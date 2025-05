Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Gyógyszeripari vezetőkkel tárgyalt a nemzetgazdasági miniszter az árakról.","shortLead":"Gyógyszeripari vezetőkkel tárgyalt a nemzetgazdasági miniszter az árakról.","id":"20250529_Nagy-Marton-gyogyszer-onkentes-arkorlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"e34b7872-4dc5-45b7-aeff-10c00c81e795","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Nagy-Marton-gyogyszer-onkentes-arkorlatozas","timestamp":"2025. május. 29. 16:24","title":"Nagy Márton több mint 30 gyógyszer önkéntes árkorlátozásáról tárgyalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c22232-86c7-47d1-bb31-af8e551f3b80","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"A demokraták nagyvonalúak, és nem olyan pitiáner bosszúállók, mint te és a szolgáid. Pötyögd be szépen a telefonszámot, amit az óriásplakáton láttál, ha még emlékszel rá. Rendben lesz minden. Vélemény.","shortLead":"A demokraták nagyvonalúak, és nem olyan pitiáner bosszúállók, mint te és a szolgáid. Pötyögd be szépen a telefonszámot...","id":"20250529_hvg-Para-Kovacs-Imre-Vege-van-kicsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6c22232-86c7-47d1-bb31-af8e551f3b80.jpg","index":0,"item":"d061ea52-fe01-4c65-8cc3-737b07ac00d6","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-Para-Kovacs-Imre-Vege-van-kicsi","timestamp":"2025. május. 29. 08:30","title":"Para-Kovács együttérez Orbánnal: Hát persze hogy félsz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a621b30-a6a2-4941-ba26-69f00c8a2a77","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung csúcsmobilhoz illő processzort pakolhat a hamarosan érkező, hajlítható kijelzős Galaxy Z Fold7-be.","shortLead":"A Samsung csúcsmobilhoz illő processzort pakolhat a hamarosan érkező, hajlítható kijelzős Galaxy Z Fold7-be.","id":"20250528_samsung-galaxy-z-fold7-okostelefon-benchmark-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a621b30-a6a2-4941-ba26-69f00c8a2a77.jpg","index":0,"item":"58c8f03a-2c82-4fbc-8c89-dce262890214","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_samsung-galaxy-z-fold7-okostelefon-benchmark-teszt","timestamp":"2025. május. 28. 17:03","title":"Felbukkant egy érdekes adat a Samsung Galaxy Z Fold7-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648b89cb-8add-4681-bcc8-e398ebc2c56d","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Más befektetési formákhoz képest nagyon kevés hozamot termelnek a kiadási célú ingatlanok.","shortLead":"Más befektetési formákhoz képest nagyon kevés hozamot termelnek a kiadási célú ingatlanok.","id":"20250528_Mar-szabadulnak-a-befektetok-az-ingatlanoktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/648b89cb-8add-4681-bcc8-e398ebc2c56d.jpg","index":0,"item":"1770177e-838e-411a-9d5f-23b92ac67b98","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250528_Mar-szabadulnak-a-befektetok-az-ingatlanoktol","timestamp":"2025. május. 28. 10:23","title":"Tömegével adják el a befektetők a kiadásra szánt ingatlanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2679e439-cda0-40ee-816c-8f08b9049754","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezt a számot hamarosan ezerre növelhetik annak érdekében, hogy a szigetország meg tudja védeni magát egy esetleges kínai invázióval szemben.","shortLead":"Ezt a számot hamarosan ezerre növelhetik annak érdekében, hogy a szigetország meg tudja védeni magát egy esetleges...","id":"20250529_egyesult-allamok-tajvan-kina-katonai-kikepzok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2679e439-cda0-40ee-816c-8f08b9049754.jpg","index":0,"item":"e2c4c3d9-be71-47d0-be21-92a8f43f3ed2","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_egyesult-allamok-tajvan-kina-katonai-kikepzok","timestamp":"2025. május. 29. 13:19","title":"Az USA ötszáz katonai kiképzőt vezényelt Tajvanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4cd205-2ec1-4a07-ab40-c28d9a4d8d11","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A profitja mégis csökkent, nyilván nem függetlenül attól, hogy messze az infláció feletti mértékben emelte meg saját fizetését az énekes.","shortLead":"A profitja mégis csökkent, nyilván nem függetlenül attól, hogy messze az infláció feletti mértékben emelte meg saját...","id":"20250528_molnar-ferenc-caramel-megasztar-fonix-art-produkcio-kft-mikrovallalkozas-kkv-ceges-beszamolo-bevetel-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f4cd205-2ec1-4a07-ab40-c28d9a4d8d11.jpg","index":0,"item":"e8e91ae0-d90c-4528-88af-77148152d5e5","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_molnar-ferenc-caramel-megasztar-fonix-art-produkcio-kft-mikrovallalkozas-kkv-ceges-beszamolo-bevetel-profit","timestamp":"2025. május. 28. 16:10","title":"Harmadával többet zsákolt be az „oxfordi f*szfejezés” miatt pellengérre állított exmegasztáros Caramel cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27477542-7c97-4141-a461-8e6e39205fc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzemeltetők elvették az idősek nyugdíját, miközben emberhez méltatlan körülmények között helyezték el őket.","shortLead":"Az üzemeltetők elvették az idősek nyugdíját, miközben emberhez méltatlan körülmények között helyezték el őket.","id":"20250529_illegalis-idosotthon-felszamolas-nemzeti-ado-es-vamhivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27477542-7c97-4141-a461-8e6e39205fc5.jpg","index":0,"item":"61af417d-d940-4f1f-a5da-060220b2d277","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_illegalis-idosotthon-felszamolas-nemzeti-ado-es-vamhivatal","timestamp":"2025. május. 29. 11:25","title":"Koszlott, illegálisan működő idősotthonokat számolt fel a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95e0fb7-9110-4b75-a968-095b74354962","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A jelenlegi alkotmány szerint Erdogan csak akkor maradhat jelenlegi, 2028-ig tartó mandátumán túlmutatóan elnök, ha előrehozott választásokat ír ki.","shortLead":"A jelenlegi alkotmány szerint Erdogan csak akkor maradhat jelenlegi, 2028-ig tartó mandátumán túlmutatóan elnök, ha...","id":"20250528_recep-tayyip-erdogan-torokorszag-uj-alkotmany-elnok-ciklus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d95e0fb7-9110-4b75-a968-095b74354962.jpg","index":0,"item":"3132b526-fdc7-4d54-a7e7-4474a1a13391","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_recep-tayyip-erdogan-torokorszag-uj-alkotmany-elnok-ciklus","timestamp":"2025. május. 28. 11:00","title":"Új alkotmányt írat Erdogan, hogy hatalomban maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]