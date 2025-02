Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1a29a8b2-0b43-4436-bdc3-48aee03d4eeb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint a reklámok mintha arra utaltak volna, hogy az összes meccset élőben közvetítik. Pedig nem, és akkor megtévesztették a fogyasztókat.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint a reklámok mintha arra utaltak volna, hogy az összes meccset élőben közvetítik...","id":"20250207_gvh-rtl-bajnokok-ligaja-kozvetites-versenyfelugyeleti-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a29a8b2-0b43-4436-bdc3-48aee03d4eeb.jpg","index":0,"item":"e1c3da38-4b9e-4c8e-a51a-bb925dcd5d19","keywords":null,"link":"/elet/20250207_gvh-rtl-bajnokok-ligaja-kozvetites-versenyfelugyeleti-eljaras","timestamp":"2025. február. 07. 10:43","title":"Megtévesztően kommunikálhatott az RTL a BL-meccsekről, eljárást indított a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Saturn-díjátadón mondott köszönőbeszédében figyelmeztetett a mesterséges intelligencia filmipari felhasználásának veszélyeire, valamint David Lynchről is megemlékezett.","shortLead":"A színész a Saturn-díjátadón mondott köszönőbeszédében figyelmeztetett a mesterséges intelligencia filmipari...","id":"20250205_Nicolas-Cage-Nem-hagyhatjuk-hogy-robotok-almodjanak-helyettunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789.jpg","index":0,"item":"9b69d147-8a93-4fb6-8a72-502e5b65e0ff","keywords":null,"link":"/elet/20250205_Nicolas-Cage-Nem-hagyhatjuk-hogy-robotok-almodjanak-helyettunk","timestamp":"2025. február. 05. 16:00","title":"Nicolas Cage: Nem hagyhatjuk, hogy robotok álmodjanak helyettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bc7cec-a1b4-4714-8155-0f2d0d7ea561","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kell minden nap órákat tölteni az edzőteremben, hogy jobban érezzük magunkat és fittebbek legyünk. Tippjeinkkel többet mozoghat úgy, hogy szinte észre sem veszi.","shortLead":"Nem kell minden nap órákat tölteni az edzőteremben, hogy jobban érezzük magunkat és fittebbek legyünk. Tippjeinkkel...","id":"20250207_mozgas-hetkoznap-seta-hatasa-egyensuly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8bc7cec-a1b4-4714-8155-0f2d0d7ea561.jpg","index":0,"item":"d348ae9d-56f0-48c8-97bd-ae106b097579","keywords":null,"link":"/elet/20250207_mozgas-hetkoznap-seta-hatasa-egyensuly","timestamp":"2025. február. 07. 05:01","title":"Változtasson hétköznapi szokásain, hogy 11 évvel tovább élhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világszerte nyomuló szélsőjobbot egyesíti a nacionalizmus, a populizmus, a bevándorlás elutasítása. A nemzetközi hálózat egyre kiterjedtebb, a cél a globális hatalom megszerzése – állapítja meg Hans Pfeifer, aki a szélsőséges mozgalmak szakértője a külföldre sugárzó német közmédiánál.","shortLead":"A világszerte nyomuló szélsőjobbot egyesíti a nacionalizmus, a populizmus, a bevándorlás elutasítása. A nemzetközi...","id":"20250206_Deutsche-Welle-elemzes-Trump-AfD-Musk-vilaguralom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64aac75a-d224-431f-a828-93d68ed6ee31.jpg","index":0,"item":"30c0e8ed-0f70-4d0e-9d90-6cd666acb5a5","keywords":null,"link":"/360/20250206_Deutsche-Welle-elemzes-Trump-AfD-Musk-vilaguralom","timestamp":"2025. február. 06. 