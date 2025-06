Visszadobta a bíróság Justin Baldoni 400 millió dolláros rágalmazási keresetét, amit a színész-rendező Blake Lively és Ryan Reynolds ellen adott be. A döntést azzal indokolták, hogy Lively szexuális zaklatással kapcsolatos vádjai nem perképesek. Baldoni keresete egyebek mellett zsarolást és a magánélet megsértésére vonatkozó vádakat is tartalmazott. Arra ugyanakkor van lehetősége, hogy módosítsa és újból benyújtsa a szerződésekbe való beavatkozással kapcsolatos keresetét.

A CNN tudósítása szerint Lively ügyvédei a döntést úgy kommentálták, hogy Baldoni keresete hamis alapokon állt, és ezen a bíróság is átlátott. Hozzátették: az ügynek itt még nincs vége, a későbbiekben ügyvédi díjakat, háromszoros kártérítést és büntető kártérítést követelnek Baldonitól, és azoktól, akik a „visszaélésszerű” pert indították.

Tavaly decemberben mi is megírtuk, hogy Lively szexuális zaklatással vádolta meg Baldonit és egy másik kollégáját, akivel a 2024 nyarán bemutatott Velünk véget ér című filmen dolgoztak. A film – amiről itt írtunk kritikát – a kapcsolati erőszakról szól. A színésznő többek között azt állította, hogy Baldoni engedély nélkül lépett be a lakókocsijába, miközben ő épp csecsemőjét szoptatta, de az is előfordult, hogy kéretlenül a szexuális életéről faggatta a színésznőt, miközben saját pornófüggőségéről beszélt neki.

A színésznő azt állította, hogy megpróbálták lejáratni őt, ezért jogi panasszal élt Baldonival és a stúdiójával szemben. Baldoni erre válaszul adta be a 400 milliós kártérítést magában foglaló keresetét, amibe Lively férjét, Reynoldsot is belevette, mivel szexuális ragadozónak nevezte Baldonit. A színész-rendező egyébként az ügy részleteiről beszámoló New York Timest is beperelte, de a bíróság ezt a keresetét is elutasította.

A tavaly nyáron bemutatott Velünk véget ér kasszasiker volt, több mint 350 millió dollárt (280 millió fontot) hozott világszerte. De már a sajtókörútja során kiderült, hogy nincs minden rendben a színészek között, a New York-i premieren nem is szerepeltek együtt a vörös szőnyegen, a londoni eseményen pedig Baldoni meg sem jelent.