[{"available":true,"c_guid":"c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A balatoni fővonal közlekedésének szombati összeomlása után hétfőn 300 busz várja, szükség lesz-e rájuk.","shortLead":"A balatoni fővonal közlekedésének szombati összeomlása után hétfőn 300 busz várja, szükség lesz-e rájuk.","id":"20250609_Ugy-tunik-a-MAV-most-mar-minden-nap-kivezenyel-300-potlobuszt-tartalekba-biztos-ami-biztos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a.jpg","index":0,"item":"ddf8a4f8-0ae1-422d-815d-1be70a928ea4","keywords":null,"link":"/kkv/20250609_Ugy-tunik-a-MAV-most-mar-minden-nap-kivezenyel-300-potlobuszt-tartalekba-biztos-ami-biztos","timestamp":"2025. június. 09. 09:24","title":"Úgy tűnik, a MÁV most már minden nap kivezényel 300 pótlóbuszt tartalékba, biztos, ami biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13b55ed-febf-41e7-b357-73a908eb49e4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A korrupció úgy árasztja el Amerikát, mint Magyarországon történt, de Trump legnagyobb ígéreteinek valóra váltásához egyszerűen nincs elég ember. Az is kérdés, hogy mi lesz Kínával és Oroszországgal, ha Iránt sem sikerül megfékeznie? Válogatás a világlapok írásaiból.","shortLead":"A korrupció úgy árasztja el Amerikát, mint Magyarországon történt, de Trump legnagyobb ígéreteinek valóra váltásához...","id":"20250609_lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13b55ed-febf-41e7-b357-73a908eb49e4.jpg","index":0,"item":"5c5efe93-c309-4cb2-84e2-4cb01384e15f","keywords":null,"link":"/360/20250609_lapszemle","timestamp":"2025. június. 09. 09:46","title":"Lapszemle: Orbán Viktor Franciaországban előadta, hogy Le Pennek szurkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az megvan, hogy a nevadai sivatagban az 51-es körzetben ufó-technológiával kísérleteznek? Na ezt a legendát a Pentagon terjesztette el.","shortLead":"Az megvan, hogy a nevadai sivatagban az 51-es körzetben ufó-technológiával kísérleteznek? Na ezt a legendát a Pentagon...","id":"20250608_pentagon-ufo-mitosz-amerika-titkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e.jpg","index":0,"item":"10e9dbd3-dd7c-4c5a-8089-003b26bf15be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_pentagon-ufo-mitosz-amerika-titkos","timestamp":"2025. június. 08. 15:37","title":"Maga a Pentagon is megtolta az ufómítoszok kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562853d1-75e3-4a21-9340-870dc125a17f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV-vezér szerint késő estére rendbe hozták a meghibásodott sorompót, de „valami biztosan nincs rendben”, ha fél napig tartott.","shortLead":"A MÁV-vezér szerint késő estére rendbe hozták a meghibásodott sorompót, de „valami biztosan nincs rendben”, ha fél...","id":"20250608_mav-balatoni-fovonal-vasuti-kozlekedes-vonat-busz-hegyi-zsolt-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/562853d1-75e3-4a21-9340-870dc125a17f.jpg","index":0,"item":"39e79641-83f0-4b92-be45-03e066d5796d","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_mav-balatoni-fovonal-vasuti-kozlekedes-vonat-busz-hegyi-zsolt-lazar-janos","timestamp":"2025. június. 08. 11:08","title":"Háromszáz klímás busz áll készenlétben arra az esetre, ha újra összeomlana a vasúti közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6ccfaf-b517-4a5b-9e95-84ca503abfd1","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Az osztrák Alpok nyári élmények egész sorával várja az idelátogatókat. Szédítő magaslatok, kristálytiszta vizű tavak és számos lehetőség az aktív kikapcsolódásra – mutatjuk, mi az, amit nem érdemes kihagyni.","shortLead":"Az osztrák Alpok nyári élmények egész sorával várja az idelátogatókat. Szédítő magaslatok, kristálytiszta vizű tavak és...","id":"20250424_feelaustria_adrenalin_alpok_ausztria_nyaralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6ccfaf-b517-4a5b-9e95-84ca503abfd1.jpg","index":0,"item":"73b719f1-70d1-474d-9823-6c0470701c2d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250424_feelaustria_adrenalin_alpok_ausztria_nyaralas","timestamp":"2025. június. 09. 11:30","title":"Ilyen egy kirándulás, amely az egész családnak szórakoztató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4789b786-e162-4f38-b34d-32cb2fbfb0e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hány katona térhetett haza.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hány katona térhetett haza.","id":"20250609_Ujabb-fogolycsere-volt-Ukrajna-es-Oroszorszag-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4789b786-e162-4f38-b34d-32cb2fbfb0e9.jpg","index":0,"item":"add0ee49-207f-4518-877e-ff4313f6f09f","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Ujabb-fogolycsere-volt-Ukrajna-es-Oroszorszag-kozott","timestamp":"2025. június. 09. 16:23","title":"Újabb fogolycsere volt Ukrajna és Oroszország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb7d481-e198-46c6-b7ad-76d62554d714","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A nemi vizsgálat bevezetése a legújabb döntés, ami után az olimpiai bajnok ökölvívó Iman Helif vissza is lépett egy versenytől. Közben nyilvánosságra kerültek egy hitelesnek vélt teszt eredményei.","shortLead":"A nemi vizsgálat bevezetése a legújabb döntés, ami után az olimpiai bajnok ökölvívó Iman Helif vissza is lépett...","id":"20250609_iman-helif-okolvivas-world-boxing-kotelezo-nemi-vizsgalat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecb7d481-e198-46c6-b7ad-76d62554d714.jpg","index":0,"item":"46641a3e-e442-4fbb-b0f3-ec406b0e8de4","keywords":null,"link":"/sport/20250609_iman-helif-okolvivas-world-boxing-kotelezo-nemi-vizsgalat-ebx","timestamp":"2025. június. 09. 10:30","title":"Meg tudja-e oldani végérvényesen a Helif-ügyet a sportvilág?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef03d745-6b7e-4276-a528-204ebe83ff45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még három tagnak kell befejeznie a szolgálatát, utána újra teljes lesz a BTS.","shortLead":"Még három tagnak kell befejeznie a szolgálatát, utána újra teljes lesz a BTS.","id":"20250610_Leszereltek-a-legismertebb-K-pop-egyuttes-tagjai-ujra-egyesulhet-a-banda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef03d745-6b7e-4276-a528-204ebe83ff45.jpg","index":0,"item":"4e9e8b9b-d6dc-453d-8a20-f44f6cc55938","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Leszereltek-a-legismertebb-K-pop-egyuttes-tagjai-ujra-egyesulhet-a-banda","timestamp":"2025. június. 10. 06:17","title":"Leszereltek a legismertebb K-pop együttes tagjai, újra egyesülhet a banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]