Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"10483164-fe0f-4b4e-a0a0-53f3e3d8619b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A háromszoros Pulitzer-díjas újságíró szerint a Trump-kormányzat egy rossz vicc, de az elnök tombolásának az USA-ra és a világra nézve is drámai következményei lesznek.","shortLead":"A háromszoros Pulitzer-díjas újságíró szerint a Trump-kormányzat egy rossz vicc, de az elnök tombolásának az USA-ra és...","id":"20250416_Thomas-Friedman-Meg-soha-nem-feltettem-ennyire-Amerikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10483164-fe0f-4b4e-a0a0-53f3e3d8619b.jpg","index":0,"item":"e992ccb6-a0be-47c8-b33d-1489cf412418","keywords":null,"link":"/360/20250416_Thomas-Friedman-Meg-soha-nem-feltettem-ennyire-Amerikat","timestamp":"2025. április. 16. 07:30","title":"Thomas Friedman: Még soha nem féltettem ennyire Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084d688d-a219-4f97-9e9d-2224ce9d830d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bezárt posták épületeit is odaadhatják nekik.","shortLead":"A bezárt posták épületeit is odaadhatják nekik.","id":"20250416_magyar-falu-program-kormany-kozlony-posta-vagyonkezelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/084d688d-a219-4f97-9e9d-2224ce9d830d.jpg","index":0,"item":"22008e73-783c-49f6-ae0b-ab1e2e9c1fb5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250416_magyar-falu-program-kormany-kozlony-posta-vagyonkezelo","timestamp":"2025. április. 16. 06:27","title":"Használaton kívüli állami ingatlanokat kapnak a kistelepülések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3994df5-e4c5-4984-af7d-5b3301d96e85","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250417_Marabu-Feknyuz-NER-kullancs-luxus-jacht","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3994df5-e4c5-4984-af7d-5b3301d96e85.jpg","index":0,"item":"4175c8d2-8552-4854-b310-645e08c55ca4","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Marabu-Feknyuz-NER-kullancs-luxus-jacht","timestamp":"2025. április. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: NER-kullancs kategória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a6576f-bd7d-49d7-8759-9dd69d67abe7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Megnéztük, hogy mire képes a gyakorlatban a csúcsmobilok árának alig ötödéért kínált legfrissebb androidos okostelefon, melynek egyik újdonsága egyenesen a legdrágább iPhone-okról érkezett. Nyúzópróbán a Honor 400 Lite.","shortLead":"Megnéztük, hogy mire képes a gyakorlatban a csúcsmobilok árának alig ötödéért kínált legfrissebb androidos okostelefon...","id":"20250416_olcso-uj-androidos-mobil-honor-400-lite-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22a6576f-bd7d-49d7-8759-9dd69d67abe7.jpg","index":0,"item":"c1a48b5b-90f4-428f-a08e-bdd85e9cbe5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_olcso-uj-androidos-mobil-honor-400-lite-teszt-velemeny","timestamp":"2025. április. 16. 08:03","title":"Remek az ára, de mennyire jó a legújabb lájtos androidos mobil? Teszten a Honor 400 Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15706ef-233d-495b-b40e-618be9781d5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sportoló extrém módon oltotta el a tortáján a tűzijátékot. ","shortLead":"A sportoló extrém módon oltotta el a tortáján a tűzijátékot. ","id":"20250416_Boraros-Gabor-megmutatta-mit-ne-tegyen-senki-a-szulinapi-tortajaval-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c15706ef-233d-495b-b40e-618be9781d5c.jpg","index":0,"item":"1335bfc6-4a5b-4be9-8322-c8f4563bcff4","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Boraros-Gabor-megmutatta-mit-ne-tegyen-senki-a-szulinapi-tortajaval-video","timestamp":"2025. április. 16. 13:45","title":"Boráros Gábor megmutatta, mit ne tegyen senki a szülinapi tortájával (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ad83fd-0b64-4e1d-894f-fedd20632aab","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Több mint 10 éve már, hogy saját földje van az egykori vízilabdázó Szécsi Zoltánnak, aki ma már egyre többször ad tanácsot is a környékbeli gazdáknak. De hogyan jutott el idáig, milyen változásokat hoz a mesterséges intelligencia, és mit tervez a jövőben? Kiderült a Mérlegen podcastból.","shortLead":"Több mint 10 éve már, hogy saját földje van az egykori vízilabdázó Szécsi Zoltánnak, aki ma már egyre többször ad...","id":"20250415_Szecsi-Zoltan-merlegen-gazda-mezogazdasag-tehen-olimpiai-bajnok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31ad83fd-0b64-4e1d-894f-fedd20632aab.jpg","index":0,"item":"6ddef70f-c913-4e4f-8257-a52e4f941cf1","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Szecsi-Zoltan-merlegen-gazda-mezogazdasag-tehen-olimpiai-bajnok-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 19:52","title":"Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok: Te, figyelj, nagyon szép a repcéd, milyen csíraszámmal vetetted?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A sofőrcsere megvolt, de nem sikerült olyat találni, aki józan. ","shortLead":"A sofőrcsere megvolt, de nem sikerült olyat találni, aki józan. ","id":"20250415_Helyet-cserelt-az-ittas-testverpar-mindkettot-elkaptak-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"d05646cf-d43e-4928-a84d-0542cf1cb80c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_Helyet-cserelt-az-ittas-testverpar-mindkettot-elkaptak-a-rendorok","timestamp":"2025. április. 15. 19:30","title":"Egy kocsit két ittas sofőrrel kaptak el két órán belül a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b388c1-a5f1-44c3-89ef-d2305be0e895","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft 15 évre előre vásárolt magának kvótát egy olyan létesítményben, amely megköti a szén-dioxidot, ezzel tehermentesítve a környezetet.","shortLead":"A Microsoft 15 évre előre vásárolt magának kvótát egy olyan létesítményben, amely megköti a szén-dioxidot, ezzel...","id":"20250416_microsoft-atmosclear-szen-dioxid-kornyezetvedelem-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b388c1-a5f1-44c3-89ef-d2305be0e895.jpg","index":0,"item":"3b63b283-f92e-489b-835a-248d796031fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_microsoft-atmosclear-szen-dioxid-kornyezetvedelem-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2025. április. 16. 16:03","title":"Történelmi megállapodást kötött a Microsoft, 6,75 millió tonnával kevesebb szén-dioxid lesz a légkörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]