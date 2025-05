Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6e0613ff-d168-41af-afe7-0e0e0d42f019","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre semmit nem lehet tudni a férfi indítékairól.","shortLead":"Egyelőre semmit nem lehet tudni a férfi indítékairól.","id":"20250515_vademeles-keir-starmer-ukran-elkoveto-gyujtogatas-london","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e0613ff-d168-41af-afe7-0e0e0d42f019.jpg","index":0,"item":"d6a1854f-e693-47ad-8d8c-b68dd1b6c85d","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_vademeles-keir-starmer-ukran-elkoveto-gyujtogatas-london","timestamp":"2025. május. 15. 21:51","title":"Vádat emeltek egy ukrán férfi ellen, akit a brit miniszterelnök londoni ingatlanainak, illetve volt autójának felgyújtásával gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e877ea-dd74-475c-b09d-cfe65950214f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A pénzügyi visszaélések miatt hirtelen távozó Klaus Schwab káoszt hagy maga mögött a legnagyobb cégeket tömörítő szervezetben.","shortLead":"A pénzügyi visszaélések miatt hirtelen távozó Klaus Schwab káoszt hagy maga mögött a legnagyobb cégeket tömörítő...","id":"20250516_Hirtelen-tavozott-a-Vilaggazdasagi-Forum-vezetoje-Christine-Lagarde-ot-akarjak-a-helyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e877ea-dd74-475c-b09d-cfe65950214f.jpg","index":0,"item":"52ee7a4b-38af-43d9-aa76-4fdb18dcf844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_Hirtelen-tavozott-a-Vilaggazdasagi-Forum-vezetoje-Christine-Lagarde-ot-akarjak-a-helyere","timestamp":"2025. május. 16. 07:43","title":"Hirtelen távozott a Világgazdasági Fórum vezetője, Christine Lagarde-ot akarják a helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605185c4-1fb1-4228-813a-0edc420f7cf7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a sportos vonalvezetésű patinás Skoda egészen a 70-es évekig tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a sportos vonalvezetésű patinás Skoda egészen a 70-es évekig tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250517_szocialista-sportkupe-meregdraga-regi-skoda-110-r-tunt-fel-a-szinen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/605185c4-1fb1-4228-813a-0edc420f7cf7.jpg","index":0,"item":"d4795fce-7853-43f5-883c-4dfb9e6409f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250517_szocialista-sportkupe-meregdraga-regi-skoda-110-r-tunt-fel-a-szinen","timestamp":"2025. május. 17. 07:21","title":"Szocialista sportkupé: méregdrága régi Skoda tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többórás napsütés, záporok, éjszakai gyenge fagy is várható pénteken és szombaton.","shortLead":"Többórás napsütés, záporok, éjszakai gyenge fagy is várható pénteken és szombaton.","id":"20250516_idojaras-elorejelzes-zapor-napsutes-szel-ejszakai-fagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f.jpg","index":0,"item":"ac46c413-c2ef-4eae-ba81-604b9fc78682","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_idojaras-elorejelzes-zapor-napsutes-szel-ejszakai-fagy","timestamp":"2025. május. 16. 05:31","title":"Szeszélyes időjárásra van kilátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb97efe-7656-4f6f-96a5-b47f73c1e9b4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Vatikán szerint „tragikusan” alakulnak az isztambuli tárgyalások.","shortLead":"A Vatikán szerint „tragikusan” alakulnak az isztambuli tárgyalások.","id":"20250516_xiv-leo-papa-vatikan-orosz-ukran-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cb97efe-7656-4f6f-96a5-b47f73c1e9b4.jpg","index":0,"item":"50df8b86-ef0c-4fc5-a9bf-9707adb78931","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_xiv-leo-papa-vatikan-orosz-ukran-beketargyalas","timestamp":"2025. május. 16. 13:18","title":"XIV. Leó felajánlotta, hogy rendezzék a Vatikánban az orosz–ukrán béketárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186ac90e-3a7d-415b-ae24-b27836f86148","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önálló projektcéggel indul el az Orbán-kormány által Magyar Ezüst Érdemkereszttel elismert rendező-producer, Kiss Stefán Mónika újabb Mohács-filmjének gyártása.","shortLead":"Önálló projektcéggel indul el az Orbán-kormány által Magyar Ezüst Érdemkereszttel elismert rendező-producer, Kiss...","id":"20250516_hvg-kiss-stafan-monika-mohacs-dokumentumfilm-balog-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/186ac90e-3a7d-415b-ae24-b27836f86148.jpg","index":0,"item":"11692f99-1ba7-488f-85f7-a31cec95a248","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-kiss-stafan-monika-mohacs-dokumentumfilm-balog-zoltan","timestamp":"2025. május. 16. 07:45","title":"A mohácsi csatáról készül forgatni a Balog Zoltán nagytiszteletű úr című film rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Május 29-e helyett június 8-án indulhat el Kapu Tibor és másik három űrhajóstársa a Nemzetközi Űrállomás felé.","shortLead":"Május 29-e helyett június 8-án indulhat el Kapu Tibor és másik három űrhajóstársa a Nemzetközi Űrállomás felé.","id":"20250516_kapu-tibor-magyar-urhajos-inditasi-datum-modositas-nemzetkozi-urallomas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"f1780eda-3772-47b1-8ec3-ca61c6bc888d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_kapu-tibor-magyar-urhajos-inditasi-datum-modositas-nemzetkozi-urallomas-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 11:09","title":"Elhalasztották Kapu Tiborék startját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b0724d-170b-47c1-96e6-f0e760797f93","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Rogán Antalhoz köthető, több kínai projektben is érintett Acemil és a Budapesti Erőművet egy Habony-féle magántőkealaphoz segítő VPP-csoport több cége is abba az újbudai irodaházba van bejegyezve, amelyet a BYD nemrég megvásárolt, hogy itt hozza létre európai központját.","shortLead":"A Rogán Antalhoz köthető, több kínai projektben is érintett Acemil és a Budapesti Erőművet egy Habony-féle...","id":"20250516_byd-budapest-szekhaz-ip-west-habony-arpad-rogan-antal-vpp-acemil-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23b0724d-170b-47c1-96e6-f0e760797f93.jpg","index":0,"item":"32f99a1b-dfa4-4b97-8014-f01685440d4c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250516_byd-budapest-szekhaz-ip-west-habony-arpad-rogan-antal-vpp-acemil-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 17:17","title":"Habony- és Rogán-közeli cégek főbérlője lett a BYD az újbudai székház megvásárlásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]