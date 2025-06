Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bcd792ab-6dc9-42ec-90b3-5fac625a3f6b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bűn és fílingezés a balatoni luxusvillában.","shortLead":"Bűn és fílingezés a balatoni luxusvillában.","id":"20250531_Schadl-Gyorgy-vegrehajtoi-kar-hazi-orizet-Balaton-Hadhazy-Akos-Rolex-aranyora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcd792ab-6dc9-42ec-90b3-5fac625a3f6b.jpg","index":0,"item":"f099605e-8c28-4adf-8059-d0683ba78867","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Schadl-Gyorgy-vegrehajtoi-kar-hazi-orizet-Balaton-Hadhazy-Akos-Rolex-aranyora","timestamp":"2025. május. 31. 18:35","title":"Hadházy: Schadl György bilincs helyett tízmilliós aranyórát viselve nevetgél Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614714d0-15c3-4567-9742-be278ffd0d78","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az amerikai és európai szankciók részbeni feloldása esélyt adhat Szíriának az újjáépítésre, de kérdés, meddig jutnak az enyhítések, és tud-e élni velük a szír kormány.","shortLead":"Az amerikai és európai szankciók részbeni feloldása esélyt adhat Szíriának az újjáépítésre, de kérdés, meddig jutnak...","id":"20250601_amerikai-konnyitesek-szirianak-gazdasagi-letkerdes-szankciok-az-atvaltozas-utja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/614714d0-15c3-4567-9742-be278ffd0d78.jpg","index":0,"item":"012f4eb5-bcb6-4d99-af56-8583508d818b","keywords":null,"link":"/360/20250601_amerikai-konnyitesek-szirianak-gazdasagi-letkerdes-szankciok-az-atvaltozas-utja","timestamp":"2025. június. 01. 15:30","title":"Olyan gyorsan oldják fel a szankciókat, hogy Szíria nehezen alkalmazkodik hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Először érte el a 10 milliárd forintot Várkonyi Andrea cégének árbevétele, s Várkonyi osztaléka az egymilliárd forintot.","shortLead":"Először érte el a 10 milliárd forintot Várkonyi Andrea cégének árbevétele, s Várkonyi osztaléka az egymilliárd forintot.","id":"20250531_Varkonyi-Andrea-milliardos-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052.jpg","index":0,"item":"0e24f61b-bacf-4f2d-b1a2-2e29bf2fd3df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Varkonyi-Andrea-milliardos-lett","timestamp":"2025. május. 31. 14:42","title":"Várkonyi Andrea milliárdos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f7789b-4139-454a-a6b0-504cce23e60d","c_author":"HVG","category":"360","description":"„A műalkotásnak már az elkészítése előtt teljes mértékben elképzeltnek és szellemileg megformáltnak kell lennie” – Theo van Doesburg manifesztumának ez a megállapítása mindkét művészre áll.","shortLead":"„A műalkotásnak már az elkészítése előtt teljes mértékben elképzeltnek és szellemileg megformáltnak kell lennie” – Theo...","id":"20250531_hvg-Bors-Gyorgyi-Mengyan-Andras-muveszet-tudomany-kiallitas-FUGA-Budapesti-Epiteszeti-Kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78f7789b-4139-454a-a6b0-504cce23e60d.jpg","index":0,"item":"239a9356-5133-4c4c-a0ec-4275024c3fc3","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-Bors-Gyorgyi-Mengyan-Andras-muveszet-tudomany-kiallitas-FUGA-Budapesti-Epiteszeti-Kozpont","timestamp":"2025. május. 31. 16:15","title":"A reneszánsztól a színtiszta vizuális logikáig – Bors Györgyi és Mengyán András közös kiállítása a FUGA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8251b906-16bb-49f0-be17-6eb8add14d92","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump csapkodó gazdaságpolitikája elbizonytalanította a piacokat, ezért veszélyben van az amerikai állampapírok horgonyszerepe a befektetéseknél. A növekvő hozamokat a lakosság is gyorsan megérzi.","shortLead":"Donald Trump csapkodó gazdaságpolitikája elbizonytalanította a piacokat, ezért veszélyben van az amerikai állampapírok...","id":"20250602_hvg-befektetes-amerikai-allamkotveny-kamat-hozam-dollar-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8251b906-16bb-49f0-be17-6eb8add14d92.jpg","index":0,"item":"fa844923-431e-4f8e-9554-e24acdad9eb6","keywords":null,"link":"/360/20250602_hvg-befektetes-amerikai-allamkotveny-kamat-hozam-dollar-trump","timestamp":"2025. június. 02. 12:16","title":"A dollárra is rászámolhatnak Trump miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47efad80-6a13-4cd2-b714-c0b69b4b825f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kérésed számomra parancs – gondolhatta az 5 éves kisfiú, majd bepancsolt egyet a világ leggazdagabb apukájának.","shortLead":"Kérésed számomra parancs – gondolhatta az 5 éves kisfiú, majd bepancsolt egyet a világ leggazdagabb apukájának.","id":"20250531_Elon-Musk-fia-X-monokli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47efad80-6a13-4cd2-b714-c0b69b4b825f.jpg","index":0,"item":"d63c782e-19bf-4969-aa82-57f1c803b127","keywords":null,"link":"/elet/20250531_Elon-Musk-fia-X-monokli","timestamp":"2025. május. 31. 21:52","title":"Elon Musk: Mondtam a kis X-nek, hogy gyerünk, üss meg! Erre megütött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc7da20-3450-4656-9dc9-597deed2dc92","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem a sznobok vesznek részt egy ilyen együttműködésben, mert elég nagy elkötelezettség és rugalmasság kell hozzá – mondja Dezsény Zoltán mezőgazdász, aki kaliforniai mesterdiplomával Nógrád megyében, a 400 lakosú Terényben visz egy Magyarországon nemigen ismert különleges gazdaságot. HVG-portré.","shortLead":"Nem a sznobok vesznek részt egy ilyen együttműködésben, mert elég nagy elkötelezettség és rugalmasság kell hozzá –...","id":"20250601_Dezseny-Zoltan-gazdalkodo-hvg-portre-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfc7da20-3450-4656-9dc9-597deed2dc92.jpg","index":0,"item":"15e0d623-b5f6-471d-b6f9-cf13312f55b2","keywords":null,"link":"/360/20250601_Dezseny-Zoltan-gazdalkodo-hvg-portre-interju","timestamp":"2025. június. 01. 10:30","title":"„Aki megtanulja a cukkinit sokféleképpen elkészíteni, az hosszú távon is elégedett” – így él egy hazai zöldségközösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77561b8d-5eb1-4cc4-bc79-3764023e004c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ellenzéki aktivisták és újságírók magyarázzák a Guardian riportereinek, miért bukhat meg az USA orbánizálása, és hogyan vethet véget egy korábbi szövetséges a magyar miniszterelnök 15 éves uralmának.","shortLead":"Ellenzéki aktivisták és újságírók magyarázzák a Guardian riportereinek, miért bukhat meg az USA orbánizálása, és hogyan...","id":"20250602_gurdian-orban-trump-tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77561b8d-5eb1-4cc4-bc79-3764023e004c.jpg","index":0,"item":"039be9b2-61a7-406d-9c50-aa9b693c78e8","keywords":null,"link":"/360/20250602_gurdian-orban-trump-tisza","timestamp":"2025. június. 02. 07:02","title":"Ő az, aki inspirálta Trumpot: de vajon elveszíti-e hatalmát Orbán – ezt látták Budapesten a Guardian tudósítói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]