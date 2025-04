A britek sejtettek valamit, de konkrét bizonyítékhoz csak azután jutottak, hogy egy lelőtt náci pilóta zsebéből különös tabletták kerültek elő: metamfetamin. A ma már leginkább tudatmódosítóként ismert drogot (speed, kristály, meth) a Luftwaffe többek között azért osztotta a pilótáinak, hogy segítsen elkerülni a fáradtságot és ezáltal a hibázás lehetőségét – írja a BBC.

A szuvenírt a britek azonnal elküldték tesztelésre és hamarosan kifejlesztették a saját verziójukat. A stimulánst főleg éjszakai bevetések során használták, nem csak a második világháborúban. A ‘90-es években az öbölháború idején egy rokon hatóanyag, a dextroamfetamin tartotta ébren a pilótákat.

Az amfetamin viszont kimondottan addiktív, gyakoriak voltak a visszaélések, az illegális kereskedelem mellett pedig további problémát jelentett, hogy a pilóták gyakran függővé váltak.

Ezért egyre fontosabbá vált a kevésbé veszélyes alternatíva. Úgy tűnik, a megoldást a modafinil nevű szer jelenti. A hatóanyagot eredetileg narkolepszia ellen használták, és hamar rájöttek, hogy segít megelőzni, hogy az emberek elaludjanak, éberebbé tesz, ráadásul javítja a térbeli tervezést, a mintafelismerést és általában a kognitív funkciókat, még extrém fáradtsággal járó helyzetekben is.

Amikor az alvás nem játék

A pilóták, különösen a vadászpilóták esetében iszonyatos következményei lehetnek az elalvásnak, a katonai bevetések során életek ezreit befolyásolhatja a fáradtság miatti hibázás. Akcióban segít az adrenalin, az órákon át tartó repülések során viszont már jelentkezik az unalom, ami fáradtsággal párosulva végzetes lehet.

Mindkét pilóta elaludt, fél óráig irányítás nélkül repült egy utasszállító A kapitány az út nagy részét átaludta.

A BBC-nek nyilatkozó szakértő hangsúlyozta, a cél az lenne, hogy észszerű beosztással mindenkinek megfelelő pihenőidőt biztosítsanak, ne gyógyszerekkel tartsák ébren a pilótákat, a váratlan bevetések azonban felülírhatják a terveket. Hozzátette, sokszor még az utasszállítók menetrendjét sem sikerül úgy összeállítani, hogy a pilóták ne aludjanak el munka közben, egy 2023-as tanulmány szerint 73 százalékuk érzi úgy, hogy nem tudja magát rendesen kipiheni a repülések között. Majdnem pontosan egy éve járta körül a sajtót a hír, miszerint egy indonéziai járaton majdnem fél óráig mind a két pilóta aludt.

Mit tud a modafinil?

A legújabb széles körben alkalmazott megoldás, mint említettük, a modafinil, amelynek használatát már Szingapúrban, Indiában, Franciaországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban is jóváhagyta a légierő. Korábban a Guardian feltárta, hogy a brit védelmi minisztérium is jelentős mennyiséget vásárolt a szerből a kétezres évek elején, bár a hivatalos álláspont szerint csak kísérleteztek vele, de végül nem használták.

Illusztráció Pixnio/Amanda Hills

A holland légierő azután kezdte vizsgálni a modafinilt, hogy a pilóták jelezték: az addig használt koffein nem elég erős – nyilatkozta a BBC-nek Yara Wingelaar-Jagt alezredes, a holland védelmi minisztérium repülés-egészségügyi osztályának vezetője. A hollandok egy randomizált teszt során azt találták, hogy a kísérleti alanyok a gyógyszer fogyasztása után egy teljes nap ébrenlét után is úgy érezték, hogy még legalább ugyanennyit kibírnának alvás nélkül. A BBC beszámolt egy olyan korai tanulmányról is, ami szerint akár 64 órán keresztül is ébren tartotta a fogyasztókat a szer. A lap egy szem tabletta hatását 20 csésze kávéhoz hasonlította.

Szedni vagy nem szedni?

A modafinil mellékhatásai a metamfetaminhoz képest elhanyagolhatók, de azért léteznek. A lüktető fejfájástól kezdve a hallucinációig sok minden előfordulhat, a szer emellett szintén addiktív, igaz, messze nem annyira, mint a korábban használt metamfetamin.

Illusztráció WLADIMIR BULGAR / SCIENCE PHOTO LI / WBU / SCIENCE PHOTO LIBRARY VIA AFP

A használattal kapcsolatban az etikai mellett jogi dilemmák is felmerülnek. A legtöbb fejlett országban nem kötelezhetik a katonákat a szedésére, de mi van akkor, ha a küldetés sikere a tét? A problémát jól szemlélteti Kanada példája, ahol nem írhatják elő a modafinil szedését, ugyanakkor a katonákra vonatkozó törvényben szerepel, hogy legyen éjjel vagy nappal, mindig az adott feladat elvégzéséhez alkalmas állapotban kell lenniük – márpedig esetükben egy hosszú, monoton éjszakai küldetés során is elengedhetetlen az éberség. A BBC úgy fogalmaz, hogy „mindenkinek jogában áll visszautasítania a gyógyszer fogyasztását, de ez nem jogosítja fel őket arra, hogy hibázzanak a küldetés során”.

A legnagyobb probléma azonban minden stimulánssal a túlzott önbizalom. A második világháborúban a nácik is elég hamar szembesültek vele, hogy a pilóták (és minden katona, akiket amfetaminpirulákkal tömtek) hajlamosak voltak túlbecsülni a képességeiket. Hasonló hatása lehet a modafinilnek is, bár a függőséghez hasonlóan ennek a kockázata is alacsonyabb. Nem úgy a visszaélések előfordulása. A 2000-es években már a modafinil is népszerű „okosdrog” lett, azaz tanulók arra használták, hogy egész éjjel dolgozzanak, de otthoni, irodai munkát végzők is elkezdték teljesítményfokozás céljával szedni.

Nyitókép: AFP / NurPhoto / Nicolas Economou