[{"available":true,"c_guid":"b2270512-cab4-4c7c-8e3c-1c1792abb61b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Honnan tudja egy okosóra, mennyire jól aludt a viselője? Vagy miből gondolja, hogy ideges? Tényleg képes megmondani szúrás nélkül, „ránézésre” a vércukorszintjét? A viselhető kütyükben piacvezető Huawei sencseni egészségtechnológiai központjában jártunk.","shortLead":"Honnan tudja egy okosóra, mennyire jól aludt a viselője? Vagy miből gondolja, hogy ideges? Tényleg képes megmondani...","id":"20250423_huawei-health-trusense-egeszsegugyi-funkciok-fitnesz-alvas-sencseni-kampusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2270512-cab4-4c7c-8e3c-1c1792abb61b.jpg","index":0,"item":"71038d6d-76eb-4fa0-aeea-f0f3c7635eba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_huawei-health-trusense-egeszsegugyi-funkciok-fitnesz-alvas-sencseni-kampusz","timestamp":"2025. április. 23. 09:00","title":"Van, aki egész nap fut meg tollasozik azért, hogy amikor ön ránéz az órájára, minél többet megtudjon magáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az elhunyt egyházfő nyitott koporsóban fekszik.","shortLead":"Az elhunyt egyházfő nyitott koporsóban fekszik.","id":"20250422_ferenc-papa-ravatal-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3d944b0-a926-467d-87f4-00e196755b3f.jpg","index":0,"item":"bccda2ef-6a0a-41f9-afae-f09778bf034a","keywords":null,"link":"/elet/20250422_ferenc-papa-ravatal-kepek-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 09:25","title":"Képeket adott közre a Vatikán az elhunyt Ferenc pápáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de12418-8fb8-4799-8fe3-580878328076","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai kutatók áttörő felfedezést jelentettek be: egy olyan gyógyszert fejlesztettek, amelynek köszönhetően a retina idegek regenerációjával visszaadható az elveszett látás.","shortLead":"Koreai kutatók áttörő felfedezést jelentettek be: egy olyan gyógyszert fejlesztettek, amelynek köszönhetően a retina...","id":"20250424_retina-idegek-regeneracioja-gyogyszerrel-koreai-kutatas-vaksag-visszaforditasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3de12418-8fb8-4799-8fe3-580878328076.jpg","index":0,"item":"793b749e-4829-46a8-8d46-04cdd85bd5d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_retina-idegek-regeneracioja-gyogyszerrel-koreai-kutatas-vaksag-visszaforditasa","timestamp":"2025. április. 24. 08:03","title":"Biológiai áttörés: gyógyszerrel visszafordították a vakságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d54b47-1ef0-46fe-ba2d-7d5352c84aed","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A világ egyes részein eddig is a rárakódó díjakkal együtt mutatták az árakat, most már az egész világon meglesz ez a transzparencia.","shortLead":"A világ egyes részein eddig is a rárakódó díjakkal együtt mutatták az árakat, most már az egész világon meglesz...","id":"20250422_Airbnb-kereses-teljes-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76d54b47-1ef0-46fe-ba2d-7d5352c84aed.jpg","index":0,"item":"02c41ae9-98bd-471a-9755-62ddd2df1ec6","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_Airbnb-kereses-teljes-ar","timestamp":"2025. április. 22. 12:01","title":"Változtat az Airbnb, mostantól mindenhol a teljes árat mutatják a szálláshelyek a keresésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4060d91-9ae1-47cb-b1b0-19a8dd053fc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Velencei-tó és a Balaton melletti áruházakban csaknem 150 új munkahelyet hoznak létre.","shortLead":"A Velencei-tó és a Balaton melletti áruházakban csaknem 150 új munkahelyet hoznak létre.","id":"20250423_Szallast-is-adhat-a-Lidl-a-munkavallaloknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4060d91-9ae1-47cb-b1b0-19a8dd053fc8.jpg","index":0,"item":"fe710300-cfff-411f-ad85-9a6e6ded4e2b","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_Szallast-is-adhat-a-Lidl-a-munkavallaloknak","timestamp":"2025. április. 23. 09:48","title":"Szállást is adhat a Lidl a munkavállalóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda6328b-cf69-4d50-a08d-d47955d788d9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Donald Trump legidősebb fia Budapestet is érinti kelet-európai utazása során, pénteken Jászai Gellérttel, a 4iG elnökével találkozik.","shortLead":"Donald Trump legidősebb fia Budapestet is érinti kelet-európai utazása során, pénteken Jászai Gellérttel, a 4iG...","id":"20250423_donald-trump-jr-budapest-jaszai-gellert-4ig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dda6328b-cf69-4d50-a08d-d47955d788d9.jpg","index":0,"item":"bf0ca0b7-4fa0-4ba5-9754-9d715764b85b","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_donald-trump-jr-budapest-jaszai-gellert-4ig","timestamp":"2025. április. 23. 17:50","title":"Budapestre jön, a 4iG-hoz látogat Donald Trump Jr.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan végzettség nélkül hagyták el az iskolarendszert, majd később ismét iskolapadba ültek, hogy szakmát szerezzenek. ","shortLead":"Sokan végzettség nélkül hagyták el az iskolarendszert, majd később ismét iskolapadba ültek, hogy szakmát szerezzenek. ","id":"20250423_Kevesebb-lett-Magyarorszagon-a-korai-iskolaelhagyo-sokan-visszamentek-szakmat-szerezni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3.jpg","index":0,"item":"36d441a0-5c18-42df-a6f5-2c2935e096e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Kevesebb-lett-Magyarorszagon-a-korai-iskolaelhagyo-sokan-visszamentek-szakmat-szerezni","timestamp":"2025. április. 23. 07:24","title":"Kevesebb lett Magyarországon a korai iskolaelhagyó, sokan visszamentek szakmát szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem tucatnyi törvény- és jogszabály-módosító javaslatcsomagot nyújtott be a kormány, összesen több száz oldalon keresztül. ","shortLead":"Csaknem tucatnyi törvény- és jogszabály-módosító javaslatcsomagot nyújtott be a kormány, összesen több száz oldalon...","id":"20250422_Torvenyjavaslatok-husveti-torvenyek-egeszsegugy-mebizhatosagi-vizsgalat-tavoltartas-nyomkoveto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"bc8b75a9-f745-4295-a711-c04ea3d078e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Torvenyjavaslatok-husveti-torvenyek-egeszsegugy-mebizhatosagi-vizsgalat-tavoltartas-nyomkoveto","timestamp":"2025. április. 22. 13:13","title":"Kiterjesztené a kormány az egészségügyben a megbízhatósági vizsgálatot és fizetős nyomkövetővel küzdene a kapcsolati erőszak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]