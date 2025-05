Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7c976002-1c5a-42ea-b2e0-c5d765e91727","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mikrorészecskék segíthetik a jövőben azt, hogy a több ismétlő oltást egyetlen vakcinával lehessen beadni, miközben a hatékonyság ugyanolyan marad.","shortLead":"Mikrorészecskék segíthetik a jövőben azt, hogy a több ismétlő oltást egyetlen vakcinával lehessen beadni, miközben...","id":"20250520_vakcinak-oltoanyagok-emlekezteto-immunizalas-egy-oltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c976002-1c5a-42ea-b2e0-c5d765e91727.jpg","index":0,"item":"d8e3cc08-b716-45ac-9599-9cb6c566db06","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_vakcinak-oltoanyagok-emlekezteto-immunizalas-egy-oltas","timestamp":"2025. május. 20. 20:03","title":"Jól jött volna ez a Covid idején – áttörés jöhet a vakcináknál, felesleges lehet az emlékeztető oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917f5f39-43e3-46c4-a247-c35294a27e74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Toyota bZ5 jelentősen olcsóbb fő riválisánál, a Tesla Model Y-nál.","shortLead":"A vadonatúj Toyota bZ5 jelentősen olcsóbb fő riválisánál, a Tesla Model Y-nál.","id":"20250522_melyen-tesla-ar-alatt-kinalja-uj-villanyautojat-a-toyota-bz5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/917f5f39-43e3-46c4-a247-c35294a27e74.jpg","index":0,"item":"3b88ee41-27bf-4fa5-82f5-260166f84399","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_melyen-tesla-ar-alatt-kinalja-uj-villanyautojat-a-toyota-bz5","timestamp":"2025. május. 22. 06:41","title":"Mélyen Tesla ár alatt kínálja új villanyautóját a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A bukott George Simion vádjait terjesztik arról, hogy elcsalták a szavazást.","shortLead":"A bukott George Simion vádjait terjesztik arról, hogy elcsalták a szavazást.","id":"20250521_roman-elnokvalasztas-simion-dezinformacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"94e994d6-f30f-425d-98f5-b6d988497966","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_roman-elnokvalasztas-simion-dezinformacio","timestamp":"2025. május. 21. 17:56","title":"Dezinformációs kampánnyal buzdítják tüntetésre a románokat az elnökválasztás eredménye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, miként élnek az online térben a fiatalok, és mennyire érzik károsnak a közösségi oldalakat. Az eredmény megdöbbentő, de nem meglepő.","shortLead":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, miként élnek az online térben a fiatalok, és mennyire érzik károsnak a közösségi...","id":"20250520_kozossegi-oldal-internetezes-fiatalok-felmeres-facebook-instagram-tiktok-digitalis-kijarasi-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c.jpg","index":0,"item":"a01047f9-83c0-4178-a7a2-cb48a1fa2586","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_kozossegi-oldal-internetezes-fiatalok-felmeres-facebook-instagram-tiktok-digitalis-kijarasi-tilalom","timestamp":"2025. május. 20. 19:03","title":"A fiatalok majdnem fele inkább egy internet nélküli világban élne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c2a9af-704c-45e9-af36-72e3dbcd3810","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak szépen lesülni és fizikailag erősödni lehet, ha vadvizekben (tóban, folyóban, tengerben) úszik az ember, ez a mentális jóllétet is javítja – derült ki egy nemzetközi kutatásból.","shortLead":"Nem csak szépen lesülni és fizikailag erősödni lehet, ha vadvizekben (tóban, folyóban, tengerben) úszik az ember...","id":"20250520_hvg-vadvizi-uszas-folyoban-toban-elonyei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c2a9af-704c-45e9-af36-72e3dbcd3810.jpg","index":0,"item":"51d0c2c4-1d65-49cb-aff8-2594e163ed13","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-vadvizi-uszas-folyoban-toban-elonyei","timestamp":"2025. május. 20. 16:00","title":"Soroljuk az előnyeit annak, ha nem medencében úszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741ed591-77d1-44e5-ac70-682b5efe3152","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Ciszjordániában történt incidens után több országban is bekérették az izraeli nagykövetet.","shortLead":"A Ciszjordániában történt incidens után több országban is bekérették az izraeli nagykövetet.","id":"20250521_izrael-ciszjordania-figyelmezteto-loves-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741ed591-77d1-44e5-ac70-682b5efe3152.jpg","index":0,"item":"e420a82f-ce21-471d-9f9a-8c0109096ea5","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_izrael-ciszjordania-figyelmezteto-loves-video","timestamp":"2025. május. 21. 20:06","title":"Izraeli katonák figyelmeztető lövéseket adtak le európai és kínai diplomaták irányába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec19eab1-878d-43df-8e55-cf3ea6486640","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Szerbia – továbbra is – forrong. Az eddig viszonylag csendes Szabadkán is nagy tüntetést tartottak az egyetemisták. Utazásaik során a kormánytól vagy a helyi hatalomtól függő emberektől és intézményektől nem sok jóra számíthatnak.","shortLead":"Szerbia – továbbra is – forrong. Az eddig viszonylag csendes Szabadkán is nagy tüntetést tartottak az egyetemisták...","id":"20250520_Szeretettel-Vajdasagbol-Szerbia-tuntetesek-Szabadka-Ujvidek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec19eab1-878d-43df-8e55-cf3ea6486640.jpg","index":0,"item":"568fc1bf-0fd6-4d3d-adcf-3e91953bebd6","keywords":null,"link":"/360/20250520_Szeretettel-Vajdasagbol-Szerbia-tuntetesek-Szabadka-Ujvidek","timestamp":"2025. május. 20. 17:30","title":"„Ezt nevezzük szeretetrobbanásnak!” – írta egy vajdasági pap, aki szállást és ételt adott a tüntető egyetemistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecbb66f-ae7d-41f2-b5ac-f98ced14854d","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A három korábbi A csoportos szereplés alkalmával mindig kiesett a magyar csapat. Most sikerült megkapaszkodni az elitben.","shortLead":"A három korábbi A csoportos szereplés alkalmával mindig kiesett a magyar csapat. Most sikerült megkapaszkodni...","id":"20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-a-csoport-elit-bennmaradas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ecbb66f-ae7d-41f2-b5ac-f98ced14854d.jpg","index":0,"item":"1f723786-c354-46b8-996f-7cb992d9d2f8","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-a-csoport-elit-bennmaradas","timestamp":"2025. május. 20. 15:34","title":"Bennmaradt az A csoportban, történelmet írt a férfihoki-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]