15:30","title":"Deutsche Welle-elemzés: Az AfD, Musk és társaik a világuralomról álmodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e79fbfd-d9cd-4eef-bc7c-f98dd4e8b855","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen nyilvánosságra hozta az első képet a legolcsóbb új elektromos modelljéről.","shortLead":"A Volkswagen nyilvánosságra hozta az első képet a legolcsóbb új elektromos modelljéről.","id":"20250206_olcso-villanyautot-a-nepnek-ime-a-vw-id-1-nyomott-aru-ujdonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e79fbfd-d9cd-4eef-bc7c-f98dd4e8b855.jpg","index":0,"item":"09e85a14-668d-4120-bfa6-812e3fc35317","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_olcso-villanyautot-a-nepnek-ime-a-vw-id-1-nyomott-aru-ujdonsag","timestamp":"2025. február. 06. 07:59","title":"Olcsó villanyautót a népnek: íme a VW nyomott árú újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02c0f4d-7f0a-4061-bd1c-557be7c405c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg a volt miniszterelnök is február 22-én tartott volna beszédet, de miután kiderült az Orbán-féle évértékelő időpontja, inkább a következő napot választotta.","shortLead":"Eredetileg a volt miniszterelnök is február 22-én tartott volna beszédet, de miután kiderült az Orbán-féle évértékelő...","id":"20250207_gyurcsany-ferenc-evertekelo-beszed-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e02c0f4d-7f0a-4061-bd1c-557be7c405c4.jpg","index":0,"item":"b90e25a0-2ce0-42f3-adff-b984d764cb85","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_gyurcsany-ferenc-evertekelo-beszed-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 07. 09:44","title":"Évértékelésben maga elé engedte Orbánt Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32dea91-b5b3-44c4-bd0d-72ef786f7416","c_author":"HVG","category":"itthon","description":" Tíz darab ezerforintos bankjegy volt a zsákmány. ","shortLead":" Tíz darab ezerforintos bankjegy volt a zsákmány. ","id":"20250207_trafik-rablas-elado-dulakodas-harapas-pecs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b32dea91-b5b3-44c4-bd0d-72ef786f7416.jpg","index":0,"item":"d7bc5d0d-d625-4bb1-a75b-f190c0187d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_trafik-rablas-elado-dulakodas-harapas-pecs","timestamp":"2025. február. 07. 12:59","title":"Pankráció a pécsi dohányboltban: megharapta a rabló karját a trafikos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ea9787-4141-4fda-974c-bcc677664d9f","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"Simicska Lajos 2015. február 6-án még vissza tudta verni Orbán Viktor támadását: amikor a miniszterelnök köre puccsal próbálta kihúzni a lepedőt a kegyvesztetté vált egykori barát médiabirodalma alól, egy viharos napot követően a Magyar Nemzet továbbra is megjelent, a munkatársak a korábbinál sokkal függetlenebb körülmények között dolgozhattak. A 2018 tavaszi országgyűlési választásokon azonban a Fidesz újabb kétharmados győzelmet szerzett, mire másnap Simicska bedobta a törölközőt és bejelentette, megszünteti a lapot. Ennek az április 10-i napnak a történetét örökítette meg a lap akkori fotósa, Balogh Dávid, aki sorozatáért a rákövetkező évben a Magyar Sajtófotó Pályázaton képriport kategóriában a második helyezett lett. A következő évben a kormánypárti Magyar Idők című lap vette át a Magyar Nemzet nevét.","shortLead":"Simicska Lajos 2015. február 6-án még vissza tudta verni Orbán Viktor támadását: amikor a miniszterelnök köre puccsal...","id":"20250206_A-Magyar-Nemzet-utolso-napja-nagyitas-fotogaleria-Balogh-David-aprilis-10-Simicska-Lajos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80ea9787-4141-4fda-974c-bcc677664d9f.jpg","index":0,"item":"e863c36d-03bc-45b0-b50e-ccba7be24361","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250206_A-Magyar-Nemzet-utolso-napja-nagyitas-fotogaleria-Balogh-David-aprilis-10-Simicska-Lajos","timestamp":"2025. február. 06. 16:02","title":"Később bekövetkezett, ami a G-Napon még elmaradt - ez volt a Magyar Nemzet utolsó napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]