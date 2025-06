Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4a80f79-919c-4765-a417-c3dd02f4097f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szakértők úgy látják, hogy kozmetikázzák a hivatalos adatokat.","shortLead":"Szakértők úgy látják, hogy kozmetikázzák a hivatalos adatokat.","id":"20250609_lapszemle-telegraph-zoldhatar-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4a80f79-919c-4765-a417-c3dd02f4097f.jpg","index":0,"item":"241a4ca1-3f19-4522-802b-5727f2478acf","keywords":null,"link":"/360/20250609_lapszemle-telegraph-zoldhatar-migracio","timestamp":"2025. június. 09. 08:15","title":"Telegraph: A szerb-magyar zöldhatáron nem látszik, hogy csökkenne az illegális migráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b491e3-013b-45d1-91ce-b4309c078218","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Több alkalommal is fiatal lányoknak tett szexuális ajánlatot, van aki bántalmazással vádolja.","shortLead":"Több alkalommal is fiatal lányoknak tett szexuális ajánlatot, van aki bántalmazással vádolja.","id":"20250608_szexualis-zaklatas-vad-kilenc-no-jared-leto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b491e3-013b-45d1-91ce-b4309c078218.jpg","index":0,"item":"ec74678c-bae0-4241-9b46-ec896f38012f","keywords":null,"link":"/kultura/20250608_szexualis-zaklatas-vad-kilenc-no-jared-leto","timestamp":"2025. június. 08. 20:17","title":"Szexuális zaklatással vádolja kilenc nő Jared Letót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d2d3ff-c73d-46ca-842b-7060744a2160","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Statikai problémák miatt bezárták a Hévízi Tófürdő épületét. A létesítmény jövője kérdéses, a település polgármestere sem tud semmit, miután már a kórház egy egyedüli tulajdonos.","shortLead":"Statikai problémák miatt bezárták a Hévízi Tófürdő épületét. A létesítmény jövője kérdéses, a település polgármestere...","id":"20250609_Bezartak-az-ikonikus-tofurdo-epuletet-egymilliard-forintos-uszo-szigettel-potolhatjak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29d2d3ff-c73d-46ca-842b-7060744a2160.jpg","index":0,"item":"bddc9bdf-9167-4977-8f80-a3b2af4ca230","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250609_Bezartak-az-ikonikus-tofurdo-epuletet-egymilliard-forintos-uszo-szigettel-potolhatjak","timestamp":"2025. június. 09. 15:15","title":"Bezárták az ikonikus tófürdő épületét, egymilliárd forintos úszó szigettel pótolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két hónapja nem volt ilyen erős a forint.","shortLead":"Két hónapja nem volt ilyen erős a forint.","id":"20250610_forint-euro-arfolyam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"dc16c6cf-7093-49a5-b6cd-952c9afcd766","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_forint-euro-arfolyam-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 15:04","title":"Visszatért a forintárfolyam 400-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81716f13-3cbe-4b59-ba76-89296d1d4e03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zürichből indult a Condor nevű légitársaság egyik járata, és oda is tért vissza több mint egy nap után. ","shortLead":"Zürichből indult a Condor nevű légitársaság egyik járata, és oda is tért vissza több mint egy nap után. ","id":"20250610_oriasi-keses-repulojarat-svajc-gorogorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81716f13-3cbe-4b59-ba76-89296d1d4e03.jpg","index":0,"item":"1dd5f453-95f8-4cd8-adb9-3b1344562b18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_oriasi-keses-repulojarat-svajc-gorogorszag","timestamp":"2025. június. 10. 15:12","title":"32 óra alatt ötször szállt le a repülőjárat, mégsem ért célba az utasaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0b339f-6def-4bf1-aa77-33e653b85e60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen négyezer gárdista érkezik majd Kaliforniába, hogy megfélemlítse a tüntetőket.","shortLead":"Összesen négyezer gárdista érkezik majd Kaliforniába, hogy megfélemlítse a tüntetőket.","id":"20250610_Trump-hetszaz-tengereszgyalogost-kuldott-Los-Angelesbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0b339f-6def-4bf1-aa77-33e653b85e60.jpg","index":0,"item":"8d2d6289-c87a-42de-ab3a-fc25bf9a50c4","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Trump-hetszaz-tengereszgyalogost-kuldott-Los-Angelesbe","timestamp":"2025. június. 10. 07:17","title":"Fokozódik a helyzet Kaliforniában, Trump hétszáz tengerészgyalogost küldött Los Angelesbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","shortLead":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","id":"20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16.jpg","index":0,"item":"5c54f5d4-7c68-458c-ac00-f9a4ac0e8cdc","keywords":null,"link":"/sport/20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","timestamp":"2025. június. 10. 11:07","title":"Megdöntötték Hosszú Katinka tízéves világcsúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2822aec3-ec5f-4566-839d-5903de943684","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Elkészült Oroszország új haditengerészeti stratégiája, az elnök már jóváhagyta.","shortLead":"Elkészült Oroszország új haditengerészeti stratégiája, az elnök már jóváhagyta.","id":"20250609_Putyin-2050-ig-tervez-a-vizeken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2822aec3-ec5f-4566-839d-5903de943684.jpg","index":0,"item":"dcaae707-3f82-4178-91fe-de9cf3d88efe","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Putyin-2050-ig-tervez-a-vizeken","timestamp":"2025. június. 09. 11:45","title":"Putyin 2050-ig tervez a vizeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]