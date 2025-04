Ahogy telik az idő, úgy vagyunk kénytelenek beletörődni, hogy fiatalos megjelenésünk a múlté, és ezen semennyi botox, hajbeültetés vagy öregedésgátló termék nem tud változtatni. Persze azt elérhetjük, hogy ötvenévesen tíz évet letagadhassunk, de attól még az idő múlása látható. A jó hír a GQ cikke szerint, hogy többet tehetünk az öregedés lassítására, mint gondolnánk, de ehhez egy bőrápoló kúránál jóval többet kell tennünk. Fel kell adnunk azokat a rossz szokásainkat is, amelyek felgyorsítják a ráncok és a sötét karikák felbukkanását.

A cikk egy bőrgyógyász segítségével gyűjtötte össze, hogy melyik az a tíz szokás, amellyel biztosan szakítanunk kell, de legalábbis jelentősen csökkentenünk, ha látványos és tartós eredményt szeretnénk.

1. Ne legyünk túl sokat a napon

A jóból is megárthat a sok, és a napsütés esetében ez gyorsan bekövetkezik. A bőrgyógyász szerint a nap okozza azoknak a bőrelváltozásoknak a túlnyomó többségét, amit az emberek az öregedéssel társítanak, köztük a ráncokat és foltokat, a bőrrák veszélyéről nem is beszélve. Védekezzünk reggelenként naptejjel, és használjuk többször is, ha a szabadban vagyunk. A legerősebb napsugárzás idején pedig igyekezzünk árnyékba vonulni.

20 évvel fiatalabbnak tűnnek a koruknál azok, akik mindennap odafigyelnek erre a 10 dologra Nincs szükség varázslatra, méregdrága termékekre és kozmetikai eljárásokra, ezeknél fontosabb a következetesség és a tudatosság.

2. D-vitamin hiány, különösen télen

Egyes tanulmányok szerint a D-vitamin hiánya növeli a bőrrák és a gyulladásos bőrbetegségek kockázatát. Persze a D-vitamin hiány nem rossz szokás, az a rossz, ha nem teszünk ellene. A D-vitamin pótlása javíthatja a hangulatunkat, ragyogóbb arcszínt kölcsönözhet és segíthet megelőzni az említett betegségeket.

Ezt a négy étrend-kiegészítőt szedi az orvos, aki az egészséges öregedést kutatja Mi a hosszú élet öt alappillére? Kreatint csak a testépítők fogyaszthatnak? Min múlik, hogy 65 vagy 85 évig élünk? Mi történik, ha nem fogyasztunk bizonyos vitaminokat?

3. Kevés alvás

Az alváshiány nyomot hagy a testünkön, és megjelenik az arcunkon is. A kialvatlanság egyfajta stresszt jelent a szervezetünk számára, és mint ezen a listán is látjuk, a legjobb mindenféle stresszt kerülni, ha jól akarunk kinézni. Emellett az alváshiány rossz táplálkozási szokásokhoz is vezet, ami szintén hozzájárul az öregedéshez.

Kösz, jól: Rosszabbul alszunk, mint eddig bármikor – hogyan pihen két alvásszakértő? Magyarországon még a nemzetközi átlagnál is rosszabbul alszanak az emberek, és az alvászavarral szakemberhez fordulók között már megjelentek a tíz év körüli gyerekek is. Mi ennek az oka, és hogyan tudjuk rávenni magunkat, hogy az alvást ne elvesztegetett időnek fogjuk fel? Mennyit számítanak az alvás körülményei, hogyan és mennyiért vásároljunk matracot, és segítenek-e az alvássegítő készítmények?

4. Nem hidratáljuk a bőrünket

Ez a bőrápolás legalapvetőbb formája. A hidratáló krém megtartja a bőr nedvességét, hogy az egész nap feszes, rugalmas és puha maradjon.

Télen „bontjuk” a bőrt, tavasztól őszig viszont építjük – miért kerüljük a botoxot és a soklépcsős rutint? „Soha annyi kóros bőrelváltozást nem fedeztünk fel és küldtünk tovább a bőrgyógyászokhoz, mint tavaly” – mondja Szakonyi Eszter egészségügyi szakkozmetikus. Nem véletlen, hogy a bőrt kívül-belül nagyon komolyan fel kell készíteni a nap első erőteljesebb sugaraira. Áprilistól például már kerülni kell az invazív kezeléseket, a fényvédő krémeket pedig akár 2-3 óránként újra kell kenni.

