Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vajon ki örülhet ismét egy olcsó hitelnek?","shortLead":"Vajon ki örülhet ismét egy olcsó hitelnek?","id":"20250103_Ismet-milliardokat-pumpaltak-az-Eximbankba-amelybol-kulfoldi-orszagokat-hiteleznek-Orbanek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"47cc83a2-cffb-4d3e-888f-504b1ca73c8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_Ismet-milliardokat-pumpaltak-az-Eximbankba-amelybol-kulfoldi-orszagokat-hiteleznek-Orbanek","timestamp":"2025. január. 03. 07:21","title":"Ismét milliárdokat pumpáltak az Eximbankba, amelyből külföldi országokat hiteleznek Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699910d5-d47a-488b-80f9-c0ba96069fbc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iráni gyártmányú, de az orosz hadsereg által Ukrajna ellen bevetett drónok ellen is jól jöhetnek azok a légvédelmi rakéták, amelyekhez egy észt cég által juthat hozzá az ukrán katonaság.","shortLead":"Az iráni gyártmányú, de az orosz hadsereg által Ukrajna ellen bevetett drónok ellen is jól jöhetnek azok a légvédelmi...","id":"20250103_frankenburg-technologies-mark-1-legvedelmi-raketa-dronok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/699910d5-d47a-488b-80f9-c0ba96069fbc.jpg","index":0,"item":"ef396977-8710-419b-8453-8584f2b993e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_frankenburg-technologies-mark-1-legvedelmi-raketa-dronok-ellen","timestamp":"2025. január. 03. 14:03","title":"Ukrajnában tesztelik a miniatűr rakétát, amely az MI segítségével a drónokat is ki tudja lőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Képes lesz-e Donald Tusk erőteljesebbé és hitelesebb tenni az EU-t, kérdezi a Neue Zürcher Zeitung. Az Independent szerint Ukrajna helyesen járt el, amikor lezárta a vezetéket az orosz gáz előtt. Ha a Nyugat le akarja rövidíteni a háborút, érvényt kell szereznie az olajszankcióknak, írja a Bloomberg. A hírügynökség egy másik cikkének szerzője Kína és az Egyesült Államok együttműködésének szükségességéről, a Guardian a régi keletű orosz-kínai barátság új veszélyeiről ír. A brit lap a francia elnök hét évét is elemzi, szerinte Macron példája azt mutatja, mi történik akkor, ha a libereralizmust megfosztják az erkölcseitől és az értékeitől. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Képes lesz-e Donald Tusk erőteljesebbé és hitelesebb tenni az EU-t, kérdezi a Neue Zürcher Zeitung. Az Independent...","id":"20250103_nemzetkozi-lapszemle-orban-putyin-gaz-ukrajna-trump-kina-oroszorszag-egyesult-allamok-macron-tusk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"db9520f9-ab28-4000-93cb-fee0a17e31b2","keywords":null,"link":"/360/20250103_nemzetkozi-lapszemle-orban-putyin-gaz-ukrajna-trump-kina-oroszorszag-egyesult-allamok-macron-tusk","timestamp":"2025. január. 03. 10:30","title":"Frankfurter Rundschau: Orbán trükközik, hogy továbbra is hozzájusson Putyin földgázához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1683a2b-4ee2-4cd2-884b-78fc43821437","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sejtekbe is behatolnak a mikroműanyagok, melyekből elképesztő mennyiségű oldódik ki a filteres teák fogyasztásával – mutat rá egy új vizsgálat.","shortLead":"A sejtekbe is behatolnak a mikroműanyagok, melyekből elképesztő mennyiségű oldódik ki a filteres teák fogyasztásával –...","id":"20250103_mikromuanyag-szennyezes-teafilterek-kioldodas-sejtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1683a2b-4ee2-4cd2-884b-78fc43821437.jpg","index":0,"item":"55465d73-6886-41e3-a2eb-91bf28f5a0e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_mikromuanyag-szennyezes-teafilterek-kioldodas-sejtek","timestamp":"2025. január. 03. 20:03","title":"1,2 milliárd mikroműanyag-részecske lehet a teája minden milliliterjében – döbbenetes eredményekre jutott egy friss kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f57fda0-7bb3-491a-bbce-7359b4094529","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"111 ezer magyar dolgozik külföldön. ","shortLead":"111 ezer magyar dolgozik külföldön. ","id":"20250103_Kicsit-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-az-allaskeresok-jelentos-resze-egy-eve-nem-talal-munkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f57fda0-7bb3-491a-bbce-7359b4094529.jpg","index":0,"item":"e9af2408-0d3a-4e16-a7c4-d47ece4bf11b","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_Kicsit-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-az-allaskeresok-jelentos-resze-egy-eve-nem-talal-munkat","timestamp":"2025. január. 03. 08:30","title":"Kicsit kevesebben dolgoznak Magyarországon, az álláskeresők jelentős része egy éve nem talál munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9040c777-ed9f-433b-96e0-eb6bce867bef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Britt Allcroft 81 éves volt. ","shortLead":"Britt Allcroft 81 éves volt. ","id":"20250103_Thomas-a-gozmozdony-mese-sorozat-alkoto-Britt-Allcroft-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9040c777-ed9f-433b-96e0-eb6bce867bef.jpg","index":0,"item":"274db133-1db2-40f4-b96b-d7dd98c218a6","keywords":null,"link":"/kultura/20250103_Thomas-a-gozmozdony-mese-sorozat-alkoto-Britt-Allcroft-meghalt","timestamp":"2025. január. 03. 16:14","title":"Meghalt a Thomas, a gőzmozdony-mesesorozat alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357e9177-8f60-4904-9a83-ea10388a648f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ausztriában súlyos politikai válság jön – ami Putyinnak jöhet jól. ","shortLead":"Ausztriában súlyos politikai válság jön – ami Putyinnak jöhet jól. ","id":"20250104_nemzetkozi-lapszemle-robert-fico-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357e9177-8f60-4904-9a83-ea10388a648f.jpg","index":0,"item":"7647daa5-0b5c-43c2-95e6-bdbe30ab2ae4","keywords":null,"link":"/360/20250104_nemzetkozi-lapszemle-robert-fico-orban-viktor","timestamp":"2025. január. 04. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Fico ugyanazt csinálja, mint Orbán - az uniót hibáztatja saját rossz gazdaságpolitikája helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39a0779-88c8-451c-b60b-58a011fce923","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annalena Baerbock és Jean-Noel Barrot ellátogatott a hírhedt Szadnaja börtönkomplexumhoz is, ahol Aszad uralma alatt ellenzékieket embertelen körülmények között tartották fogva és kínozták.","shortLead":"Annalena Baerbock és Jean-Noel Barrot ellátogatott a hírhedt Szadnaja börtönkomplexumhoz is, ahol Aszad uralma alatt...","id":"20250103_sziria-nemet-francia-kulugyminiszter-latogatas-hts","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b39a0779-88c8-451c-b60b-58a011fce923.jpg","index":0,"item":"336bb04b-4968-487e-8c61-ced8f1871efb","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_sziria-nemet-francia-kulugyminiszter-latogatas-hts","timestamp":"2025. január. 03. 21:34","title":"Szíriában tárgyalt a német és a francia külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]