mentették ki.","shortLead":"A mozdonyvezetőt és másik három embert a tűzoltók mentették ki.","id":"20250320_kisiklott-vonat-vasuti-atjaro-szemelyauto-utkozes-baleset-tiszaeszlar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8ad30b-59bb-41de-aa0e-438ec8188526.jpg","index":0,"item":"ccc116a9-7148-40d6-9952-baef8931fa6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_kisiklott-vonat-vasuti-atjaro-szemelyauto-utkozes-baleset-tiszaeszlar","timestamp":"2025. március. 20. 08:43","title":"A vonat ablakán másztak ki az utasok a tiszaeszlári halálos baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7176aee-c2e7-437b-90fc-0bbe707b0cca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy jelenleg mely személyautók gyakorolják a legkisebb negatív hatást a környezetre.","shortLead":"Vázoljuk, hogy jelenleg mely személyautók gyakorolják a legkisebb negatív hatást a környezetre.","id":"20250319_ezek-most-a-leginkabb-kornyezetbarat-autok-toplista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7176aee-c2e7-437b-90fc-0bbe707b0cca.jpg","index":0,"item":"ad57d99e-37ed-432f-a550-71044a155aac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_ezek-most-a-leginkabb-kornyezetbarat-autok-toplista","timestamp":"2025. március. 19. 07:59","title":"Ezek most a leginkább környezetbarát autók – toplista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök a Putyin-Trump egyeztetést követően tartott sajtótájékoztatót.","shortLead":"Az ukrán elnök a Putyin-Trump egyeztetést követően tartott sajtótájékoztatót.","id":"20250318_zelenszkij-trump-putyin-targyalas-reakcio-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effd35d4-4d39-404f-ade0-79d716c38892.jpg","index":0,"item":"404a9dec-dbee-4de0-a484-a0b49e8b5caa","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_zelenszkij-trump-putyin-targyalas-reakcio-ukrajna","timestamp":"2025. március. 18. 22:12","title":"Zelenszkij: Ukrajna nem saláta vagy gyümölcslé, hogy feltálalják Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2005e1-d105-42d6-9b63-6f64333fa2c6","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Zavar támadt az erőben, öltönybe bújt a hétköznapi fasizmus, arcfelismerő szoftvereket vetnek be a NER ellenségei ellen, a sokáig lesajnált vidéken változások indultak el. Ez a Fülszöveg, ízelítő az e heti HVG-ből. ","shortLead":"Zavar támadt az erőben, öltönybe bújt a hétköznapi fasizmus, arcfelismerő szoftvereket vetnek be a NER ellenségei...","id":"20250320_Dobszay-Janos-Fulszoveg-Egy-gondolatmenet-bant-engemet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d2005e1-d105-42d6-9b63-6f64333fa2c6.jpg","index":0,"item":"f79bce28-dd77-4953-889c-08b462fd8e8f","keywords":null,"link":"/360/20250320_Dobszay-Janos-Fulszoveg-Egy-gondolatmenet-bant-engemet","timestamp":"2025. március. 20. 08:00","title":"Odalett az Orbán-varázs, Magyar Pétert alkalmasabbnak látják a leendő exminiszterelnöknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abba915-e2d3-4a9a-af4d-662cd7daaf40","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy 60 négyzetméteres budapesti lakás árából messzebb egy 112 négyzetméteres ház is kijön.","shortLead":"Egy 60 négyzetméteres budapesti lakás árából messzebb egy 112 négyzetméteres ház is kijön.","id":"20250319_lakasar-agglomeracio-csaladi-haz-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8abba915-e2d3-4a9a-af4d-662cd7daaf40.jpg","index":0,"item":"9fdca249-9994-4d7e-a2cb-6ceaeabf40a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_lakasar-agglomeracio-csaladi-haz-ingatlan","timestamp":"2025. március. 19. 10:43","title":"Megbolondultak az árak: ismét reális lehet fővárosi lakásból agglomerációs házba költözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da40451-22b2-44d7-922c-6b6c3e25ae35","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Az Európai Unió nagyszabású fegyverkezési tervekkel állt elő, részben közös hitelfelvétellel, aminek óriási lökést adott, hogy Németország önállóan is hatalmas összegeket fordítana a hadiiparára. A mélyebben integrált EU támogatói szerint a fegyverkezési célú közös adósság kibocsátása meghozná az integrációban az áttörést. Ez is tétje a csütörtökön kezdődő EU-csúcsnak.","shortLead":"Az Európai Unió nagyszabású fegyverkezési tervekkel állt elő, részben közös hitelfelvétellel, aminek óriási lökést...","id":"20250320_eu-csucs-elozetes-hadi-beszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3da40451-22b2-44d7-922c-6b6c3e25ae35.jpg","index":0,"item":"7ede2d9c-21f6-477b-98f7-739502281a43","keywords":null,"link":"/360/20250320_eu-csucs-elozetes-hadi-beszerzes","timestamp":"2025. március. 20. 07:00","title":"A közös hadi beszerzéssel az európai integráció oda juthat el, ahová Amerika 1790-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eef0b80-f9ed-4705-824a-33e1170f0ec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egy szivárványos zászló takarja.","shortLead":"Csak egy szivárványos zászló takarja.","id":"20250320_Jarai-Kira-meztelen-fotoval-reagalt-a-Pride-betiltasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0eef0b80-f9ed-4705-824a-33e1170f0ec0.jpg","index":0,"item":"e5e82279-85b4-454f-9dd2-ae2f37ae4836","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Jarai-Kira-meztelen-fotoval-reagalt-a-Pride-betiltasara","timestamp":"2025. március. 20. 13:21","title":"Járai Kira meztelen fotóval reagált a Pride betiltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetés engedélyezésének részletes szabályait is megszabták.","shortLead":"A tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetés engedélyezésének részletes szabályait is megszabták.","id":"20250320_Uj-rendelettel-agyaznak-meg-a-paksi-atomeromu-tovabbnal-is-tovabbi-uzemelesenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da.jpg","index":0,"item":"518b46bc-7f35-4c01-87f2-858f5277c8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Uj-rendelettel-agyaznak-meg-a-paksi-atomeromu-tovabbnal-is-tovabbi-uzemelesenek","timestamp":"2025. március. 20. 08:07","title":"Új rendelettel ágyaznak meg a paksi atomerőmű továbbnál is további üzemelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]