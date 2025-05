Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d5fdbbfa-f553-45b5-9891-cf703a5e1146","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Apa és lánya története Bánki Éva, számos regény, köztük az Esőváros és a Telihold Velencében szerzőjének új kötete, az Apjalánya.","shortLead":"Apa és lánya története Bánki Éva, számos regény, köztük az Esőváros és a Telihold Velencében szerzőjének új kötete...","id":"20250526_Banki-Eva-Apjalanya-konyv-hvg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5fdbbfa-f553-45b5-9891-cf703a5e1146.jpg","index":0,"item":"0f9db55b-1596-4f51-a344-39829fe1a130","keywords":null,"link":"/360/20250526_Banki-Eva-Apjalanya-konyv-hvg","timestamp":"2025. május. 26. 16:00","title":"Egy daganatos betegség kellett ahhoz, hogy utánajárjon apja elhallgatott történetének – Bánki Éva új regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad90bc13-c5aa-477e-8b32-70a811515999","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy sávon halad a forgalom, komoly torlódás alakult ki.","shortLead":"Egy sávon halad a forgalom, komoly torlódás alakult ki.","id":"20250526_het-auto-utkozes-baleset-budakalasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad90bc13-c5aa-477e-8b32-70a811515999.jpg","index":0,"item":"c1d3fbbc-eaf9-49d6-8df7-c07b9231663a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_het-auto-utkozes-baleset-budakalasz","timestamp":"2025. május. 26. 18:41","title":"Hét autó ütközött Budakalásznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5612c10-fcc1-4bb1-99f0-ee1d5db5aaff","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bonyolult génszerkesztésnek vetettek alá néhány pókot. A cél az volt, hogy a szokottól eltérő pókselymet produkáljanak, vagy kiderüljön, mi történik akkor, ha „kikapcsolják” a szemek kifejlődéséért felelős gént.","shortLead":"Bonyolult génszerkesztésnek vetettek alá néhány pókot. A cél az volt, hogy a szokottól eltérő pókselymet produkáljanak...","id":"20250526_pokok-genszerkesztes-crispr-voros-pokhalo-pokselyem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5612c10-fcc1-4bb1-99f0-ee1d5db5aaff.jpg","index":0,"item":"21161fb9-27a6-42d7-94d9-7fe3f68d4bc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_pokok-genszerkesztes-crispr-voros-pokhalo-pokselyem","timestamp":"2025. május. 26. 17:03","title":"Vörös, fénylő hálója lett néhány póknak, de van magyarázat a dologra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36daf694-6f75-44cd-b2bf-2dc2909315fe","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Mit ártott neki Michael Jackson óriáskígyója? Gyerekcsinálós dal-e a Hello? Milyen ember volt Prince valójában? És miért nem ment papnak? Lionel Richie július 17-én ad koncertet Budapesten. Ez alkalomból tettük fel neki kérdéseinket. ","shortLead":"Mit ártott neki Michael Jackson óriáskígyója? Gyerekcsinálós dal-e a Hello? Milyen ember volt Prince valójában? És...","id":"20250525_Lionel-Richie-a-HVG-nek-interju-hello","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36daf694-6f75-44cd-b2bf-2dc2909315fe.jpg","index":0,"item":"0966ac28-d894-4123-943c-730e9806edf9","keywords":null,"link":"/360/20250525_Lionel-Richie-a-HVG-nek-interju-hello","timestamp":"2025. május. 25. 19:30","title":"Lionel Richie a HVG-nek: Sok-sok gyermek születéséért felelősek a dalaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d288a553-99b0-4b93-b7bc-14e13bcc8c23","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"„Akit ez nem érint, annak nincs mit kérdeznie” – mondta Kocsis Máté az „átláthatósági” törvényjavaslattal kapcsolatos aggodalmakra, és más kormánypárti politikusok is hasonlóan próbálták elmagyarázni, hogy a független sajtó és a civil szervezetek ellehetetlenítését előkészítő jogszabály nem is az, aminek látszik. Legújabban pedig Gulyás Gergely írta le Ruszin-Szendi Romulusz állítólagos letartóztatási szándékáról, hogy „aki betartotta a törvényeket, és nem működött együtt ukrán kémekkel a hazája érdekeivel szemben, annak nincs mitől tartani!”