Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e8e3c93b-496f-4262-8c78-1adbb1dd8212","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Tőzsdére megy a cég Hongkongban.","shortLead":"Tőzsdére megy a cég Hongkongban.","id":"20250512_Oriasi-penzeso-hullhat-a-CATL-re-de-van-egy-kis-csavar-a-tortenetben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8e3c93b-496f-4262-8c78-1adbb1dd8212.jpg","index":0,"item":"a7bfe600-6cb0-49e0-8a33-8f741e6da429","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_Oriasi-penzeso-hullhat-a-CATL-re-de-van-egy-kis-csavar-a-tortenetben","timestamp":"2025. május. 12. 07:39","title":"Óriási pénzeső hullhat a CATL-re, de van egy kis csavar a történetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlárazott BKV-szerződésekből az látszik, hogy több száz nyomtató működtetésére is milliókat költöttek. A Tisza Párt fővárosi frakciója szerint Karácsony Gergelynek óriási politikai felelőssége van abban, hogy Bolla Tibort mindeddig a BKV élén tartotta.","shortLead":"A túlárazott BKV-szerződésekből az látszik, hogy több száz nyomtató működtetésére is milliókat költöttek. A Tisza Párt...","id":"20250513_Hadhazy-tularazott-nyomtatokrol-posztolt-a-Fovarosi-Tisza-frakcio-a-BKV-teljes-vezetosegenek-levaltasat-keri-Karacsonytol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e.jpg","index":0,"item":"90a8842e-f259-42a5-809c-24455e9c091d","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Hadhazy-tularazott-nyomtatokrol-posztolt-a-Fovarosi-Tisza-frakcio-a-BKV-teljes-vezetosegenek-levaltasat-keri-Karacsonytol","timestamp":"2025. május. 13. 11:25","title":"A Tisza a BKV teljes vezetőségének leváltását kéri, Hadházy megmutatta, milyen extrém túlárazott szerződéseket kötött a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13577a31-d86b-48c3-9381-ce9df00f3b44","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kedvezőbb ajánlatot adó céget ugyanis kizárták.","shortLead":"A kedvezőbb ajánlatot adó céget ugyanis kizárták.","id":"20250512_meszaros-lorinc-zaev-orszagos-akkreditalt-vizsgakozpont-kozbeszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13577a31-d86b-48c3-9381-ce9df00f3b44.jpg","index":0,"item":"bce0bc06-a368-47ec-949c-a3b913d7ec3a","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_meszaros-lorinc-zaev-orszagos-akkreditalt-vizsgakozpont-kozbeszerzes","timestamp":"2025. május. 12. 15:01","title":"Hiába volt olcsóbb ajánlat, csak Mészáros Lőrinc nyerte a milliárdos állami megbízást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten már 1,095 milliárd forint volt a tét.","shortLead":"Ezen a héten már 1,095 milliárd forint volt a tét.","id":"20250511_Kihuztak-a-hatos-lotto-nyeroszamait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"7001848e-429c-43cf-9725-d16199d5fbb1","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Kihuztak-a-hatos-lotto-nyeroszamait","timestamp":"2025. május. 11. 16:35","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha fontos videókonferenciára készül, szerezzen be jó mikrofont. Ez a tanács szűrhető le abból a tanulmányból, amelyet az amerikai Yale Egyetem kutatói tettek közzé Brian Scholl pszichológus vezetésével.","shortLead":"Ha fontos videókonferenciára készül, szerezzen be jó mikrofont. Ez a tanács szűrhető le abból a tanulmányból, amelyet...","id":"20250511_Varatlan-mertekben-befolyasolja-a-videos-ertekezleteket-hogy-kinek-milyen-a-mikrofonja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab.jpg","index":0,"item":"44a7b897-1b68-4190-9279-2e384557f313","keywords":null,"link":"/360/20250511_Varatlan-mertekben-befolyasolja-a-videos-ertekezleteket-hogy-kinek-milyen-a-mikrofonja","timestamp":"2025. május. 11. 16:10","title":"Váratlan mértékben befolyásolja a videós értekezleteket, hogy kinek milyen a mikrofonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f8a946-e438-443b-aeaa-332a16ad7379","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rock Creekben nemhogy megmártózni, még benne gázolni is veszélyes a vízben lévő patogének miatt.","shortLead":"A Rock Creekben nemhogy megmártózni, még benne gázolni is veszélyes a vízben lévő patogének miatt.","id":"20250513_szennyviz-patak-korokozo-robert-f-kennedy-jr-unokak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f8a946-e438-443b-aeaa-332a16ad7379.jpg","index":0,"item":"6347dbba-88eb-4782-aff1-b74f4218d96b","keywords":null,"link":"/elet/20250513_szennyviz-patak-korokozo-robert-f-kennedy-jr-unokak","timestamp":"2025. május. 13. 11:43","title":"Szennyezett vizű patakban fürdőzött unokáival az oltástagadó amerikai egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814","c_author":"Ki Mit Tube ","category":"brandcontent","description":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere szerint. 10 év után, a One Magyarország támogatásával tér vissza a harmadik évadával az online videós tehetségkutató, egy még inkább digitalizált világba. Rubin Kristóf elmondta, a műsor nem csak a versenyzőknek, a készítőinek is kihívás: hogyan lehet a napi 20-50 videóból kiválasztani azokat, amelyekből a fiatal generáció számára érdekes történetet lehet elmesélni.","shortLead":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere...","id":"20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814.jpg","index":0,"item":"9c7fbad4-e9b8-4d90-8450-a82136e4f8eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","timestamp":"2025. május. 12. 15:30","title":"Ez egy digitális népművészeti verseny – 10 év után újraindul a Ki Mit Tube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7dc95-2433-4127-a9c5-dfd7e7f3beeb","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kellemetlenségeket okozhat a mobil, ha túl sokat árul el a gazdájáról. Ennek egyik bizonyítéka az a kutakodás, amit az USA-ba beutazók most gyakrabban tapasztalhatnak. Szakértők tanácsokat osztogatnak. Biztos tipp nincsen, de életszerűen hatékony ötletek akadnak.","shortLead":"Kellemetlenségeket okozhat a mobil, ha túl sokat árul el a gazdájáról. Ennek egyik bizonyítéka az a kutakodás, amit...","id":"20250513_hvg-usa-hatarellenorzes-telefon-szamitogep-kozossegi-oldalak-amerikaba-belepes-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae7dc95-2433-4127-a9c5-dfd7e7f3beeb.jpg","index":0,"item":"603514a2-b743-4962-8ad6-4311a287f2e8","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-usa-hatarellenorzes-telefon-szamitogep-kozossegi-oldalak-amerikaba-belepes-tanacsok","timestamp":"2025. május. 13. 09:30","title":"Megtagadhatják-e a belépést, ha rosszat írtam Trumpról? Egyáltalán elvehetik-e a telefonomat, amikor be akarok lépni az USA-ba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]