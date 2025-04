Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Washington újabban 245 százalékos vámmal fenyegeti az ázsiai országot.","shortLead":"Washington újabban 245 százalékos vámmal fenyegeti az ázsiai országot.","id":"20250417_egyesult-allamok-kina-donald-trump-vamok-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"d346e969-86d5-4fc3-85e7-a40258f1b949","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_egyesult-allamok-kina-donald-trump-vamok-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 17. 09:27","title":"Kína szerint Trump játszmát űz a vámokkal, ezért nem érdemes foglalkozni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d75469-6ee4-40ac-9397-a4bf4fe989ff","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyar Közút szerint többszörös hazugság azt írni, hogy nem volt még olyan alapos útfelújítás, mint a Lázár János kastélyához vezető úton. Az egyébként sem a batidai kastélyhoz visz, mert még le kell kanyarodni róla – tették hozzá.","shortLead":"A Magyar Közút szerint többszörös hazugság azt írni, hogy nem volt még olyan alapos útfelújítás, mint a Lázár János...","id":"20250416_Magyar-Kozut-Lazar-kastelya-ut-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51d75469-6ee4-40ac-9397-a4bf4fe989ff.jpg","index":0,"item":"85e7d76c-685e-460b-bc36-1cdcf0018690","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Magyar-Kozut-Lazar-kastelya-ut-felujitas","timestamp":"2025. április. 16. 08:57","title":"Magyar Közút: a térfogatváltozó altalaj miatt volt annyira drága a Lázár kastélya felé vezető út felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Minden tanár olvasástanár – véli Steklács János nyelvész, oktatáskutató, aki szerint nem lenne szabad abbahagyni az olvasás tanítását a negyedik osztályban, és az nem is csak a magyarórák feladata. Volna megoldás a magyar gyerekek egyre romló szövegértési képességeinek javítására, de egyelőre csak a fióknak készült el egy erről szóló javaslatcsomag, ami pedig „kevés pénzért az egész országot lényegesen jobbá tehetné”. ","shortLead":"Minden tanár olvasástanár – véli Steklács János nyelvész, oktatáskutató, aki szerint nem lenne szabad abbahagyni...","id":"20250416_steklacs-janos-olvasas-olvasastanitas-szovegertes-pisa-iskola-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f.jpg","index":0,"item":"77a08ab1-ab67-44e7-b5f1-1fbbadff6b36","keywords":null,"link":"/360/20250416_steklacs-janos-olvasas-olvasastanitas-szovegertes-pisa-iskola-oktatas","timestamp":"2025. április. 16. 12:09","title":"„Már addigra eldől, hogyan fogunk olvasni, amikor még egy betűt sem tanultunk az iskolában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adrian Christescu távozásáról korábban csak annyit közölt, hogy nem tud tovább képviselni egy olyan magyar kormányt, amely szerinte nyíltan közeledik Oroszországhoz, és aláássa az Európai Unió egységét.","shortLead":"Adrian Christescu távozásáról korábban csak annyit közölt, hogy nem tud tovább képviselni egy olyan magyar kormányt...","id":"20250417_adrian-christescu-tiszteletbeli-konzul-lemondott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"1c7532de-5a32-47cc-8789-74945550e277","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_adrian-christescu-tiszteletbeli-konzul-lemondott","timestamp":"2025. április. 17. 10:39","title":"Távozik a tiszteletbeli konzul, mert nem akar egy „illiberális” és „autoriter” rendszert képviselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Az Orbán-csapat Kollár Kingával akarja kiiktatni a közéletből Magyar Pétert. Ő az orbáni szavakkal támad vissza. A megosztott Magyarország kicsiben olyan, mint az USA a tavalyi választások előtt. Trump vámháborújának tétje az is, hogy ismét recesszióba süllyed-e a magyar gazdaság. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója. ","shortLead":"Az Orbán-csapat Kollár Kingával akarja kiiktatni a közéletből Magyar Pétert. Ő az orbáni szavakkal támad vissza...","id":"20250417_hvg-Farkas-Zoltan-Csataternepesseg-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a.jpg","index":0,"item":"a261fd95-d49d-4799-9844-9a8791ff9e79","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-Farkas-Zoltan-Csataternepesseg-fulszoveg","timestamp":"2025. április. 17. 08:00","title":"Farkas Zoltán: Magyarországon a csatatérnépesség voksaiért dúl a harc. A végsőkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"Somfai Dávid","category":"kkv","description":"Egy cégvezetőtől „lélegeztetőmaszkok” beszerzéséhez kért támogatást az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. Az Országos Mentőszolgálat szerint azonban ez nem azt jelenti, hogy ne rendelkeznének minden szükséges felszereléssel. ","shortLead":"Egy cégvezetőtől „lélegeztetőmaszkok” beszerzéséhez kért támogatást az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. Az Országos...","id":"20250416_Gyujtenek-a-mentoknek-de-nem-alapfelszerelesre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"119dd4ce-9512-424f-9ffc-36e280ddb7a8","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Gyujtenek-a-mentoknek-de-nem-alapfelszerelesre","timestamp":"2025. április. 16. 17:02","title":"Cégeket keresett meg a mentősöket segítő alapítvány, hogy „hasznos kiegészítő” felszereléseket tudjanak vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78012a9b-6d32-4f2f-9607-51821ed81d48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi a 17. Magyar Jogászgyűlésen mondott beszédén annyira megsértődött Varga Zs. András kúriai elnök, hogy elviharzott a rendezvényről, majd a Kúria közleményben minősítette „éles politikai kritikának” az ügyvédi kamara elnökének felszólalását.","shortLead":"Havasi a 17. Magyar Jogászgyűlésen mondott beszédén annyira megsértődött Varga Zs. András kúriai elnök...","id":"20250416_kuria-varga-zs-muk-kozlemeny-havasi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78012a9b-6d32-4f2f-9607-51821ed81d48.jpg","index":0,"item":"b0b334b7-51e8-455d-9a2c-bcdba700467c","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_kuria-varga-zs-muk-kozlemeny-havasi","timestamp":"2025. április. 16. 19:25","title":"A Magyar Ügyvédi Kamara a Kúria kritikájával szemben is kiállt Havasi Dezső elnök mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eb1a8ce-03dc-40f2-9b4b-e0f9887e976f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Beszaladt a pékségbe, majd figyelmetlenül elindult. ","shortLead":"Beszaladt a pékségbe, majd figyelmetlenül elindult. ","id":"20250417_Kirepult-a-kocsijabol-egy-sofor-miutan-egy-rendorautoval-utkozott-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eb1a8ce-03dc-40f2-9b4b-e0f9887e976f.jpg","index":0,"item":"0489a5b0-a2ef-4daf-bd85-b9e4ebc95382","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Kirepult-a-kocsijabol-egy-sofor-miutan-egy-rendorautoval-utkozott-video","timestamp":"2025. április. 17. 07:51","title":"Kirepült a kocsijából a sofőr, aki egy rendőrautóval ütközött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]