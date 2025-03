Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A könyvek ugyanis a kreativitásra, a koncentrációkészségre és a stressz-szintre is hatással lehetnek, de még ezen kívül van egy sor jótékony hatása a napi olvasásnak. ","shortLead":"Ha olvasási szokásai kimerülnek a Facebook-bejegyzések, rövid hírek vagy a gyorsrizs csomagolásán található utasítások...","id":"20250304_olvasas-pozitiv-hatasa-szokas-konyvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619.jpg","index":0,"item":"3a8429ba-5349-4d47-899e-3a5156131dc1","keywords":null,"link":"/elet/20250304_olvasas-pozitiv-hatasa-szokas-konyvek","timestamp":"2025. március. 04. 06:49","title":"Kapjon le egy könyvet a polcáról, mert rengeteg előnye van, ha napi szokássá teszi az olvasást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43316244-cf95-4fb2-8ecd-75fb0f004f74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Évek óta tevékenykedtek. ","shortLead":"Évek óta tevékenykedtek. ","id":"20250304_Autofosztogato-bandat-kaptak-el-Gyorben-17-es-18-eves-is-van-koztuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43316244-cf95-4fb2-8ecd-75fb0f004f74.jpg","index":0,"item":"c5e70882-a573-4f5a-9cd7-7716bfe38f6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Autofosztogato-bandat-kaptak-el-Gyorben-17-es-18-eves-is-van-koztuk","timestamp":"2025. március. 04. 08:32","title":"Autófosztogató bandát kaptak el Győrben, 17 és 18 éves is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most épülő magyar és török gyárak kapacitása félmillió autó lehet évenként, ezek mellé jöhet egy harmadik gyár is.","shortLead":"A most épülő magyar és török gyárak kapacitása félmillió autó lehet évenként, ezek mellé jöhet egy harmadik gyár is.","id":"20250304_ujabb-gyarat-epitene-Europaban-BYD-akkumulatorgyarrol-szo-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163.jpg","index":0,"item":"6d9ae417-92f2-4a01-83fc-cd1aeb438426","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_ujabb-gyarat-epitene-Europaban-BYD-akkumulatorgyarrol-szo-van","timestamp":"2025. március. 04. 13:08","title":"Még egy autógyárat építene Európában a BYD, és egy akkumulátorgyárról is szó van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229ec985-455c-4828-a9ba-3f67826506d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De azért hiányozni fog az Egyesült Államok katonai segítsége. ","shortLead":"De azért hiányozni fog az Egyesült Államok katonai segítsége. ","id":"20250304_orosz-ukran-haboru-amerikai-katonai-segely-tartalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/229ec985-455c-4828-a9ba-3f67826506d8.jpg","index":0,"item":"b1b02871-1a8a-48ed-a3eb-a7d22eee6015","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_orosz-ukran-haboru-amerikai-katonai-segely-tartalek","timestamp":"2025. március. 04. 12:05","title":"Ukrajna hat hónapra elegendő fegyverkészlettel rendelkezik, most azon gondolkodnak, mi lesz utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a53af9-8017-4d80-918b-968f80c32ac2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A 2024-es számok azt mutatták, hogy jár az eredményrészesedési kifizetés.","shortLead":"A 2024-es számok azt mutatták, hogy jár az eredményrészesedési kifizetés.","id":"20250305_Bonuszosztas-a-kecskemeti-Mercedes-gyarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a53af9-8017-4d80-918b-968f80c32ac2.jpg","index":0,"item":"dcd00d73-21c3-4525-b597-6c6fc71ec4f8","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_Bonuszosztas-a-kecskemeti-Mercedes-gyarban","timestamp":"2025. március. 05. 11:16","title":"800 ezer forintos bónuszt fizet dolgozóinak a kecskeméti Mercedes-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c757ff6-93b4-4fe9-94a8-649d71c0ce0e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók óriási adatkészleten vizsgálták meg, miként alakul a bél mikrobioma, ha különböző módon táplálkozik az ember.","shortLead":"Amerikai kutatók óriási adatkészleten vizsgálták meg, miként alakul a bél mikrobioma, ha különböző módon táplálkozik...","id":"20250304_bel-egeszsege-mikrobiom-emesztorendszer-dieta-vegan-vegetarianus-mindenevo-hus-zoldseg-gyumolcs-tej","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c757ff6-93b4-4fe9-94a8-649d71c0ce0e.jpg","index":0,"item":"98df89ab-f59b-4d47-a325-13cd1cfe0a0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_bel-egeszsege-mikrobiom-emesztorendszer-dieta-vegan-vegetarianus-mindenevo-hus-zoldseg-gyumolcs-tej","timestamp":"2025. március. 04. 14:03","title":"21 561 ember rá a bizonyíték: így változik a bél egészsége a különböző étrendek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1a4251-d41b-4ec2-b320-64f58eceafdc","c_author":"HVG","category":"hvgkonyvek","description":"Kísérleti formátumokkal indul a 2025-ös év a HVG Könyveknél, kártyacsomaggal kínálunk ugyanis önfejlesztő tréninget. Közben érkeznek az új gazdasági, üzleti kötetek is.","shortLead":"Kísérleti formátumokkal indul a 2025-ös év a HVG Könyveknél, kártyacsomaggal kínálunk ugyanis önfejlesztő tréninget...","id":"20250305_HVG-konyvkiado-uj-vezeto-szerkeszto-ujdonsagok-allas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb1a4251-d41b-4ec2-b320-64f58eceafdc.jpg","index":0,"item":"afe63119-4bd1-46d5-b5fd-02bf46b0cd6c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250305_HVG-konyvkiado-uj-vezeto-szerkeszto-ujdonsagok-allas","timestamp":"2025. március. 05. 13:11","title":"Új vezetőkkel innovációra és régi erősségeire épít a HVG könyvkiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]