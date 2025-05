Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2dbf273f-863d-4360-bdb8-f142ff7138e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hulladék anyagokból összeállított szobor a Kása-erdőben áll majd.","shortLead":"A hulladék anyagokból összeállított szobor a Kása-erdőben áll majd.","id":"20250503_32-millio-forintbol-keszul-trollszobor-Hodmezovasarhelyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dbf273f-863d-4360-bdb8-f142ff7138e9.jpg","index":0,"item":"c08dd529-401f-4536-a185-949c5223e1de","keywords":null,"link":"/kultura/20250503_32-millio-forintbol-keszul-trollszobor-Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2025. május. 03. 21:19","title":"32 millió forintból készül trollszobor Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062e4507-288a-4131-be67-e0ead1e7443c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Újdelhi szerint Pakisztán már a sokadik alkalommal sértette meg a tűzszünetet a két országot elválasztó demarkációs vonalnál.","shortLead":"Újdelhi szerint Pakisztán már a sokadik alkalommal sértette meg a tűzszünetet a két országot elválasztó demarkációs...","id":"20250503_India-Pakisztan-ujabb-tamadas-Kasmir-importtilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062e4507-288a-4131-be67-e0ead1e7443c.jpg","index":0,"item":"aff33647-ab9a-48cd-85dc-5da04ae38bea","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_India-Pakisztan-ujabb-tamadas-Kasmir-importtilalom","timestamp":"2025. május. 03. 15:18","title":"India újabb támadásról számolt be Kasmírnál, válaszként minden áru importját betiltotta Pakisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor tettei nagyon veszélyesek az unióra.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor tettei nagyon veszélyesek az unióra.","id":"20250503_Zelenszkij-Orban-Viktor-A-magyarok-tobbsege-tamogatja-Ukrajna-EU-csatlakozasat-nem-kell-minket-belerangatni-a-sajat-valasztasodba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93.jpg","index":0,"item":"ee0c1b8c-680f-4145-a7a8-d0fc0efd7783","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_Zelenszkij-Orban-Viktor-A-magyarok-tobbsege-tamogatja-Ukrajna-EU-csatlakozasat-nem-kell-minket-belerangatni-a-sajat-valasztasodba","timestamp":"2025. május. 03. 17:36","title":"Zelenszkij Orbánnak: A magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, nem kell minket belerángatni a saját választásodba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e537ae8-60a5-4e07-abf6-87c897879ba8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ragadozók alig pár méterre voltak tőlük, de a repülőből szivárgó üzemanyagnak köszönhetően nem másztak fel a lezuhant gépre.","shortLead":"A ragadozók alig pár méterre voltak tőlük, de a repülőből szivárgó üzemanyagnak köszönhetően nem másztak fel a lezuhant...","id":"20250503_36-orat-eltek-tul-aligatorok-kozott-miutan-lezuhant-a-repulojuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e537ae8-60a5-4e07-abf6-87c897879ba8.jpg","index":0,"item":"ca685260-ff9e-411c-b6b1-e3b85301cf9a","keywords":null,"link":"/elet/20250503_36-orat-eltek-tul-aligatorok-kozott-miutan-lezuhant-a-repulojuk","timestamp":"2025. május. 03. 11:41","title":"36 órát éltek túl aligátorok között, miután lezuhant a repülőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb439907-3617-4afb-843e-75bb0a538817","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az áldozatok közül öten kínai állampolgárok.","shortLead":"Az áldozatok közül öten kínai állampolgárok.","id":"20250503_autobaleset-Yellowstone-Nemzeti-Park-kozeleben-het-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb439907-3617-4afb-843e-75bb0a538817.jpg","index":0,"item":"8cbe70e3-03a7-41c4-8bac-97576d079a5a","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_autobaleset-Yellowstone-Nemzeti-Park-kozeleben-het-aldozat","timestamp":"2025. május. 03. 16:02","title":"Heten meghaltak egy autóbalesetben a Yellowstone közelében, öten turisták voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fe93c5-0e23-40f7-bfe9-40ff4aee816c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 140 milliós sportkocsit és a benne ülő milliárdost a Puskás Sport Hotelhez vezető úton fotózták le.","shortLead":"A 140 milliós sportkocsit és a benne ülő milliárdost a Puskás Sport Hotelhez vezető úton fotózták le.","id":"20250504_hadhazy-meszaros-lorinc-ferrari-felcsut-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93fe93c5-0e23-40f7-bfe9-40ff4aee816c.jpg","index":0,"item":"9165cf82-4d5d-4bca-bf75-18a42b4d9326","keywords":null,"link":"/elet/20250504_hadhazy-meszaros-lorinc-ferrari-felcsut-ebx","timestamp":"2025. május. 04. 08:31","title":"Hadházy: Mészáros Lőrinc is Ferrarival bukkant fel Felcsútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c8284-4ab8-42ba-94f3-1c9e8c811899","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Krusovszky Dénesnek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: kincskereső, cselekvőképesség, elvtárs, blackout, futballtörténelem.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250504_Kiotoban-a-legnyomasztobb-jelenseg-a-kimonos-turistak-tomege---Az-en-hetem-Krusovszky-Denessel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc3c8284-4ab8-42ba-94f3-1c9e8c811899.jpg","index":0,"item":"5776d185-12c1-4fc6-98dc-89182eae6659","keywords":null,"link":"/360/20250504_Kiotoban-a-legnyomasztobb-jelenseg-a-kimonos-turistak-tomege---Az-en-hetem-Krusovszky-Denessel","timestamp":"2025. május. 04. 17:30","title":"Kiotóban a legnyomasztóbb jelenség a kimonós turisták tömege - Az én hetem Krusovszky Dénessel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6688d0ff-9ae1-429f-8f04-df8990a62e1d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lehulló dróndarabok okoztak több helyen is tüzet, összesen 165 drónt indított az orosz hadsereg Ukrajna ellen az elmúlt éjjel.","shortLead":"Lehulló dróndarabok okoztak több helyen is tüzet, összesen 165 drónt indított az orosz hadsereg Ukrajna ellen az elmúlt...","id":"20250504_orosz-drontamadas-kijevet-lakohaz-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6688d0ff-9ae1-429f-8f04-df8990a62e1d.jpg","index":0,"item":"c9f04913-9304-453e-998a-9278816238ed","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_orosz-drontamadas-kijevet-lakohaz-tuz","timestamp":"2025. május. 04. 10:15","title":"Orosz dróntámadás érte Kijevet, több lakóház lángba borult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]