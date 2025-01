Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3b27c1b3-2e9f-443e-9791-9ac37902693d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendszerek olyan kulcsfontosságú objektumokat védtek, mint például a Kercsi híd. ","shortLead":"A rendszerek olyan kulcsfontosságú objektumokat védtek, mint például a Kercsi híd. ","id":"20250107_orosz-ukran-haboru-legvedelmi-rendszer-csapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b27c1b3-2e9f-443e-9791-9ac37902693d.jpg","index":0,"item":"36241ee5-7a5c-465b-8627-8271b1144837","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_orosz-ukran-haboru-legvedelmi-rendszer-csapas","timestamp":"2025. január. 07. 09:00","title":"Az ukránok azt állítják, hogy egyetlen nap alatt öt méregdrága orosz légvédelmi rendszert semmisítettek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a462774-b7ae-4605-8435-01b0f134684a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volvo testvérmárkájaként jegyzett Lynk & Co egy vadonatúj plugin hibrid divatterepjáróval rukkolt elő.","shortLead":"A Volvo testvérmárkájaként jegyzett Lynk & Co egy vadonatúj plugin hibrid divatterepjáróval rukkolt elő.","id":"20250107_857-loerovel-es-gigantikus-6K-kijelzokkel-sokkol-a-legujabb-suv-lynk-co-900-volvo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a462774-b7ae-4605-8435-01b0f134684a.jpg","index":0,"item":"d7eb140b-e072-4743-a8b7-540ea5dcf519","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_857-loerovel-es-gigantikus-6K-kijelzokkel-sokkol-a-legujabb-suv-lynk-co-900-volvo","timestamp":"2025. január. 07. 07:59","title":"857 lóerővel és gigantikus 6K kijelzőkkel sokkol a legújabb SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed3c2c1-5917-4e27-9d32-e143b2253d55","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester a demokrácia melletti “következetes kiállását” is megköszönte a távozó amerikai nagykövetnek.","shortLead":"A főpolgármester a demokrácia melletti “következetes kiállását” is megköszönte a távozó amerikai...","id":"20250108_karacsony-gergely-david-pressman-bucsulatogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ed3c2c1-5917-4e27-9d32-e143b2253d55.jpg","index":0,"item":"2bddd8f7-7b63-4095-aa2a-bd03e0970686","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_karacsony-gergely-david-pressman-bucsulatogatas","timestamp":"2025. január. 08. 15:22","title":"Karácsony Gergely egy drMáriás-képpel búcsúzott David Pressmantől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db311674-42ae-4021-8176-fa6dc27706cf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hirscheggi felvonó nyomvonalát egy közút keresztezi, ezen közlekedett a balesetet okozó autós.","shortLead":"A hirscheggi felvonó nyomvonalát egy közút keresztezi, ezen közlekedett a balesetet okozó autós.","id":"20250107_ausztria-sieles-baleset-csakanyos-felvono-auto-utkozes-hirschegg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db311674-42ae-4021-8176-fa6dc27706cf.jpg","index":0,"item":"e3c178fa-ff2d-408b-b338-624ad1dbecc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_ausztria-sieles-baleset-csakanyos-felvono-auto-utkozes-hirschegg","timestamp":"2025. január. 07. 13:09","title":"Csákányos sífelvonón utazó gyerekkel ütközött egy autó Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1c5d6d-dd41-40c7-8744-33c47fdefb8c","c_author":"Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj","category":"brandcontent","description":"<strong>Egyre több munkáltató ismeri fel azt, hogy milyen sokat jelenthet munkavállalóinak, ha az általános jólléti és egészségügyi juttatások mellett azok hosszú távú anyagi biztonságával is törődik. Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj 2024 nyerteseinek gyakorlati megoldásait elemezzük a díj egyik zsűritagjával, Fata László juttatási szakértővel.</strong>","shortLead":"<strong>Egyre több munkáltató ismeri fel azt, hogy milyen sokat jelenthet munkavállalóinak, ha az általános jólléti és...","id":"20241211_hosszu-tavu-anyagi-biztonsag-gondoskodo-munkahely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a1c5d6d-dd41-40c7-8744-33c47fdefb8c.jpg","index":0,"item":"35766df0-a22c-4889-8bab-62599c8f11df","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241211_hosszu-tavu-anyagi-biztonsag-gondoskodo-munkahely","timestamp":"2025. január. 07. 09:30","title":"Egy munkáltató, amely tényleg megbecsüli a dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d0a27e-d375-4e52-a79f-25e8f928ecd0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nagykövet szerint a miniszter saját gyarapodására használta hivatalát, megfosztva hazája polgárait a pénzügyi forrásoktól.","shortLead":"A nagykövet szerint a miniszter saját gyarapodására használta hivatalát, megfosztva hazája polgárait a pénzügyi...","id":"20250107_david-pressman-rogan-szankcio-bejelentes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52d0a27e-d375-4e52-a79f-25e8f928ecd0.jpg","index":0,"item":"d03bd6b8-217e-4e8e-9d61-fd6377aafab2","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_david-pressman-rogan-szankcio-bejelentes-video","timestamp":"2025. január. 07. 19:46","title":"Videón is megnézheti David Pressman bejelentését a Rogán Antal elleni szankcióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1132e4f8-501b-4c35-851b-972de0ae04c4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem volt jó ötlet a skandináv példa népszerűsítése.","shortLead":"Nem volt jó ötlet a skandináv példa népszerűsítése.","id":"20250107_belgium-karacsonyfa-eves-felhivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1132e4f8-501b-4c35-851b-972de0ae04c4.jpg","index":0,"item":"c236f764-a1e7-467f-93c1-c3274c47d47c","keywords":null,"link":"/elet/20250107_belgium-karacsonyfa-eves-felhivas","timestamp":"2025. január. 07. 20:56","title":"Belgiumban arra kérik az embereket, hogy ne egyék meg a karácsonyfájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ea33d8-643e-4a30-ae43-ca88ddacb8a2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A „Kijevi Anna” nevű dandár 2300 katonáját képezték ki Franciaországban, ötvenen szökhettek meg közülük.","shortLead":"A „Kijevi Anna” nevű dandár 2300 katonáját képezték ki Franciaországban, ötvenen szökhettek meg közülük.","id":"20250107_orosz-ukran-haboru-dezertalas-franciaorszag-kikepzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00ea33d8-643e-4a30-ae43-ca88ddacb8a2.jpg","index":0,"item":"ab7916ab-0688-4fa7-8619-9a87ba9fc78f","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_orosz-ukran-haboru-dezertalas-franciaorszag-kikepzes","timestamp":"2025. január. 07. 12:17","title":"Ukrán katonák tucatjai dezertáltak a franciaországi kiképzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]