[{"available":true,"c_guid":"60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy más célra már használt gyógyszer lehet fontos eszköze a szúnyogok irtásának, igaz, vannak azért kérdőjelek a módszer körül.","shortLead":"Egy más célra már használt gyógyszer lehet fontos eszköze a szúnyogok irtásának, igaz, vannak azért kérdőjelek...","id":"20250412_szunyogok-elleni-vedekezes-emberi-ver-mereg-nitisinone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287.jpg","index":0,"item":"ee0dc572-454e-4bf9-b2b0-2c5b047942ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_szunyogok-elleni-vedekezes-emberi-ver-mereg-nitisinone","timestamp":"2025. április. 12. 18:03","title":"A szúnyogok ellen ható méreggé alakítja a vért az egyik gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf68b60-db24-4093-bcad-85287f322ad7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korábban nyolc évig volt a Fidesz országgyűlési képviselője.","shortLead":"Korábban nyolc évig volt a Fidesz országgyűlési képviselője.","id":"20250412_Meghalt-Tiffan-Zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cf68b60-db24-4093-bcad-85287f322ad7.jpg","index":0,"item":"84d8b591-b489-4a59-820b-3098f9149b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Meghalt-Tiffan-Zsolt","timestamp":"2025. április. 12. 11:43","title":"Meghalt Tiffán Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az őszödi beszéd óta nem láttunk ilyet” – visszhangozta a miniszterelnök szavait a Fidesz-tag publicista, aki azért orrolt meg a Tisza európai parlamenti képviselőjére, mert a visszatartott uniós forrásokban egy brüsszeli bizottsági ülésen politikai előnyt is látott. Pedig ellenzékben, 2006-ban még Orbán Viktor is követelte az uniós források leállítását.","shortLead":"„Az őszödi beszéd óta nem láttunk ilyet” – visszhangozta a miniszterelnök szavait a Fidesz-tag publicista, aki azért...","id":"20250411_bayer-zsolt-tisza-part-kollar-kinga-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32.jpg","index":0,"item":"811579b1-807e-45c5-b3ec-2581dc079a97","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_bayer-zsolt-tisza-part-kollar-kinga-tuntetes","timestamp":"2025. április. 11. 13:39","title":"Bayer Zsoltot annyira felbosszantotta a tiszás Kollár Kinga, hogy tüntetést szervez miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2faa618-1768-44a6-999b-4f2358894cb4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz tüntetésén résztvevő férfi, aki korábban tiszás aktivistákat fenyegetett, most azt javasolta: ha ő fél évet kapott azért, mert kimondta, hogy szerinte hazaárulók a tiszások, akkor a hazaárulók meg kapjanak életfogytiglant, ha már halálbüntetés nincs.","shortLead":"A Fidesz tüntetésén résztvevő férfi, aki korábban tiszás aktivistákat fenyegetett, most azt javasolta: ha ő fél évet...","id":"20250413_Kint-volt-Bayer-Zsolt-tuntetesen-a-tiszasokat-akasztassal-fenyegeto-es-emiatt-elitelt-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2faa618-1768-44a6-999b-4f2358894cb4.jpg","index":0,"item":"454f49f1-6b03-41b2-9f61-aa606d46f1d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Kint-volt-Bayer-Zsolt-tuntetesen-a-tiszasokat-akasztassal-fenyegeto-es-emiatt-elitelt-ferfi","timestamp":"2025. április. 13. 08:58","title":"Kint volt Bayer Zsolt tüntetésén a tiszásokat akasztással fenyegető és emiatt elítélt férfi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6585f14-f9fe-4217-a061-aa5a94256d53","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Évtizedekig elzárva tartották a nagyközönség elől, majd amikor szóba került a nyilvánosságra hozatala, mind az irodalmárok, mind a pszichológusok tiltakozni kezdtek ellene. Nemcsak azért, mert a szocialista erkölcsbe ütközött, hanem attól is tartottak, hogy a megjelentetése lejáratná a pszichoanalízis módszerét, valamint összetörné