5. Nem mozgunk eleget

Az elegendő pihenésről már ejtettünk szót, de ugyanennyire fontos az aktivitás is. A rendszeres mozgás serkenti a vérkeringést, és a tápanyagok eljutását a sejtjeinkhez. Javítja a haj egészségét és a bőr megújulását is.

A „sportnemzetnek” semmi kedve sportolni, és ez a traumatikus tornaóráknak is köszönhető Tizenöt év alatt semmivel nem lettek többen a rendszeresen sportoló magyarok, hiába költött rengeteg pénzt élsportra az állam. A felnőttek több mint fele soha nem sportol, közel ötöde pedig semmilyen más testmozgást sem végez. Akik sportolnak, azok közül feltűnően sokan csak kényszerből vagy félelemből teszik ezt, nem pedig élvezetből.

6. Túl sok stressz

Legyen akár munkahelyi vagy magánéleti eredetű, a folyamatos stressz maradandó hatást gyakorolhat. Hajhullást okozhat vagy csökkentheti a bőr kollagéntermelését, ami megmutatkozhat a szemöldökön, a szem alatt jelentkező szarkalábakban, és fakóbb bőrhöz vezethet. A hormonok változása pattanásokat okozhat, a kor előrehaladtával pedig a hiperpigmentáció is fokozódik.

„Iszonyatos stressz az X generáción, hogy felfogja, mit jelent ma az öregedés” A magyar lakosság több mint 40 százaléka ötven év fölötti, nekik kell elsőként szembenézniük az idő múlásával. Miben más ma az öregedés, mint néhány évtizede? Mi mindent tehetünk, hogy a lehető legjobban éljük meg ezt az időszakot, és mit tehetünk az öregséggel kapcsolatos sztereotípiák ellen, amelyek máig makacsul tartják magukat?

7. Nem megfelelő étrend

Ahhoz, hogy egészségesek legyünk, egészségesen is kell táplálkoznunk. Az öregedés elleni küzdelem jó ok arra, hogy visszaszorítsuk az ultrafeldolgozott ételek fogyasztását.

A Harvard tudósai megtalálták a legjobb étrendet az egészséges öregedéshez Az amerikai Harvard Egyetem nagyszabású kutatásában három évtizeden keresztül figyelték meg több mint százezer ember táplálkozási szokásait, hogy kiderítsék, melyik étrenddel őrizhetjük meg legjobban az egészségünket. Kiderült, hogy még a mediterrán diétánál is van jobb.

8. Túl sok alkohol

Egy pohár bor vagy sör jó levezetése egy stresszes napnak, de az alkohol az egész testünkre, bőrünkre és hajunkra is rányomhatja a bélyegét. A kulcsszó a mértékletesség, de valójában nincs olyan alkoholmennyiség, ami jót tenne.

Schwab Richárd: Ha egy kiadós ivással zárul a száraz november, akkor semmit sem ért Nem kevés egészségügyi előnye van az alkoholmentesen töltött időszakoknak, így a száraz novembernek is, de leginkább akkor, ha ésszel csináljuk: nem jó, ha egy hónapig fantát, kólát, cukros limonádékat iszunk alternatívaként, ahogy az sem, ha kiadós ivászattal vetünk véget az absztinenciának. Schwab Richárd gasztroenterológussal, Sztankovics Márta dietetikussal és Farkas Fruzsina sommelier-vel beszélgettünk.

9. Dohányzás

A dohányzás ugyanolyan sejtszintű változásokat idéz elő, mint a bőrt károsító UV-sugarak, ezért a dohányosoknál gyors öregedés tapasztalható – mondja a bőrgyógyász.

Mennyi az annyi? Kiszámolták, mennyi időt veszít az életéből minden egyes elszívott cigarettával Ha újévi fogadalmat keres, és dohányzik, egy új kutatás megállapításai segíthetnek abban, hogy január 1-jétől letegye a cigit: kiszámolták ugyanis, hogy hány percet vesz el az életéből minden egyes szál. Ezek alapján pedig akár egy napot is nyerhet az életben, ha január 8-ig nem gyújt rá.

10. Kiszáradás

Hidratáltnak kell maradnunk ahhoz, hogy az egész szervezetünk megfelelően működjön, de azért is, hogy a bőrünk feszes, ragyogó és sima maradjon.