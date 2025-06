Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fiatal, közepes méretű barnamedvét láttak Égerszögnél, de eltűnt.","shortLead":"Fiatal, közepes méretű barnamedvét láttak Égerszögnél, de eltűnt.","id":"20250609_Kiranduloido-medve-boklaszik-az-Aggteleki-Nemzeti-Park-deli-reszen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862.jpg","index":0,"item":"5c4f28b3-e672-4555-991b-d69cc37230ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Kiranduloido-medve-boklaszik-az-Aggteleki-Nemzeti-Park-deli-reszen","timestamp":"2025. június. 09. 08:30","title":"Kirándulóidő: medve bóklászik az Aggteleki Nemzeti Park déli részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok korai felismerésében, amikor a klinikai tünetek még nem jelentkeztek. A ferritin szintjének ellenőrzése kulcsfontosságú a súlyosabb vashiányos állapotok megelőzésében, különösen terhes nők és sportolók esetében, ahol nincs idő a hosszadalmas kezelésre.","shortLead":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok...","id":"20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4.jpg","index":0,"item":"485cced7-f36f-495a-93ca-d4204f54abef","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","timestamp":"2025. június. 09. 15:30","title":"Aktívan sportol, esetleg kisbabát vár? Akkor ezt az értéket mindenképpen ellenőrizze a laboreredményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"03f3abd9-37b5-4fde-8d00-655412a0c128","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A hétvégi kánikula miatt megduplázódott az orvosi segítséget kérő emberek száma tavalyhoz képest. ","shortLead":"A hétvégi kánikula miatt megduplázódott az orvosi segítséget kérő emberek száma tavalyhoz képest. ","id":"20250608_ujraelesztes-csiksomlyoi-bucsu-kanikula","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03f3abd9-37b5-4fde-8d00-655412a0c128.jpg","index":0,"item":"52ccb741-ff7e-4bee-89fc-19832b43ea75","keywords":null,"link":"/kultura/20250608_ujraelesztes-csiksomlyoi-bucsu-kanikula","timestamp":"2025. június. 08. 16:31","title":"Újra kellett éleszteni egy nőt a csíksomlyói búcsún","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6dfee0-3ff3-46fb-887d-b03345c3f26c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Csaknem Alaszkáig vitték a Tu-160-as stratégiai bombázóikat. Úgy okoskodhatnak, hogy közúton nem elérhető a bázisuk, így nem kell drónoktól tartani.","shortLead":"Csaknem Alaszkáig vitték a Tu-160-as stratégiai bombázóikat. Úgy okoskodhatnak, hogy közúton nem elérhető a bázisuk...","id":"20250608_bering-tenger-anadir-tu-160-strategiai-bombazo-repuloter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6dfee0-3ff3-46fb-887d-b03345c3f26c.jpg","index":0,"item":"1e7d06b0-8db3-4d71-bfac-e8b19de84057","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_bering-tenger-anadir-tu-160-strategiai-bombazo-repuloter","timestamp":"2025. június. 08. 21:26","title":"Az oroszok a Bering-tenger partjáig menekítették a legmodernebb bombázóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8248bf3-8719-4a66-989e-8ebcdfa59f2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most először adott interjút az ukrán elnök magyar médiumnak a háború kitörése óta. A Válasz Online-nak beszélt többek között Orbán Viktor ukrajnai megítéléséről, a kémbotrányról, az őt ábrázoló plakátokról és arról is, miért követ el szerinte történelmi bűnt Magyarország.","shortLead":"Most először adott interjút az ukrán elnök magyar médiumnak a háború kitörése óta. A Válasz Online-nak beszélt többek...","id":"20250610_Volodimir-Zelenszkij-Orban-Viktor-interju-Valasz-Online-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8248bf3-8719-4a66-989e-8ebcdfa59f2d.jpg","index":0,"item":"7a044f1c-e620-46d9-a5e3-24e9689114c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Volodimir-Zelenszkij-Orban-Viktor-interju-Valasz-Online-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 08:35","title":"Zelenszkij a kémbotrányról beszélt a Válasz Online-nak: Nem szeretnék senkit fenyegetni, de tényleg minden a birtokunkban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3023e082-4092-4072-a510-0ea42f6dc771","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Los Angeles belvárosában villanógránátokat, könnygázt és paprikaspray-t is bevetettek vasárnap a Nemzeti Gárda tagjai a kitoloncolások miatt tüntetők ellen, akik kövekkel és egyéb tárgyakkal dobálták meg őket.","shortLead":"Los Angeles belvárosában villanógránátokat, könnygázt és paprikaspray-t is bevetettek vasárnap a Nemzeti Gárda tagjai...","id":"20250609_A-Nemzeti-Garda-konnygazt-es-villanogranatokat-vetett-be-Los-Angelesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3023e082-4092-4072-a510-0ea42f6dc771.jpg","index":0,"item":"da20ff9d-6e31-423b-a441-cefb4924a313","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_A-Nemzeti-Garda-konnygazt-es-villanogranatokat-vetett-be-Los-Angelesben","timestamp":"2025. június. 09. 08:47","title":"A Nemzeti Gárda könnygázt és villanógránátokat vetett be Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc12d36a-5240-4ca3-a7d5-f6973447c7fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség már korábban is azt feltételezte, hogy a férfi szándékosan hajtott a tömegbe.","shortLead":"A rendőrség már korábban is azt feltételezte, hogy a férfi szándékosan hajtott a tömegbe.","id":"20250608_gyermekelhelyezesi-vita-passau-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc12d36a-5240-4ca3-a7d5-f6973447c7fa.jpg","index":0,"item":"c04d98e8-2650-450d-ac2d-223ac6a6c23c","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_gyermekelhelyezesi-vita-passau-gazolas","timestamp":"2025. június. 08. 19:33","title":"Gyermekelhelyezési vita miatt történhetett a passaui gázolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b854188-f019-40a3-84df-b432fba8547f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2010 után a Fidesz jelentősen korlátozta a sztrájkjogot, előtte, az MSZP-SZDSZ kormányok idején Gaskó számos munkabeszüntetést és demonstrációt szervezett.","shortLead":"2010 után a Fidesz jelentősen korlátozta a sztrájkjogot, előtte, az MSZP-SZDSZ kormányok idején Gaskó számos...","id":"20250609_Meghalt-Gasko-Istvan-a-sztrajkkiraly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b854188-f019-40a3-84df-b432fba8547f.jpg","index":0,"item":"40baff29-776a-495c-857b-31623d0b13b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250609_Meghalt-Gasko-Istvan-a-sztrajkkiraly","timestamp":"2025. június. 09. 11:56","title":"Meghalt Gaskó István, a sztrájkkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]