az olvasókban élő, kultikus József Attila-képet. A Szabad-ötletek jegyzékének idei újrakiadása és a József Attila pszichoanalízisét feldolgozó, ezen a héten mozikba kerülő új film, a Reménytelenül egyaránt a közönség nem szűnő érdeklődését mutatja a téma iránt. A ma 120 éves József Attiláról, a költőről és a magánemberről, továbbá a Szabad-ötletek jegyzékének publikálását övező vitákról kérdeztük az első kiadást tető alá hozó Tverdota György irodalomtörténészt, a József Attila Társaság elnökét, az életmű egyik legavatottabb ismerőjét.","shortLead":"Évtizedekig elzárva tartották a nagyközönség elől, majd amikor szóba került a nyilvánosságra hozatala, mind...","id":"20250411_A-verseim-nem-en-vagyok-az-vagyok-en-amit-itt-irok-maig-sokkoloan-hat-Jozsef-Attila-kevesbe-ismert-arca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6585f14-f9fe-4217-a061-aa5a94256d53.jpg","index":0,"item":"904552e8-7bf6-4911-b299-704d9d405744","keywords":null,"link":"/kultura/20250411_A-verseim-nem-en-vagyok-az-vagyok-en-amit-itt-irok-maig-sokkoloan-hat-Jozsef-Attila-kevesbe-ismert-arca","timestamp":"2025. április. 11. 19:00","title":"„A verseim nem én vagyok: az vagyok én, amit itt irok” – máig sokkolóan hat József Attila kevésbé ismert arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc6eed7-ccbd-4577-845f-61917d4bc98b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A takarékszövetkezetek jogutódjaként az MBH Banknál még mindig van 150 olyan üres, értéktelen ingatlan, ahol valaha takarékfiók működött. Ezeket az állam megvenné az ATM-telepítésekhez – praktikusan ugyanazokon a helyeken lesznek az ATM-ek, ahol piaci alapon nem érte meg banki szolgáltatást nyújtani.","shortLead":"A takarékszövetkezetek jogutódjaként az MBH Banknál még mindig van 150 olyan üres, értéktelen ingatlan, ahol valaha...","id":"20250411_150-lerobbant-extakarek-varja-hogy-a-kormany-ATM-ekkel-viragoztassa-fel-a-falvakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cc6eed7-ccbd-4577-845f-61917d4bc98b.jpg","index":0,"item":"34988345-0460-4222-b39b-ac450affc3a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250411_150-lerobbant-extakarek-varja-hogy-a-kormany-ATM-ekkel-viragoztassa-fel-a-falvakat","timestamp":"2025. április. 11. 14:41","title":"150 lerobbant extakarék várja, hogy a kormány ATM-ekkel pántlikázza fel a falvakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók több mint 400 ezer molekula átvizsgálásával találtak rá a WEHI-P8 nevű molekulára, ami az egérkísérletek alapján hatékonyan veszi fel a harcot a koronavírussal.","shortLead":"Ausztrál kutatók több mint 400 ezer molekula átvizsgálásával találtak rá a WEHI-P8 nevű molekulára, ami...","id":"20250411_koronavirus-jarvany-hosszu-covid-kezelese-gyogyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"f8429c47-043e-4236-b8a3-96870c282f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_koronavirus-jarvany-hosszu-covid-kezelese-gyogyszer","timestamp":"2025. április. 11. 20:03","title":"Ígéretesnek tűnik egy új hatóanyag, kivédheti a hosszú Covidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"797e2af3-b094-4809-8cbb-a9b3c80d0dd4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A biztonsági övnek és szerencsének köszönhető, hogy nem sérült meg a sofőr.","shortLead":"A biztonsági övnek és szerencsének köszönhető, hogy nem sérült meg a sofőr.","id":"20250411_arokba-borult-tartalykocsi-kiborult-tej","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/797e2af3-b094-4809-8cbb-a9b3c80d0dd4.jpg","index":0,"item":"5d43eafe-d90e-4222-8c6d-a2888c169efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_arokba-borult-tartalykocsi-kiborult-tej","timestamp":"2025. április. 11. 12:14","title":"Árokba borult egy tartálykocsi az M6-on, 23 ezer liter tej ömlött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]