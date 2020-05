Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55d90520-6382-4067-8b75-ce7f54b485ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten 650 lélegeztetőgép érkezett.","shortLead":"A héten 650 lélegeztetőgép érkezett.","id":"20200531_A_jarvanynak_lassan_vege_a_portyazok_meg_dolgoznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d90520-6382-4067-8b75-ce7f54b485ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1128d9b-eb09-48b5-9e07-0ad7a6ed2ede","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_A_jarvanynak_lassan_vege_a_portyazok_meg_dolgoznak","timestamp":"2020. május. 31. 11:25","title":"A járványnak lassan vége, a fürkészek és portyázók még dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba07bf6-50fc-491a-b17c-a0f7803f7c56","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A nemzetbiztonsági törvény megalkotásával Kína azt jelezheti a világnak, elég erős ahhoz, hogy ne tűrjön beleszólást Hongkong sorsának alakításába, és ez figyelmeztetés a renegát tartománynak tekintett Tajvan számára is.","shortLead":"A nemzetbiztonsági törvény megalkotásával Kína azt jelezheti a világnak, elég erős ahhoz, hogy ne tűrjön beleszólást...","id":"202022__hongkong__nemzetbiztonsagi_torveny__kina_beletapos__egy_orszag_egyrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba07bf6-50fc-491a-b17c-a0f7803f7c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3609a02-6ab9-4e38-897a-62c1ac78e1e1","keywords":null,"link":"/360/202022__hongkong__nemzetbiztonsagi_torveny__kina_beletapos__egy_orszag_egyrendszer","timestamp":"2020. május. 31. 16:00","title":"Kína rátenyerel Hongkongra, és ezzel Tajvant figyelmezteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ám a négyes is szépen fizet.","shortLead":"Ám a négyes is szépen fizet.","id":"20200530_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1d03e9-7ff2-45b4-a49b-89d46b6873a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2020. május. 30. 20:27","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 31-én Szlovéniában \"adminisztratív értelemben\" is véget ér a koronavírus-járvány - írta a helyi sajtó szombaton.","shortLead":"Május 31-én Szlovéniában \"adminisztratív értelemben\" is véget ér a koronavírus-járvány - írta a helyi sajtó szombaton.","id":"20200530_Szlovenia_ugy_dontott_befejezodott_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e5524a-e89b-4275-8780-04652025e8aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Szlovenia_ugy_dontott_befejezodott_a_jarvany","timestamp":"2020. május. 30. 18:30","title":"Szlovénia úgy döntött, befejeződött a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee182d08-7a32-47ba-9938-267d010f3139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezekben az állítólag személyes hangú levelekben a nemzetközi kommunikációs államtitkár a magyar nép nevében kifogásolja, hogy a kutatók kvázi diktatúrának nevezték Magyarországot. ","shortLead":"Ezekben az állítólag személyes hangú levelekben a nemzetközi kommunikációs államtitkár a magyar nép nevében...","id":"20200530_Kovacs_Zoltan_levelet_kuldott_kulfoldi_kutatoknak_hogy_kerjenek_bocsanatot_a_magyaroktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee182d08-7a32-47ba-9938-267d010f3139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc4fc07-2963-4d58-8cf5-2ff60caaca0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Kovacs_Zoltan_levelet_kuldott_kulfoldi_kutatoknak_hogy_kerjenek_bocsanatot_a_magyaroktol","timestamp":"2020. május. 30. 12:12","title":"Kovács Zoltán levelet küldött külföldi kutatóknak, hogy kérjenek bocsánatot a magyaroktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több városban erőszakba fordulnak a George Floyd halála miatt kitört tiltakozások, van, ahol már kijárási tilalmat rendeltek el. ","shortLead":"Egyre több városban erőszakba fordulnak a George Floyd halála miatt kitört tiltakozások, van, ahol már kijárási...","id":"20200531_Orszagos_szintu_tiltakozashullam_az_USAban_Floridaban_kisteherautoval_hajtottak_a_tunteto_tomegbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021341a1-4393-47e2-bc03-9c83148af220","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_Orszagos_szintu_tiltakozashullam_az_USAban_Floridaban_kisteherautoval_hajtottak_a_tunteto_tomegbe","timestamp":"2020. május. 31. 10:16","title":"Tüntetések az USA-ban: Floridában kisteherautóval hajtottak a tömegbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszélyes becsapódási szöge miatt okozott katasztrofális kihalást a Földön a mai Mexikói-öböl térségében 66 millió éve becsapódott, az állat- és növényfajok 75 százalékának pusztulását okozó aszteroida – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Veszélyes becsapódási szöge miatt okozott katasztrofális kihalást a Földön a mai Mexikói-öböl térségében 66 millió éve...","id":"20200530_dinoszauruszok_tomeges_kihalas_aszteroida_becsapodasi_szoge_66_millio_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0620eecd-1a12-45c9-b81e-f57d34095ba1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_dinoszauruszok_tomeges_kihalas_aszteroida_becsapodasi_szoge_66_millio_eve","timestamp":"2020. május. 30. 18:03","title":"Számítógéppel kiszámolták: a lehető leghalálosabb szögben csapódott a Földbe 66 millió éve az aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség azzal érvelt, a megmozdulás nem tartozott a gyülekezési törvény hatálya alá.","shortLead":"A rendőrség azzal érvelt, a megmozdulás nem tartozott a gyülekezési törvény hatálya alá.","id":"20200531_TASZ_A_rasszista_vonulason_lett_volna_ok_a_buntetesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9a3ce0-d624-4b61-8462-94eeb4255862","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_TASZ_A_rasszista_vonulason_lett_volna_ok_a_buntetesre","timestamp":"2020. május. 31. 12:40","title":"TASZ: A \"rasszista vonuláson\" lett volna ok a büntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]