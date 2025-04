Részben azt kívánja, hogy bárcsak ne coming outolt volna – erről beszélt a The Last of Us egyik főszereplője, Bella Ramsey, aki 2023 januárjában vállalta fel a nyilvánosság előtt, hogy nembináris nemi identitású.

Nembináris neműek (másik gyakran használt kifejezéssel élve genderqueerek) azok az emberek, akik nem tudják, illetve nem kizárólag tudják nőként vagy férfiként azonosítani magukat. Ez gyűjtőfogalom, sok különböző nemi identitás tartozik alá. Nembinárisak lehetnek azok, akik sem nőnek, sem férfinak nem definiálnák magukat, azok, akik esetleg mindkét neműnek érzik magukat, azok, akik úgy érzik, hogy nincs is egyáltalán nemük, de előfordulhat az is, hogy valaki különböző időszakokban különböző nemi identitásúnak érzi magát – írtuk egy korábbi cikkünkben Demi Lovato hasonló coming outja kapcsán.

A 21 éves színész most a The Guardiannek adott interjút, amely során szóba került, hogy máig vegyesek az érzései a coming outjával kapcsolatban. Nem akarta ugyanis, hogy a címlapokra kerüljön ezzel, és utólag úgy látja, még nem is volt felkészülve arra, hogy kommunikáljon az identitásáról.

Pozitívan árnyalja ugyanakkor a döntését, hogy sok visszajelzést kapott azoktól, akiknek fontos volt az akkor tett nyilatkozata, és azt is hozzátette: azóta szabadabban, titkolózás nélkül élhet. „Most már szívesen beszélek róla, csak ne ez legyen a középpontban. Lazán állok hozzá, és szeretném, ha mások is így tennének” – mondta. (Ramsey egyébként nemrég egy másik interjúban arról is nyíltan beszélt, hogy a sorozat első évadának forgatása során autizmussal diagnosztizálták, amit felszabadítónak nevezett, mert korábban gyakran érezte magát különcnek és magányosnak.)

A The Last of Us másik főszereplője, Pedro Pascal a minap egyébként éppen hasonló témában nyilvánult meg: a közösségi médiában, egy kommentben förtelmesnek és lúzernek nevezte J. K. Rowling viselkedését, aki az új brit transzneműtörvényt ünnepelte. Pascal testvére, Lux 2021-ben coming outolt transzneműként.