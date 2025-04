Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8664fbe3-7604-4074-8fb9-4d75d6252fcf","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia akár emberek életét is erősen befolyásolhatja. Mégsem biztos, hogy az EU új szabályai teljesen kezelhetővé teszik a kockázatokat. Lehet, hogy a piac, a fegyverkezés, netán hatalmi érdekek felülírják a brüsszeli jogszabályt.","shortLead":"A mesterséges intelligencia akár emberek életét is erősen befolyásolhatja. Mégsem biztos, hogy az EU új szabályai...","id":"20250419_ai5-eu-ai-act-mesterseges-intelligencis-unios-szabalyozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8664fbe3-7604-4074-8fb9-4d75d6252fcf.jpg","index":0,"item":"31ed4ca1-2b58-4199-b937-7182a2155407","keywords":null,"link":"/360/20250419_ai5-eu-ai-act-mesterseges-intelligencis-unios-szabalyozasa","timestamp":"2025. április. 19. 13:00","title":"Ember és gép: ki ellenőriz kit az EU-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8490243-05dc-4f8a-8c3e-ab8f0df9c2a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter és Rákóczi Feri hetekre elköszönt a hallgatóktól. ","shortLead":"Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter és Rákóczi Feri hetekre elköszönt a hallgatóktól. ","id":"20250419_sebestyen-balazs-rasko-eszter-rakoczi-feri-balazsek-szabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8490243-05dc-4f8a-8c3e-ab8f0df9c2a2.jpg","index":0,"item":"2eba6c2b-7c41-4656-b0b4-88bb48e1d441","keywords":null,"link":"/elet/20250419_sebestyen-balazs-rasko-eszter-rakoczi-feri-balazsek-szabadsag","timestamp":"2025. április. 19. 11:57","title":"Hosszabb szünetet tart a Balázsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A helyiek attól tartanak, hogy a vadállatok széthordhatják a ragadós száj- és körömfájás vírust.","shortLead":"A helyiek attól tartanak, hogy a vadállatok széthordhatják a ragadós száj- és körömfájás vírust.","id":"20250420_Meg-nincs-kesz-a-kerites-a-peresztegi-dogtemeto-korul-katonak-figyelik-nehogy-vadallat-jusson-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"0fa9e239-49e1-4d6c-be9b-3bd3abfe42b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Meg-nincs-kesz-a-kerites-a-peresztegi-dogtemeto-korul-katonak-figyelik-nehogy-vadallat-jusson-be","timestamp":"2025. április. 20. 09:34","title":"Még nincs kész a kerítés a peresztegi dögtemető körül, katonák figyelik, nehogy vadállat jusson be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fa4500-11b7-4c6e-af05-960c07038b15","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több száz, kitoloncolásra váró venezuelainak kell megadni a lehetőséget, hogy fellebbezzenek és bebizonyítsák, nem tagjai egy bűnbandának.","shortLead":"Több száz, kitoloncolásra váró venezuelainak kell megadni a lehetőséget, hogy fellebbezzenek és bebizonyítsák, nem...","id":"20250419_amerikai-legfelsobb-birosag-venezuelaiak-kitoloncolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1fa4500-11b7-4c6e-af05-960c07038b15.jpg","index":0,"item":"8b6a0005-d0ab-498c-b041-2be811cf9da7","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_amerikai-legfelsobb-birosag-venezuelaiak-kitoloncolas","timestamp":"2025. április. 19. 15:50","title":"Felfüggesztette az amerikai legfelsőbb bíróság a venezuelaiak kitoloncolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam erre az évre 89 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást követel Budapesttől, az első részletet inkasszózta. ","shortLead":"Az állam erre az évre 89 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást követel Budapesttől, az első részletet...","id":"20250419_fovarosi-onkormanyzat-koltsegvetes-hiany-folyoszamlahitel-szolidaritasi-hozzajarulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1.jpg","index":0,"item":"dd19c4cf-335c-4ab0-b175-0792fdb4892b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250419_fovarosi-onkormanyzat-koltsegvetes-hiany-folyoszamlahitel-szolidaritasi-hozzajarulas","timestamp":"2025. április. 19. 14:28","title":"31 milliárdos mínuszba csúszott, őszig folyószámlahitelből gazdálkodik a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571c8ac8-715d-4de4-8e8d-da45cb69065e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20250418_A-haromszoros-olimpiai-bajnok-sprinter-nyomaba-se-ert-a-tobbi-szulo-az-iskolai-sportnapon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/571c8ac8-715d-4de4-8e8d-da45cb69065e.jpg","index":0,"item":"d8347a1b-3999-4cd2-ab30-a44f494a22c5","keywords":null,"link":"/elet/20250418_A-haromszoros-olimpiai-bajnok-sprinter-nyomaba-se-ert-a-tobbi-szulo-az-iskolai-sportnapon","timestamp":"2025. április. 18. 18:58","title":"A szülők is rajthoz álltak az iskolai sportnapon, de egyikük olimpiai bajnok sprinter volt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a17230-0282-4cde-884d-b26a3101346d","c_author":"Tiszai Balázs","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök iparági importtarifái mindenkinek rosszak, és nem világos, hogy akár csak hosszú távon mennyire tudnák enyhíteni az USA autógyártóinak kínjait. Trump ráadásul a Joe Biden ellen vezetett bosszúhadjárata közepette elkaszálta az amerikai elektromobilitási programot, amivel épp az Egyesült Államok legnagyobb riválisát hozza helyzetbe.","shortLead":"Az amerikai elnök iparági importtarifái mindenkinek rosszak, és nem világos, hogy akár csak hosszú távon mennyire...","id":"20250418_Trump-autoipari-importvamok-Kina-elektromos-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2a17230-0282-4cde-884d-b26a3101346d.jpg","index":0,"item":"375acc98-cc83-4c77-be3a-ea2a4432504d","keywords":null,"link":"/kkv/20250418_Trump-autoipari-importvamok-Kina-elektromos-autok","timestamp":"2025. április. 18. 13:00","title":"Globális roncsderbi lehet Trump autóvámjaiból, a végén pedig Kína nevethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea9220b-755f-438f-9a36-4b9422888010","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Komolytalan a Nézőpont vezetője szerint számonkérni, hogy Orbán Viktor az akkor közzétett méréseknek ellentmondva arról beszélt, 2021-ben az ellenzék vezetését mérték.","shortLead":"Komolytalan a Nézőpont vezetője szerint számonkérni, hogy Orbán Viktor az akkor közzétett méréseknek ellentmondva arról...","id":"20250419_Nezopont-Orban-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ea9220b-755f-438f-9a36-4b9422888010.jpg","index":0,"item":"9c1fe85c-57c9-404b-81a2-6ad6602074ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250419_Nezopont-Orban-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. április. 19. 14:45","title":"Nézőpont: Orbán nem a közvélemény-kutatásokról beszélt, amikor azt mondta, 2021-ben az ellenzék vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]