Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Washington egyelőre nem teljesíti hozzájárulásait a kereskedelmi (például vámügyi) vitákat rendezni hivatott WTO felé. ","shortLead":"Washington egyelőre nem teljesíti hozzájárulásait a kereskedelmi (például vámügyi) vitákat rendezni hivatott WTO felé. ","id":"20250328_Trump-kihereli-a-birot-mikozben-vamvilaghaborut-indit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"96857465-24fa-42c2-b257-e22162f882de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_Trump-kihereli-a-birot-mikozben-vamvilaghaborut-indit","timestamp":"2025. március. 28. 07:32","title":"B-tervet dolgoz ki a Világkereskedelmi Szervezet arra az esetre, ha az USA végleg kiszállna belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kiderült, hogy a rejtőzködő férfi korábban a lakásban élt, de távoltartási végzést adtak ki ellene.","shortLead":"Kiderült, hogy a rejtőzködő férfi korábban a lakásban élt, de távoltartási végzést adtak ki ellene.","id":"20250327_szorny-agy-alatt-bebiszitter-tavoltartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"60a42c25-d654-455d-9a31-f05d5060eca1","keywords":null,"link":"/elet/20250327_szorny-agy-alatt-bebiszitter-tavoltartas","timestamp":"2025. március. 27. 15:34","title":"Meg akarta mutatni a bébiszitter a gyereknek, hogy nincs szörny az ágya alatt, de egy férfit talált ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0062720-e239-45f8-92c4-b3364fd6f2ac","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A vád szerint „Oroszország alkotmányos rendjének erőszakos megváltoztatására irányuló cselekményekben” vettek részt.","shortLead":"A vád szerint „Oroszország alkotmányos rendjének erőszakos megváltoztatására irányuló cselekményekben” vettek részt.","id":"20250328_mariupol-vedoi-hadifoglyok-itelet-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0062720-e239-45f8-92c4-b3364fd6f2ac.jpg","index":0,"item":"e6422698-fe83-459e-b05a-845c0244ba06","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_mariupol-vedoi-hadifoglyok-itelet-borton","timestamp":"2025. március. 28. 13:40","title":"Elítélték az oroszok Mariupol védőit – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01127dd-a40e-42d6-afff-9443a41cc499","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozó pályafutása többször is keresztezte Tiborcz Istvánét.","shortLead":"A vállalkozó pályafutása többször is keresztezte Tiborcz Istvánét.","id":"20250327_hvg-Tiborcz-uzlettarsa-Sajer-Gabor-Elios-SPH-Uzemelteto-Estoril-Property-Central-European-Ingatlanalap-BDPST","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e01127dd-a40e-42d6-afff-9443a41cc499.jpg","index":0,"item":"245429a0-b25b-4f37-bd1a-7594970cc8e3","keywords":null,"link":"/360/20250327_hvg-Tiborcz-uzlettarsa-Sajer-Gabor-Elios-SPH-Uzemelteto-Estoril-Property-Central-European-Ingatlanalap-BDPST","timestamp":"2025. március. 27. 06:00","title":"Tiborcz ingatlanos üzlettársa Budapest kiemelt helyén kap újabb szerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az angol klub focistái közül tízen is többet visznek haza, mint a magyar középpályás.","shortLead":"Az angol klub focistái közül tízen is többet visznek haza, mint a magyar középpályás.","id":"20250327_labdarugas-liverpool-szoboszlai-dominik-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2.jpg","index":0,"item":"704afe64-63b2-40be-a732-563b77adc1ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_labdarugas-liverpool-szoboszlai-dominik-fizetes","timestamp":"2025. március. 27. 15:40","title":"Kiderült, mennyit keres Szoboszlai a Liverpoolnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ukrán elnök Párizsban újságíróknak adott interjút a háború és a diplomáciai tárgyalások mostani állásáról. Ekkor hozta szóba Vlagyimir Putyin életkilátásait. ","shortLead":"Az ukrán elnök Párizsban újságíróknak adott interjút a háború és a diplomáciai tárgyalások mostani állásáról. Ekkor...","id":"20250327_volodimir-zelenszkij-vlagyimir-putyin-meg-fog-halni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93.jpg","index":0,"item":"f96ea570-c3b9-4ea9-88f3-5635340de9d4","keywords":null,"link":"/elet/20250327_volodimir-zelenszkij-vlagyimir-putyin-meg-fog-halni","timestamp":"2025. március. 27. 10:57","title":"Zelenszkij: Putyin hamarosan meghal, ez tény ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dde694f-65d0-4721-b0ba-48fe561b6218","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Régóta használhatatlan volt a Waze-be épített hangasszisztens, a fejlesztők pedig úgy látták, jobb inkább kivenni. A jövőben egy másik állhat a helyére. ","shortLead":"Régóta használhatatlan volt a Waze-be épített hangasszisztens, a fejlesztők pedig úgy látták, jobb inkább kivenni...","id":"20250327_waze-google-asszisztens-megszunes-kivezetes-hibak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dde694f-65d0-4721-b0ba-48fe561b6218.jpg","index":0,"item":"9a5b278f-f822-43eb-8d5a-249485f43756","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_waze-google-asszisztens-megszunes-kivezetes-hibak","timestamp":"2025. március. 27. 09:03","title":"Megszűnik a Waze egyik funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3df7cd-d59c-495e-a00a-d017210961bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a legjobb férfi zsűritag díját vehette át. A TV2-t és a Csurran cseppent is emlegette.","shortLead":"A rapper a legjobb férfi zsűritag díját vehette át. A TV2-t és a Csurran cseppent is emlegette.","id":"20250327_Majka-beszolt-a-TV2-nek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b3df7cd-d59c-495e-a00a-d017210961bf.jpg","index":0,"item":"f128d554-98b1-4f01-bfe0-43f873e9be6f","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Majka-beszolt-a-TV2-nek","timestamp":"2025. március. 27. 15:47","title":"Majka beszólt a TV2-nek: „Ha a jelenlegi élethelyzetemet és az ország helyzetét nézem, akkor ez a valaha volt egyik legjobb döntésem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]