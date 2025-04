Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"14eeb555-4e3e-46ec-b425-9364a53b53ec","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Columbia Egyetemtől korábban 400 millió dollárt vontak volna el, ha nem teljesítik a kormányzati követeléseket. ","shortLead":"A Columbia Egyetemtől korábban 400 millió dollárt vontak volna el, ha nem teljesítik a kormányzati követeléseket. ","id":"20250413_Harvard-Egyetem-professzorok-per-Trump-kormanyzat-9-milliard-dollar-tamogatas-felulvizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14eeb555-4e3e-46ec-b425-9364a53b53ec.jpg","index":0,"item":"a1e727f3-b056-48d8-8b31-73737b44d14b","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Harvard-Egyetem-professzorok-per-Trump-kormanyzat-9-milliard-dollar-tamogatas-felulvizsgalat","timestamp":"2025. április. 13. 13:47","title":"A Harvard Egyetem professzorai beperelték a Trumpékat, mert 9 milliárdos támogatáscsökkentéssel zsarolják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ozsváth Kálmán, aki korábban fideszes önkormányzati képviselő volt, – először úgy tűnt, hogy – állami hivatalnokként egy olyan dalt posztolt, amiben több politikust hazaárulónak, poloskának, szemét bandának neveznek. A KSH gyorsan közölte: már csak a volt a szóvivőjük Ozsváth.","shortLead":"Ozsváth Kálmán, aki korábban fideszes önkormányzati képviselő volt, – először úgy tűnt, hogy – állami hivatalnokként...","id":"20250413_KSH-szovivo-Ozsvath-Kalman-Magyar-Peter-Kollar-Kinga-AI-dal-hazaarulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5.jpg","index":0,"item":"7c55132b-a15a-4c38-9d34-0ecd27c20a74","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_KSH-szovivo-Ozsvath-Kalman-Magyar-Peter-Kollar-Kinga-AI-dal-hazaarulo","timestamp":"2025. április. 13. 14:22","title":"A KSH – közben már csak volt – szóvivője is beszállt a Fidesz mellé üzengetni Magyarnak: Peti, most legyen nagy pofád!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530a6b5a-c457-428a-af88-ce65dd0db677","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Bármikor volt szó atomfegyverekről, az amerikaiak és a franciák gyanakvással tekintettek egymásra. Charles de Gaulle francia elnök különutas nagyhatalmi politikájával elérte, hogy a lazuló amerikai védőerő közepette Európában Franciaországnak van az Egyesült Királyság mellett nukleáris arzenálja.","shortLead":"Bármikor volt szó atomfegyverekről, az amerikaiak és a franciák gyanakvással tekintettek egymásra. Charles de Gaulle...","id":"20250413_hvg-charles-de-gaulle-francia-atomprogram-elrettentes-doktrinaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530a6b5a-c457-428a-af88-ce65dd0db677.jpg","index":0,"item":"63ed8455-2e8c-47ab-b37e-d22fe069ffcb","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-charles-de-gaulle-francia-atomprogram-elrettentes-doktrinaja","timestamp":"2025. április. 13. 12:30","title":"Amikor a franciák komolyan vették a függetlenedést Amerikától: hogyan teremtett atomhatalmat De Gaulle Európa közepén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e7ab81-7685-4223-822b-147aa58d00cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetet követő furgonos jobbnak látta, ha visszasorol a megelőzött autó mögé.","shortLead":"Az esetet követő furgonos jobbnak látta, ha visszasorol a megelőzött autó mögé.","id":"20250412_Videon-a-vakmero-mutatvany-elozes-kozben-zarta-vissza-egy-masik-auto-tanksapkajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e7ab81-7685-4223-822b-147aa58d00cb.jpg","index":0,"item":"137779d1-bf9e-4182-b649-680e4f720c69","keywords":null,"link":"/cegauto/20250412_Videon-a-vakmero-mutatvany-elozes-kozben-zarta-vissza-egy-masik-auto-tanksapkajat","timestamp":"2025. április. 12. 