. Ám ha végigtekintünk a magyar történelmen, van okunk összerezzenni, ha ezt az érvelést halljuk.","shortLead":"„Akit ez nem érint, annak nincs mit kérdeznie” – mondta Kocsis Máté az „átláthatósági” törvényjavaslattal kapcsolatos...","id":"20250526_fidesz-nem-kell-felni-tortenelem-atlathatosagi-torveny-kocsis-mate","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d288a553-99b0-4b93-b7bc-14e13bcc8c23.jpg","index":0,"item":"15e5c2e4-8b9b-41da-887c-2a541cae02eb","keywords":null,"link":"/360/20250526_fidesz-nem-kell-felni-tortenelem-atlathatosagi-torveny-kocsis-mate","timestamp":"2025. május. 26. 16:29","title":"Deutsch Tamás is igazolja: éppen akkor kell elkezdeni aggódni, amikor a hatalom azzal nyugtat, hogy nincs mitől félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump szétveri a világrendet, Amerika nélkül Európa létveszélyben van, ám Oroszország pont erre készül – fejti ki a Der Standardnak adott interjúban Gustav Gressel, a bécsi Nemzetvédelmi Akadémia tanára.","shortLead":"Trump szétveri a világrendet, Amerika nélkül Európa létveszélyben van, ám Oroszország pont erre készül – fejti ki a Der...","id":"20250526_Osztrak-katonai-elemzo-Trump-Putyin-EU-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"9fdc09fe-710e-438f-933d-aaf3df2b832b","keywords":null,"link":"/360/20250526_Osztrak-katonai-elemzo-Trump-Putyin-EU-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. május. 26. 15:06","title":"Osztrák katonai elemző: Trump, az AfD és Musk mind Putyin hasznos idiótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c4390c-1dd4-4ca1-90ea-d7222f8bb9f2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Bár Schwab ma már csak orvosként dolgozik a Mind Klinikán, korábban tulajdonos is volt, és környékén feltűntek nemcsak az MNB-alapítványok, hanem Matolcsy Ádám körei is. ","shortLead":"Bár Schwab ma már csak orvosként dolgozik a Mind Klinikán, korábban tulajdonos is volt, és környékén feltűntek nemcsak...","id":"20250526_hvg-schwab-richard-mind-klinika-szecsenyi-balint-mnb-alapitvany-matolcsy-szaraz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4c4390c-1dd4-4ca1-90ea-d7222f8bb9f2.jpg","index":0,"item":"9f8f82cb-b258-4bb4-82f9-d3ec15d5ee7d","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-schwab-richard-mind-klinika-szecsenyi-balint-mnb-alapitvany-matolcsy-szaraz-istvan","timestamp":"2025. május. 26. 14:26","title":"Piaci tranzakció volt, jó áron lehet majd eladni – mondja Schwab Richárd az MNB-s alapítvány milliárdjaival indult volt cégéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63b1c6e-8941-4f86-ab0f-ee1ab9a3b2a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Üveges és áttetszőbb – teljesen újrarajzolhatja az iOS kezelőfelületét az Apple, az újdonságokat heteken belül bemutathatják.","shortLead":"Üveges és áttetszőbb – teljesen újrarajzolhatja az iOS kezelőfelületét az Apple, az újdonságokat heteken belül...","id":"20250526_apple-ios-watch-mac-megujulas-uj-dizajn-felulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e63b1c6e-8941-4f86-ab0f-ee1ab9a3b2a0.jpg","index":0,"item":"5387fdf3-636a-4b30-918e-b570f9391230","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_apple-ios-watch-mac-megujulas-uj-dizajn-felulet","timestamp":"2025. május. 26. 14:03","title":"Rá sem fog ismerni: teljesen megújulhat az iPhone-ok felülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]