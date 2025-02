Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Vucic budapesti látogatásáról, Orbán rajongásáról és nagy terjedelemben a müncheni biztonságpolitikai konferencia tanulságairól ír a nemzetközi sajtó. Válogatásunk.","shortLead":"Vucic budapesti látogatásáról, Orbán rajongásáról és nagy terjedelemben a müncheni biztonságpolitikai konferencia...","id":"20250217_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"4ea3e545-1e83-4781-934a-bef4fd11e110","keywords":null,"link":"/360/20250217_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 17. 11:14","title":"Nemzetközi lapszemle: Világvége-hangulat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1609c5e-0b98-42e3-8c25-21baef26948e","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az edző, aki a bejelentés alkalmából promóvideót is közzétett, az Európa-bajnok Jackl Vivien felkészülését irányítja majd. ","shortLead":"Az edző, aki a bejelentés alkalmából promóvideót is közzétett, az Európa-bajnok Jackl Vivien felkészülését irányítja...","id":"20250218_shane-tusup-uszoedzo-jackl-vivien-europa-bajnok-honved-uszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1609c5e-0b98-42e3-8c25-21baef26948e.jpg","index":0,"item":"8945f7a6-297e-4880-a2d4-c067abcc17d1","keywords":null,"link":"/sport/20250218_shane-tusup-uszoedzo-jackl-vivien-europa-bajnok-honved-uszas","timestamp":"2025. február. 18. 12:08","title":"Úszóedzőként tér vissza Shane Tusup, az egyik Eb-győztes nagy magyar tehetséggel dolgozik együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f28e43f-c104-4f24-bbf5-4413d1457648","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután kevesebb beteget látnak el tb-finanszírozással, tovább nőnek az állami várólistáik.","shortLead":"Miután kevesebb beteget látnak el tb-finanszírozással, tovább nőnek az állami várólistáik.","id":"20250217_Feleannyi-beteget-tud-ellatni-allami-finanszirozassal-a-XVII-kerulet-legnagyobb-rendeloje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f28e43f-c104-4f24-bbf5-4413d1457648.jpg","index":0,"item":"408fb400-a4f5-45d7-acca-f373aaf464f2","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Feleannyi-beteget-tud-ellatni-allami-finanszirozassal-a-XVII-kerulet-legnagyobb-rendeloje","timestamp":"2025. február. 17. 14:10","title":"Váratlanul megvágták az állami támogatást, így feleannyi beteget tud ellátni tb-finanszírozással a XVII. kerület legnagyobb rendelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ef0992-19a5-4f38-8359-29c03bad6cdb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Raiffeisen Bank lehet a régió nagy nyertese, az orosz leány ugyanis a csoport nyereségének 43 százalékát adta, de jelenleg nem tudják hazavinni. Hasonló helyzetben van a legnagyobb magyar gyógyszergyártó is.","shortLead":"A Raiffeisen Bank lehet a régió nagy nyertese, az orosz leány ugyanis a csoport nyereségének 43 százalékát adta, de...","id":"20250218_A-Richter-es-az-OTP-jol-jarhat-a-Mol-viszont-rafazhat-az-orosz-szankciok-feloldasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7ef0992-19a5-4f38-8359-29c03bad6cdb.jpg","index":0,"item":"bcd7512d-0e1f-4f3b-b10a-b2985aff92e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_A-Richter-es-az-OTP-jol-jarhat-a-Mol-viszont-rafazhat-az-orosz-szankciok-feloldasara","timestamp":"2025. február. 18. 