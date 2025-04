Élőláncot alkotott mintegy 300 fiatal és idős ember a michigani Chelsea városában, hogy így segítsen átköltöztetni a helyi könyvesbolt több mint 9000 könyvét a régi épületéből az újba.

A „könyvbrigád” vasárnap két sorban állt fel a Chelsea belvárosában lévő járdán, hogy a Serendipity Books nevű bolt korábbi helyéről minden egyes kötetet kézről-kézre adva a több háztömbnyire lévő új üzlethelyiség megfelelő polcaira juttassák.

„Ez egyrészt nagyon praktikus módja a könyvek mozgatásának, de közben egy jó közösségi élmény is volt” – mondta a Guardiannek Michelle Tuplin, a bolt tulajdonosa.

This story from Chelsea, Michigan, is straight-up heartwarming. On Sunday, about 300 locals came together to form a human chain to help Serendipity Books move all 9,100 of its books to a new storefront just a block away. They called it a “book brigade,” with two lines of people… pic.twitter.com/afBuDk9ajg