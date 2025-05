Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c379f625-1771-40f7-bbd9-974fab112bab","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Néhány forinttal most olcsóbb a dízel, mint a benzin. ","shortLead":"Néhány forinttal most olcsóbb a dízel, mint a benzin. ","id":"20250526_Ilyen-uzemanyagarakkal-indul-a-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c379f625-1771-40f7-bbd9-974fab112bab.jpg","index":0,"item":"5134ec62-066f-41bf-8d99-2ca19da97e1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_Ilyen-uzemanyagarakkal-indul-a-het","timestamp":"2025. május. 26. 11:20","title":"Kivár a piac, ilyen üzemanyagárakkal indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeb1a68-0ad0-4f3d-805a-25b0b240d98e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton két tubus fogkrém megvásárlásával büszkélkedik; a kormány szerint szépen nőhet a gazdaságunk, csak legyen hirtelen jó minden külföldön és itthon is; egy év alatt kétezer milliárd forinttal nőtt a leggazdagabb magyarok vagyona. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy Márton két tubus fogkrém megvásárlásával büszkélkedik; a kormány szerint szépen nőhet a gazdaságunk, csak legyen...","id":"20250525_Es-akkor-arres-borotvahab-koltsegvetes-gazdagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeeb1a68-0ad0-4f3d-805a-25b0b240d98e.jpg","index":0,"item":"a33935c5-d0e1-4ad0-b652-c97756f944e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250525_Es-akkor-arres-borotvahab-koltsegvetes-gazdagok","timestamp":"2025. május. 25. 08:01","title":"És akkor a harcosok klubja csatába indul a drága borotvahab ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e55a626-0898-477c-a5a1-7627248e36ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 39 éves német nő már korábban is ismert volt a hatóságok előtt: többször is megjelent rendőrőrsökön, mentális betegség egyértelmű jeleit mutatva. A támadás során 18 ember sérült meg.","shortLead":"A 39 éves német nő már korábban is ismert volt a hatóságok előtt: többször is megjelent rendőrőrsökön, mentális...","id":"20250525_Hamburg-keseles-palyaudvar-pszichiatriai-beteg-no-tamado-18-sebesult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e55a626-0898-477c-a5a1-7627248e36ca.jpg","index":0,"item":"c6c039d4-2a28-4ae4-9ad5-295a131932ff","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_Hamburg-keseles-palyaudvar-pszichiatriai-beteg-no-tamado-18-sebesult","timestamp":"2025. május. 25. 16:57","title":"Hamburgi késelés: a támadás előtti napon engedték ki a pszichiátriáról az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai akkugyárak betelepítése nem jelent diverzifikációt, csak a német függést erősíti. Ráadásul a magyar gazdaság túl energiaintenzív. Javítani kellene a termelékenységet, ehhez az élelmiszeripart, a gyógyszergyártást és a turizmust kellene a gazdaságfejlesztés fókuszába helyezni. A 15 éve kormányzó Fidesz gazdasági minisztere egy konferencián felmondta a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos fő külső kritikákat.","shortLead":"Az ázsiai akkugyárak betelepítése nem jelent diverzifikációt, csak a német függést erősíti. Ráadásul a magyar gazdaság...","id":"20250526_Nagy-Marton-ugy-kritizalta-a-gazdasagpolitikat-mintha-ellenzekben-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"744e3c12-f6a7-4543-872a-413290943000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_Nagy-Marton-ugy-kritizalta-a-gazdasagpolitikat-mintha-ellenzekben-lenne","timestamp":"2025. május. 26. 11:45","title":"Nagy Márton úgy kritizálta a gazdaságpolitikát, mintha ellenzékben lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a777f79-269a-4095-93eb-0c3f8a641d4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton már 51,6 fokot mértek Abu-Dzabiban.","shortLead":"Szombaton már 51,6 fokot mértek Abu-Dzabiban.","id":"20250524_egyesult-arab-emirsegek-melegrekord-hoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a777f79-269a-4095-93eb-0c3f8a641d4c.jpg","index":0,"item":"02b2720c-2f3d-477e-91bb-e6181d9bcfda","keywords":null,"link":"/vilag/20250524_egyesult-arab-emirsegek-melegrekord-hoseg","timestamp":"2025. május. 24. 20:43","title":"Akkora a hőség az Emírségekben, hogy két nap alatt kétszer dőlt meg a 50 fok fölötti havi rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombat este a Szegedi Borfesztiválon lépett fel Molnár Ferenc Caramel, aki a záró dal, a Lélekdonor előtt rövid beszédet tartott az összetartozásról. ","shortLead":"Szombat este a Szegedi Borfesztiválon lépett fel Molnár Ferenc Caramel, aki a záró dal, a Lélekdonor előtt rövid...","id":"20250525_Caramel-Ezek-a-fszfejek-Oxfordon-annyit-tanultak-meg-hogy-kell-megosztani-az-embereket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a.jpg","index":0,"item":"6cb2684d-a833-4362-a52f-eac5537ee1a8","keywords":null,"link":"/kultura/20250525_Caramel-Ezek-a-fszfejek-Oxfordon-annyit-tanultak-meg-hogy-kell-megosztani-az-embereket","timestamp":"2025. május. 25. 09:47","title":"Caramel: „Ezek a f*szfejek Oxfordon annyit tanultak meg, hogy kell megosztani az embereket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly év végén már többször is próbálkoztak, sikertelenül.","shortLead":"Tavaly év végén már többször is próbálkoztak, sikertelenül.","id":"20250526_Magyar-Peterek-ujra-megprobaljak-atadni-a-gyermekotthonoknak-szant-ajandekokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852.jpg","index":0,"item":"6924196c-d9b3-4b78-a754-05c2ecfe4f70","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Magyar-Peterek-ujra-megprobaljak-atadni-a-gyermekotthonoknak-szant-ajandekokat","timestamp":"2025. május. 26. 08:40","title":"Magyar Péterék újra megpróbálják átadni a gyermekotthonoknak szánt ajándékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581685e4-438d-43c6-90e0-e270dc4f07dc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az idei osztalékot ezúttal sem árulták el, az azonban a beszámoló mellékletéből kiderült, hogy tavaly 1,4 milliárdot vettek ki a tulajdonosok a kormány kedvenc őrző-védő cégéből, a Valton-Sec Zrt.-ből.","shortLead":"Az idei osztalékot ezúttal sem árulták el, az azonban a beszámoló mellékletéből kiderült, hogy tavaly 1,4 milliárdot...","id":"20250526_valton-sec-beszamolo-eredmeny-profit-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/581685e4-438d-43c6-90e0-e270dc4f07dc.jpg","index":0,"item":"68e200d1-283a-4e18-a8ce-dfd85f173cec","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_valton-sec-beszamolo-eredmeny-profit-osztalek","timestamp":"2025. május. 26. 14:57","title":"Biztonságban a profit: a Valton 2,5 milliárdos adózott eredménnyel zárta 2024-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]