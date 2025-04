Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"613d7d98-4219-4dd4-bda9-86c1d2ead82a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ülésen 19 előterjesztés vitáját folytatják le.","shortLead":"Az ülésen 19 előterjesztés vitáját folytatják le.","id":"20250428_A-Kover-Laszlo-altal-kiszabott-buntetesekrol-is-szavaz-a-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/613d7d98-4219-4dd4-bda9-86c1d2ead82a.jpg","index":0,"item":"61bb4ee3-b5e4-445e-81ce-7431e076d1c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_A-Kover-Laszlo-altal-kiszabott-buntetesekrol-is-szavaz-a-parlament","timestamp":"2025. április. 28. 08:25","title":"A Kövér László által kiszabott büntetésekről szavaz a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83dd521-ff43-4679-8c0d-2fced51c6239","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autó hátsó ajtaja egyelőre ismeretlen okokból nem záródott megfelelően, így a bankókkal teletömött zsákok egy ponton elkezdtek kipotyogni belőle.","shortLead":"Az autó hátsó ajtaja egyelőre ismeretlen okokból nem záródott megfelelően, így a bankókkal teletömött zsákok egy ponton...","id":"20250427_chicago-penzszallito-elhagyott-keszpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e83dd521-ff43-4679-8c0d-2fced51c6239.jpg","index":0,"item":"c4446c13-35cc-4125-b127-de2c4c25c6f2","keywords":null,"link":"/kkv/20250427_chicago-penzszallito-elhagyott-keszpenz","timestamp":"2025. április. 27. 16:04","title":"Több mint százmillió forintnyi pénzt szórt véletlenül az utcára egy chicagói pénzszállító autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977048d4-4cd5-4f84-a809-56be797c71b2","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A mérvadó nyugati lapok nagyjából egyetértenek abban, hogy Trump rettenetes egyezséget akar lenyomni Zelenszkij torkán, amivel nem is tehetné boldogabbá Putyint. 