18:57","title":"Videón a vakmerő mutatvány: előzés közben zárta vissza egy másik autó tanksapkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3b8106-aa55-4578-9925-5fd5f7f719c7","c_author":"Mészáros Márton","category":"360","description":"Sokan nem számolnak a vidéki otthonfelújítási programmal az érintett településeken, pedig szinte mindenki hallott róla. A megújítandó lakásbelsőtől természetességet és nyugalmat várnak, a zöldtermékek azonban az átlagnak még túl drágák.","shortLead":"Sokan nem számolnak a vidéki otthonfelújítási programmal az érintett településeken, pedig szinte mindenki hallott róla...","id":"20250413_hvg-kistelepulesek-otthonfelujitas-allami-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa3b8106-aa55-4578-9925-5fd5f7f719c7.jpg","index":0,"item":"35fd0154-f838-4ee0-a160-e8bc3bfe83e0","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-kistelepulesek-otthonfelujitas-allami-tamogatas","timestamp":"2025. április. 13. 09:26","title":"Sok embert érdekel a kistelepüléseken az otthonfelújítási támogatás, de hitelt nem mer felvenni hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7079c0b-878a-45f9-bf51-27b752ae64d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyar szemmel az lehet a legfurcsább, hogy nyilvános tévé viták vannak politikusok között. ","shortLead":"Magyar szemmel az lehet a legfurcsább, hogy nyilvános tévé viták vannak politikusok között. ","id":"20250412_Lengyelorszagban-sem-egyszeru-az-elet-addig-vitaztak-a-vitarol-a-politikusok-mig-vegul-kettot-tartottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7079c0b-878a-45f9-bf51-27b752ae64d1.jpg","index":0,"item":"2573d5f8-7ddd-464a-a03b-7826524df6e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250412_Lengyelorszagban-sem-egyszeru-az-elet-addig-vitaztak-a-vitarol-a-politikusok-mig-vegul-kettot-tartottak","timestamp":"2025. április. 12. 11:23","title":"Lengyelországban sem egyszerű az élet: addig vitáztak a vitáról a politikusok, míg végül inkább kettőt tartottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d478165-32bb-4183-8cf0-b74a68e3c357","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan túlfoglalás miatt irányították át az EU-s találkozóra érkező küldöttséget.","shortLead":"Hivatalosan túlfoglalás miatt irányították át az EU-s találkozóra érkező küldöttséget.","id":"20250411_Hivatalosan-tulfoglalas-miatt-Tiborcz-szallodajaba-iranyitottak-az-unios-csucsra-erkezo-finn-kuldottseget-az-eredeti-szallashely-ertetlenul-all-a-dolog-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d478165-32bb-4183-8cf0-b74a68e3c357.jpg","index":0,"item":"41db9228-a197-4926-8161-03f2e326e759","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Hivatalosan-tulfoglalas-miatt-Tiborcz-szallodajaba-iranyitottak-az-unios-csucsra-erkezo-finn-kuldottseget-az-eredeti-szallashely-ertetlenul-all-a-dolog-elott","timestamp":"2025. április. 11. 21:40","title":"Az eredetileg kiválasztott hotel nem érti, miért Tiborcz szállodájában kötött ki tavaly az uniós csúcsra érkező finn küldöttség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter szerint ennek ellenére összességében jók az első tapasztalatok. ","shortLead":"Takács Péter szerint ennek ellenére összességében jók az első tapasztalatok. ","id":"20250412_Bevallotta-az-egeszsegugyi-allamtitkar-hogy-neha-neki-is-gondot-okoz-az-uj-idopontfoglalo-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e.jpg","index":0,"item":"08d29a7d-0ecf-4a89-b69f-66092a7ee990","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Bevallotta-az-egeszsegugyi-allamtitkar-hogy-neha-neki-is-gondot-okoz-az-uj-idopontfoglalo-rendszer","timestamp":"2025. április. 12. 10:56","title":"Bevallotta az egészségügyi államtitkár, hogy néha neki is gondot okoz az új időpontfoglaló-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]