[{"available":true,"c_guid":"45b78670-3156-47da-8839-b0c843508e21","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"Szombaton véget ér a 78. cannes-i filmfesztivál és utolsó helyszíni podcast tudósításunkban számba vesszük az idei mezőny legjobbjait és legnagyobb csalódásait. Ráadásul az utolsó napra még jutott egy aprócska remekmű, amely Phoebe Waller-Bridge és Kemény Lili őszinteségét és humorát juttatta eszünkbe.","shortLead":"Szombaton véget ér a 78. cannes-i filmfesztivál és utolsó helyszíni podcast tudósításunkban számba vesszük az idei...","id":"20250524_cannes-filmfesztival-osszegzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45b78670-3156-47da-8839-b0c843508e21.jpg","index":0,"item":"85663f96-c9e6-4cc0-a041-e15817d7aeb5","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_cannes-filmfesztival-osszegzes","timestamp":"2025. május. 24. 07:58","title":"Cannes végére még maradt egy mestermű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 25. 15:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a magyar parlament a jelenlegi formájában fogadja el a jogszabályt, akkor a Bizottság lépni fog. ","shortLead":"Ha a magyar parlament a jelenlegi formájában fogadja el a jogszabályt, akkor a Bizottság lépni fog. ","id":"20250523_europai-bizottsag-orban-viktor-atlathatosagi-torveny-parlament-halasz-janos-fidesz-civil-szervezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"0dc7d1b0-9fcc-42da-be16-6279e31e2d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_europai-bizottsag-orban-viktor-atlathatosagi-torveny-parlament-halasz-janos-fidesz-civil-szervezetek","timestamp":"2025. május. 23. 21:45","title":"Az Európai Bizottság arra kéri az Orbán-kormányt, hogy vonja vissza az „átláthatósági” törvény javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30021b80-5a76-4015-9f57-df8e9534d116","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságon rontott rá a lúgos orvos áldozatára. A férfi nyolc éve zaklatja Renner Erikát.","shortLead":"A bíróságon rontott rá a lúgos orvos áldozatára. A férfi nyolc éve zaklatja Renner Erikát.","id":"20250524_Orizetbe-vettek-Renner-Erika-zaklatojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30021b80-5a76-4015-9f57-df8e9534d116.jpg","index":0,"item":"8028e2cb-bf29-4e6f-94fc-fc6e31fb370e","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_Orizetbe-vettek-Renner-Erika-zaklatojat","timestamp":"2025. május. 24. 11:05","title":"Őrizetbe vették Renner Erika zaklatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be9d61b-944f-448c-b0ca-58ed4e0fc567","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyereknap alkalmából arról beszéltek érintett családok, hogy nem csak az LMBTQ-gyerekeknek, de szüleiknek is fontos a közösség ereje. ","shortLead":"Gyereknap alkalmából arról beszéltek érintett családok, hogy nem csak az LMBTQ-gyerekeknek, de szüleiknek is fontos...","id":"20250525_pride-lmbtq-aktivizmus-deutsche-welle-transznemu-coming-out","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9be9d61b-944f-448c-b0ca-58ed4e0fc567.jpg","index":0,"item":"30c0d66a-ff9e-423c-92de-8a367888b1a5","keywords":null,"link":"/elet/20250525_pride-lmbtq-aktivizmus-deutsche-welle-transznemu-coming-out","timestamp":"2025. május. 25. 11:35","title":"Így lesz a harcos, Pride-ellenes tüntető szülőből LMBTQ-aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52cbc9e-2581-47e6-b28c-d6946103a919","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Salgado az amazonasi esőerdőről készített munkáiról vált híressé, az UNICEF jószolgálati nagykövete is volt. ","shortLead":"Salgado az amazonasi esőerdőről készített munkáiról vált híressé, az UNICEF jószolgálati nagykövete is volt. ","id":"20250523_Sebastiao-Salgado-francia-brazil-fotografus-unicef-nagykovet-fotografus-world-press-photo-amazonas-oserdo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f52cbc9e-2581-47e6-b28c-d6946103a919.jpg","index":0,"item":"91f56e4e-2883-4135-8307-2b818911fdb2","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Sebastiao-Salgado-francia-brazil-fotografus-unicef-nagykovet-fotografus-world-press-photo-amazonas-oserdo","timestamp":"2025. május. 23. 18:45","title":"Meghalt Sebastiao Salgado francia–brazil fotográfus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c532d94-8df1-4a68-87e2-9e8e3f951811","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A panorámavetítésekkel, retrospektív válogatásokkal és workshopokkal is gazdagított programok mind ingyenesen látogathatók május 27-től június 1-ig.","shortLead":"A panorámavetítésekkel, retrospektív válogatásokkal és workshopokkal is gazdagított programok mind ingyenesen...","id":"20250524_hvg-Kecskemeti-Animacios-Filmfesztival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c532d94-8df1-4a68-87e2-9e8e3f951811.jpg","index":0,"item":"6b95efaf-0340-4553-bb32-820ac619ed9e","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-Kecskemeti-Animacios-Filmfesztival","timestamp":"2025. május. 24. 15:45","title":"Nagy nemzetközi seregszemléken debütált és díjazott filmek egész sorát lehet látni Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Később, leszállás után rendőrök fogadták az énekesnőt ","shortLead":"Később, leszállás után rendőrök fogadták az énekesnőt ","id":"20250525_Britney-Spears-repulo-cigaretta-rendorseg-los-angeles-enekesno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96.jpg","index":0,"item":"d15ae4c7-b832-46b8-9200-174a6ffaf33d","keywords":null,"link":"/kultura/20250525_Britney-Spears-repulo-cigaretta-rendorseg-los-angeles-enekesno","timestamp":"2025. május. 25. 09:51","title":"Britney Spears rágyújtott egy repülőn, de a légiutaskísérők hamar közbeléptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]