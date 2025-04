Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66fb1cbb-240a-4d8a-bd21-3a2ed7fbd2ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Békés megmozdulást szerveznek a magyar ifjúsági szervezetek, a Kolozsvár Arénához fognak vonulni a bántalmazás ellen tiltakozók.","shortLead":"Békés megmozdulást szerveznek a magyar ifjúsági szervezetek, a Kolozsvár Arénához fognak vonulni a bántalmazás ellen...","id":"20250402_demonstracio-kolozsvar-magyar-fiatalok-megveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66fb1cbb-240a-4d8a-bd21-3a2ed7fbd2ff.jpg","index":0,"item":"ecdcba2f-9267-4a24-a807-6242ebe68355","keywords":null,"link":"/elet/20250402_demonstracio-kolozsvar-magyar-fiatalok-megveres","timestamp":"2025. április. 02. 20:42","title":"Demonstráció lesz Kolozsváron a magyar fiatalok megverése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85072c58-3e5d-4f11-ba7b-65e9bd122856","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új film állítólag nem az első adaptáció remake-je lesz, hanem Bret Easton Ellis regényének friss értelmezése.","shortLead":"Az új film állítólag nem az első adaptáció remake-je lesz, hanem Bret Easton Ellis regényének friss értelmezése.","id":"20250402_Austin-Butler-bujik-Patrick-Bateman-szerepebe-az-uj-Amerikai-pszichoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85072c58-3e5d-4f11-ba7b-65e9bd122856.jpg","index":0,"item":"d05fda6a-6d67-49cf-b12d-e68dd2dd1c4f","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Austin-Butler-bujik-Patrick-Bateman-szerepebe-az-uj-Amerikai-pszichoban","timestamp":"2025. április. 02. 17:51","title":"Austin Butler bújik Patrick Bateman bőrébe az új Amerikai pszichóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e108ae1-56a1-4ab2-8f9a-098da741772c","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20250404_Marabu-Feknyuz-Luxustaska-Az-semmi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e108ae1-56a1-4ab2-8f9a-098da741772c.jpg","index":0,"item":"5ef0db42-b048-45bb-a49a-1d31b2993acc","keywords":null,"link":"/elet/20250404_Marabu-Feknyuz-Luxustaska-Az-semmi","timestamp":"2025. április. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Luxustáska? Az semmi!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb82ec6-c160-420a-969b-29e0a7421536","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek szerint a büntetőper további két tárgyalási nap után, április 10-én fejeződhet be jogerős ítélettel, ezzel véglegesen pont kerülhet Fenyő János médiavállalkozó 1998 februári kivégzésnek ügyében.","shortLead":"A tervek szerint a büntetőper további két tárgyalási nap után, április 10-én fejeződhet be jogerős ítélettel, ezzel...","id":"20250403_gyarfas-tamas-masodfok-ugyeszseg-eletfogytiglan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bb82ec6-c160-420a-969b-29e0a7421536.jpg","index":0,"item":"a52b98c4-84e9-48ff-952e-2b7b70b705b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_gyarfas-tamas-masodfok-ugyeszseg-eletfogytiglan","timestamp":"2025. április. 03. 14:49","title":"Súlyosabb büntetést kért az ügyészség Gyárfás Tamásra, Portikra pedig életfogytiglant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963ef69-8c9e-4285-80a1-553959e8af35","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsának kiadása óta először utazik Európába Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Magyarországon nem kellett attól tartania, hogy letartóztatják. Mi a provokatív látogatás célja?","shortLead":"A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsának kiadása óta először utazik Európába Benjamin Netanjahu izraeli...","id":"20250403_Spiegel-elemzes-Orban-es-Netanjahu-illiberalis-ferfibaratsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5963ef69-8c9e-4285-80a1-553959e8af35.jpg","index":0,"item":"b51da9c8-91ce-4ca0-a7e9-83275d99f793","keywords":null,"link":"/360/20250403_Spiegel-elemzes-Orban-es-Netanjahu-illiberalis-ferfibaratsaga","timestamp":"2025. április. 03. 15:46","title":"Spiegel-elemzés: Orbán és Netanjahu illiberális brománca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09527124-3987-415d-8250-08410bb5c4ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A változás „a csoport teljes átalakításának és stratégiaváltásának része”. Arra hivatkoznak, hogy az elmúlt években erőteljesen csökkent a nyomtatott anyagok, különösen a kézikönyvek iránti kereslet.","shortLead":"A változás „a csoport teljes átalakításának és stratégiaváltásának része”. Arra hivatkoznak, hogy az elmúlt években...","id":"20250403_zalalovo-nyomda-elanders-elbocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09527124-3987-415d-8250-08410bb5c4ce.jpg","index":0,"item":"06aa2a7f-2c5f-4a28-bc5d-4220cd39d1ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_zalalovo-nyomda-elanders-elbocsatas","timestamp":"2025. április. 03. 10:50","title":"Elbocsátanak 150 embert a zalalövői nyomdából, leállítja a gyártást a svéd cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d37c54-246e-4db4-8a4d-7906b33a6c23","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök azt mondta, még kedvesek is voltak, mert az új vámjaik a kereskedelmi partnerek vámjainak mintegy felét teszik ki. De a Trump-kabinet máshogy számolja a vámokat.","shortLead":"Az amerikai elnök azt mondta, még kedvesek is voltak, mert az új vámjaik a kereskedelmi partnerek vámjainak mintegy...","id":"20250402_Donald-Trump-importvamok-viszonossagi-vamok-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08d37c54-246e-4db4-8a4d-7906b33a6c23.jpg","index":0,"item":"5c2e0a78-ee02-41e2-a7c1-d184c8357f0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Donald-Trump-importvamok-viszonossagi-vamok-bejelentes","timestamp":"2025. április. 02. 22:42","title":"Brutális viszontvámokat jelentett be Donald Trump, az EU 20 százalékos sarcot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök köreiben teherként tekintenek egyesek a milliárdosra, és őt okolják az elbukott wisconsini bíróválasztásért is, de már előtte szó volt a távozásáról.","shortLead":"Az amerikai elnök köreiben teherként tekintenek egyesek a milliárdosra, és őt okolják az elbukott wisconsini...","id":"20250402_elon-musk-visszavonulas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"595c0e07-5031-4c14-8526-0e13242608e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_elon-musk-visszavonulas-donald-trump","timestamp":"2025. április. 02. 19:15","title":"Politico: Trump szerint Elon Musk heteken belül visszavonul kormányzati szerepéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]