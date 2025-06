Ahogy azt korábban megírtuk, a világ legnépszerűbb tiktokkerének el kellett hagynia az Egyesült Államokat, miután az amerikai bevándorlási hatóság múlt pénteken őrizetbe vette a Las Vegas-i Harry Reid Nemzetközi Repülőtéren. A Bevándorlási és Vámügyi Hatóság (ICE) közleménye szerint Khaby Lame lejárt vízummal tartózkodott az országban, emiatt vették őrizetbe.

Egy másik Z generációs influenszer, a 18 éves Bo Loudon, aki saját elmondása szerint Donald Trump legkisebb fiának, Barronnak a legjobb barátja, X-en közzétett posztjában elárulta, hogy ő értesítette a hatóságokat Lame lejárt vízumáról – szúrta ki a New York Times.

„Minden egyes illegális külföldit ki kell utasítani az országból. Amikor rájöttem, hogy a legnagyobb TikTok-sztár illegálisan tartózkodik itt, személyesen intézkedtem, hogy kitoloncolják” – írta bejegyzésében, hozzátéve, hogy a „Trump-csapat villámgyorsan dolgozott”.

Every single illegal alien needs to be DEPORTED.



When I found out the biggest TikTok star, Khaby Lame, is an illegal alien evading taxes, I worked with Trump’s ICE to have him removed.



He’s since been detained by ICE and removed.



The Trump team works at LIGHTING SPEED!⚡️ pic.twitter.com/STKk2ICjS8