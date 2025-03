Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2588a521-ce3f-4cf9-9ed9-e40f327e24e1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nagyon sokféle negatív érzést válthatnak ki belőlünk az éghajlatváltozással és a természet pusztulásával kapcsolatos jelenségek, ám az ökoszorongásnak lehet pozitív hatása is a pszichénkre. Hogyan juthatunk el a solastalgiától a biofíliáig?","shortLead":"Nagyon sokféle negatív érzést válthatnak ki belőlünk az éghajlatváltozással és a természet pusztulásával kapcsolatos...","id":"20250321_Kozos-felelmunk-amit-egyutt-gyogyithatunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2588a521-ce3f-4cf9-9ed9-e40f327e24e1.jpg","index":0,"item":"e484414d-7068-4a6d-8cbd-f744873e840d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250321_Kozos-felelmunk-amit-egyutt-gyogyithatunk","timestamp":"2025. március. 21. 08:40","title":"Közös félelmünk, amit együtt gyógyíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2bf2dc-719e-4164-91de-3e45b5fe9d8e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azokat a civil, jogvédő és médiaszervezeteket fogják listázni, amelyek az Egyesült Államokból vagy Európából kaptak támogatást.","shortLead":"Azokat a civil, jogvédő és médiaszervezeteket fogják listázni, amelyek az Egyesült Államokból vagy Európából kaptak...","id":"20250320_VSquare-Orban-szupertitkosszolgalata-utasitasba-kapta-a-media-es-a-civilek-listazasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e2bf2dc-719e-4164-91de-3e45b5fe9d8e.jpg","index":0,"item":"e48e934b-7e43-49d0-ad0b-0468e78a224b","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_VSquare-Orban-szupertitkosszolgalata-utasitasba-kapta-a-media-es-a-civilek-listazasat","timestamp":"2025. március. 20. 20:01","title":"VSquare: Orbán szupertitkosszolgálata utasításba kapta a média és a civilek listázását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204bfa90-05cd-4ba4-8683-90a1f06245c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerős ítélet mondja ki, hogy Áder János volt államfő testvérét közvetve felelősnek lehet nevezni a bicskei gyermekotthonban történt pedofil bűncselekmények miatt – így értékelte a DK a témát érintő rágalmazási perben hozott döntést.","shortLead":"Jogerős ítélet mondja ki, hogy Áder János volt államfő testvérét közvetve felelősnek lehet nevezni a bicskei...","id":"20250321_Elbukta-a-pert-Ader-Janos-huga-akit-a-DK-a-bicskei-gyermekbantalmazas-miatt-vont-kerdore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204bfa90-05cd-4ba4-8683-90a1f06245c2.jpg","index":0,"item":"329ea158-6b96-448b-afdb-0bd4100dba76","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Elbukta-a-pert-Ader-Janos-huga-akit-a-DK-a-bicskei-gyermekbantalmazas-miatt-vont-kerdore","timestamp":"2025. március. 21. 15:47","title":"Elbukta a pert Áder János húga, akit a DK a bicskei gyermekbántalmazás miatt vont kérdőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ee4779-3bc7-46a6-a7c1-3f4782597c54","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi feltételezett gyilkosa egy 19 éves férfi, a lánya ismerőse. ","shortLead":"A férfi feltételezett gyilkosa egy 19 éves férfi, a lánya ismerőse. ","id":"20250320_pestszentimrei-taxis-gyilkossag-tartozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13ee4779-3bc7-46a6-a7c1-3f4782597c54.jpg","index":0,"item":"0f1cbe1e-039e-4796-85de-35c6ac5c89f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_pestszentimrei-taxis-gyilkossag-tartozas","timestamp":"2025. március. 20. 17:29","title":"Kevesebb mint félmillió forint tartozásért verték agyon a nyugdíjas pestszentimrei taxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1ff3a3-7efd-4feb-abd5-d11a6c92d72e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nehézsúlyú ökölvívó legenda 76 éves volt. ","shortLead":"A nehézsúlyú ökölvívó legenda 76 éves volt. ","id":"20250322_meghalt-george-foreman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a1ff3a3-7efd-4feb-abd5-d11a6c92d72e.jpg","index":0,"item":"dc5273f4-4535-4e4f-a2e7-658dc0eb9ce6","keywords":null,"link":"/sport/20250322_meghalt-george-foreman","timestamp":"2025. március. 22. 07:28","title":"Meghalt George Foreman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275e7560-36f1-433a-bbe9-71961b8ca38a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szakértők attól tartanak, a kivégzésekkel tovább romlott a két ország amúgy is fagyos kapcsolata.","shortLead":"Szakértők attól tartanak, a kivégzésekkel tovább romlott a két ország amúgy is fagyos kapcsolata.","id":"20250320_kanada-kina-kivegzes-kabitoszer-halalbuntetes-diplomacia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/275e7560-36f1-433a-bbe9-71961b8ca38a.jpg","index":0,"item":"414bb8b5-4f80-4242-995c-eab26c76092f","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_kanada-kina-kivegzes-kabitoszer-halalbuntetes-diplomacia","timestamp":"2025. március. 20. 13:24","title":"Kanadai–kínai állampolgárokat végeztek ki Kínában kábítószer-csempészet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12d451f-8a4d-4a30-b422-7b976533834a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gépfegyverropogástól hangos az előzetest beharangozó előzetes.","shortLead":"Gépfegyverropogástól hangos az előzetest beharangozó előzetes.","id":"20250320_Igy-fest-Leonardo-DiCaprio-es-PT-Anderson-kozos-filmje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c12d451f-8a4d-4a30-b422-7b976533834a.jpg","index":0,"item":"096f8ac7-747c-4286-b91f-1793e00066a2","keywords":null,"link":"/kultura/20250320_Igy-fest-Leonardo-DiCaprio-es-PT-Anderson-kozos-filmje","timestamp":"2025. március. 20. 16:56","title":"Mire ment el 115 millió dollár? Így fest Leonardo DiCaprio és P.T. Anderson közös filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86bb7c1-8534-4af2-831f-7f70c2ba7630","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Télen is az udvari slaggal mosdatták, nem mehetett sehova, a házon belül sem engedték mozogni. A fiú mind erkölcsi, mind szellemi, mind érzelmi fejlődése szempontjából vissza nem fordítható, súlyos veszélyeztetettségi állapotba került. ","shortLead":"Télen is az udvari slaggal mosdatták, nem mehetett sehova, a házon belül sem engedték mozogni. A fiú mind erkölcsi...","id":"20250320_Pelenka-volt-a-kamaszon-ez-lett-gyanus-evekig-kinozta-orokbefogadott-gyereket-egy-finn-hazaspar-Baranyaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f86bb7c1-8534-4af2-831f-7f70c2ba7630.jpg","index":0,"item":"190da442-1a9f-4465-aede-a5dace122ff3","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Pelenka-volt-a-kamaszon-ez-lett-gyanus-evekig-kinozta-orokbefogadott-gyereket-egy-finn-hazaspar-Baranyaban","timestamp":"2025. március. 20. 19:31","title":"Pelenka volt a kamaszon, ez lett gyanús – évekig kínozta örökbefogadott gyerekét egy finn házaspár Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]