08:48","title":"A Richter és az OTP jól járhat, a Mol viszont ráfázhat az orosz szankciók feloldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011b751a-fa3b-416f-805d-8eab37500253","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elon Musk MI-cége, az xAi bemutatta legújabb zászlóshajó modelljét, a Grok 3-at – az újdonság a cég szerint sok tekintetben jobb, mint a versenytársak (OpenAI, Google, DeepSeek) hasonló megoldásai.","shortLead":"Elon Musk MI-cége, az xAi bemutatta legújabb zászlóshajó modelljét, a Grok 3-at – az újdonság a cég szerint sok...","id":"20250218_grok3-xai-mesterseges-intelligencia-bemutato-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/011b751a-fa3b-416f-805d-8eab37500253.jpg","index":0,"item":"a42db98c-f7b6-43d1-a693-f5d113e5080a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_grok3-xai-mesterseges-intelligencia-bemutato-elon-musk","timestamp":"2025. február. 18. 11:31","title":"Elon Musk bemutatta az MI-t, ami „akkor is az igazságot keresi, amikor az igazság ellentétes azzal, ami politikailag korrekt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edc50c4-474d-46a2-8dec-f37c1e9995ba","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Mindig is imádott eltévedni az erdőben, saját bevallása szerint kifejezetten rosszul tájékozódik, a moziban pedig még mindig diákjegyet vesz – a Mérlegen friss adásában Klein Dávid hegymászó volt a vendégünk.","shortLead":"Mindig is imádott eltévedni az erdőben, saját bevallása szerint kifejezetten rosszul tájékozódik, a moziban pedig még...","id":"20250218_Klein-David-hegymaszo-expedicio-Everest-Merlegen-podcast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2edc50c4-474d-46a2-8dec-f37c1e9995ba.jpg","index":0,"item":"ec1d3ec5-9a9b-44a3-b781-c631fa154bdc","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Klein-David-hegymaszo-expedicio-Everest-Merlegen-podcast-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 15:09","title":"Klein Dávid: Akármekkora plecsnit felvarrok a ruhára, de ami a hegyen történik, abba nem szólhat bele a szponzor – Mérlegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50f2208-4e2c-4b27-a0b6-bba7b5b83a5e","c_author":"Kovács István","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nincs összefüggés a Földközi-tenger térségét megrázó földrengések között, Szantorininél egy olyan helyre nyomult be a magma, ahol még nem volt vulkánkitörés, a Nápolyi-öbölben a „szokásos” földmozgás rázta meg a helyieket és Messinánál sem szokatlan jelenség, ha megmozdul a föld. Az Etna pedig egy aktív tűzhányó, ami ismét kitört.","shortLead":"Nincs összefüggés a Földközi-tenger térségét megrázó földrengések között, Szantorininél egy olyan helyre nyomult be...","id":"20250218_foldkozi-tenger-foldrengesek-szantorini-etna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c50f2208-4e2c-4b27-a0b6-bba7b5b83a5e.jpg","index":0,"item":"bc642160-897a-49ea-8f02-c6d8c9a11833","keywords":null,"link":"/zhvg/20250218_foldkozi-tenger-foldrengesek-szantorini-etna","timestamp":"2025. február. 18. 10:34","title":"Földközi-tengeri földrengések: Szantorininél nyugalomra, vulkánkitörésre és nagyobb kataklizmára is van esély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tristan és Andrew Tate ellen szexuális zaklatás, szervezett bűnözés, emberkereskedelem és pénzmosás miatt emeltek vádat a román hatóságok.","shortLead":"Tristan és Andrew Tate ellen szexuális zaklatás, szervezett bűnözés, emberkereskedelem és pénzmosás miatt emeltek vádat...","id":"20250217_Trumpek-nyomast-gyakorolnak-Romaniara-hogy-a-Tate-fiverek-tavozhassanak-az-orszagbol-allitja-a-Financial-Times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a.jpg","index":0,"item":"f8781fee-2fe0-47ef-acd5-0f66f008a777","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Trumpek-nyomast-gyakorolnak-Romaniara-hogy-a-Tate-fiverek-tavozhassanak-az-orszagbol-allitja-a-Financial-Times","timestamp":"2025. február. 17. 19:49","title":"FT: Trumpék nyomást gyakorolnak Romániára, hogy a Tate fivérek távozhassanak az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]