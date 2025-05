Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hét eleji erősebb forintárfolyam, most realizálódik. ","shortLead":"A hét eleji erősebb forintárfolyam, most realizálódik. ","id":"20250528_Kisebb-korrekcio-varhato-az-uzemanyagarakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f.jpg","index":0,"item":"b37b4b03-5e10-48c5-a769-bf2c7fe74afd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Kisebb-korrekcio-varhato-az-uzemanyagarakban","timestamp":"2025. május. 28. 12:08","title":"Kisebb korrekció várható az üzemanyagárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Az új magyar légitársaságként emlegetett, de egyelőre csak kormányzati hátszéllel és kínai tulajdonosi háttérrel Hongkong és Budapest között árut szállító Hungary Airlines Kft. tavalyi éve nem volt sikertörténet: komoly veszteséget hozott össze. Viszont van bankbetétben több mint 2 milliárdja.","shortLead":"Az új magyar légitársaságként emlegetett, de egyelőre csak kormányzati hátszéllel és kínai tulajdonosi háttérrel...","id":"20250529_Repulorajt-a-Hungary-Airlines-nal-200-millios-veszteseg-tavaly-de-bankbetetben-tizszer-ennyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094.jpg","index":0,"item":"7fdb09d1-78f7-4a1b-883b-f9bd71889ff3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Repulorajt-a-Hungary-Airlines-nal-200-millios-veszteseg-tavaly-de-bankbetetben-tizszer-ennyi","timestamp":"2025. május. 29. 14:47","title":"Repülőrajt a Hungary Airlinesnál: 200 milliós veszteség tavaly, de bankbetétben tízszer ennyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee8826b-ecf6-48d3-9494-e9e421d3ff8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenszavazat nélkül fogadták el Vitézy Dávidék javaslatát.","shortLead":"Ellenszavazat nélkül fogadták el Vitézy Dávidék javaslatát.","id":"20250529_A-fideszes-kepviselok-is-kialltak-a-sajtoszabadsag-mellett-a-Fovarosi-Kozgyulesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee8826b-ecf6-48d3-9494-e9e421d3ff8a.jpg","index":0,"item":"7fd068a5-ce70-4c0e-be52-b243d70a9926","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_A-fideszes-kepviselok-is-kialltak-a-sajtoszabadsag-mellett-a-Fovarosi-Kozgyulesben","timestamp":"2025. május. 29. 08:15","title":"A fideszes képviselők is kiálltak a sajtószabadság mellett a Fővárosi Közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermek életét csak a szakszerű orvosi segítség mentette meg.","shortLead":"A gyermek életét csak a szakszerű orvosi segítség mentette meg.","id":"20250529_Eletveszelyesen-bantalmazta-kisfiat-az-anya-mert-nem-hagyta-abba-a-sirast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b.jpg","index":0,"item":"e2132cf2-b6fd-4492-b9ca-8130c6849337","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Eletveszelyesen-bantalmazta-kisfiat-az-anya-mert-nem-hagyta-abba-a-sirast","timestamp":"2025. május. 29. 08:38","title":"Életveszélyesen bántalmazta kisfiát az anya, mert nem hagyta abba a sírást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami propagandából jól megélő reklámszakember a 444.hu szerint mai árfolyamon 2,4 milliárdért vásárolta a két óceánparti ingatlant.","shortLead":"Az állami propagandából jól megélő reklámszakember a 444.hu szerint mai árfolyamon 2,4 milliárdért vásárolta a két...","id":"20250529_Floridai-luxuslakasokat-vett-Balasy-Gyula-es-felesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40.jpg","index":0,"item":"1437d49a-1a11-48e6-a0a2-3296c09b169a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250529_Floridai-luxuslakasokat-vett-Balasy-Gyula-es-felesege","timestamp":"2025. május. 29. 07:26","title":"Floridai luxuslakásokat vett Balásy Gyula és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyiek tiltakozásokat szerveznek, szerintük a régóta ismert, egyre súlyosbodó probléma megoldását csak halogatta az állam.","shortLead":"A helyiek tiltakozásokat szerveznek, szerintük a régóta ismert, egyre súlyosbodó probléma megoldását csak halogatta...","id":"20250529_parajd-sobanya-tiltakozas-korond-patak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539.jpg","index":0,"item":"bb5893ff-4b59-42f3-bc8c-83ddb0230998","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_parajd-sobanya-tiltakozas-korond-patak","timestamp":"2025. május. 29. 17:59","title":"Egyre nagyobb a feszültség Parajdon, a felelőst keresik a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea13e05-8a7b-4afb-8cf7-fe3d3a40e91f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jó hír volt a befektetők szerint, hogy az amerikai vámháborút részben felfüggesztették.","shortLead":"Jó hír volt a befektetők szerint, hogy az amerikai vámháborút részben felfüggesztették.","id":"20250529_tozsde-arfolyam-trump-vamhaboru-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ea13e05-8a7b-4afb-8cf7-fe3d3a40e91f.jpg","index":0,"item":"37a10a3e-9799-4640-ba4c-3995239f39a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_tozsde-arfolyam-trump-vamhaboru-vamok","timestamp":"2025. május. 29. 13:32","title":"Európa tőzsdéi erősödtek, a forint gyengült, miután a bíróság elkaszálta Trump vámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google több olyan, a mesterséges intelligenciára épülő funkciót is hozzáad a Google Fotók szolgáltatásához, amelyeket eddig csak a cég saját telefonjain lehetett elérni.","shortLead":"A Google több olyan, a mesterséges intelligenciára épülő funkciót is hozzáad a Google Fotók szolgáltatásához, amelyeket...","id":"20250529_google-fotok-kepszerkesztes-mesterseges-intelligencia-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b.jpg","index":0,"item":"602c7e7b-bfe5-4111-b1b4-a53e8319a2b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_google-fotok-kepszerkesztes-mesterseges-intelligencia-frissites","timestamp":"2025. május. 29. 14:03","title":"Exkluzív funkciókat kap a Google Fotók, könnyebben szerkesztheti a képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]