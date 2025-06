Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"98366177-18bf-41bc-a259-120080a039f9","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"50 éves a Nashville, Robert Altman klasszikusa, amely éppúgy szól a country zene fura figuráiról, mint a hetvenes évek Amerikájáról. Keith Carradine-nel, a film szoknyavadász trubadúrjával a filmért kapott Oscarjáról, egyetlen nagy slágeréről, Ridley Scott első filmjéről és a gyermek Brooke Shields szexualizálásáról is beszélgettünk. ","shortLead":"50 éves a Nashville, Robert Altman klasszikusa, amely éppúgy szól a country zene fura figuráiról, mint a hetvenes évek...","id":"20250611_Keith-Carradine-interju-Ridley-Scott-altman-Nashville-50-eves-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98366177-18bf-41bc-a259-120080a039f9.jpg","index":0,"item":"60ceffa3-5612-4cc0-9288-6910b9485e74","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Keith-Carradine-interju-Ridley-Scott-altman-Nashville-50-eves-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 15:57","title":"„Ez volt Ridley Scott végső érve, a kaja!” – az Oscar-díjas Keith Carradine a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f5a75-a70a-4525-9791-c636520ac96d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közszolgálati technikusnak tanuló fiatalok passzív ellenálló csoportot alakítottak. ","shortLead":"A közszolgálati technikusnak tanuló fiatalok passzív ellenálló csoportot alakítottak. ","id":"20250612_diakok-rendorseg-fegyveres-orok-gyakorlat-tuntetes-demonstralok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/123f5a75-a70a-4525-9791-c636520ac96d.jpg","index":0,"item":"82ea702b-9d3b-4a67-aada-0d1d22a0a8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_diakok-rendorseg-fegyveres-orok-gyakorlat-tuntetes-demonstralok","timestamp":"2025. június. 12. 10:59","title":"Diákok játszották el a tüntetőket, akiket „felszámolt” a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4e3145-b1cc-4836-8395-662491b369a0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, miért fenyegetőzött, de a közösségi médiában zavaros üzenetet tett közzé.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért fenyegetőzött, de a közösségi médiában zavaros üzenetet tett közzé.","id":"20250613_robbantas-fenyegetozes-budapest-iskola-16-eves-ukran-menekult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f4e3145-b1cc-4836-8395-662491b369a0.jpg","index":0,"item":"755f3746-a005-4ccf-9bc2-fbc80fa8bf5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_robbantas-fenyegetozes-budapest-iskola-16-eves-ukran-menekult","timestamp":"2025. június. 13. 10:49","title":"Az FBI segítségével találták meg a 16 éves ukrán menekült fiút, aki budapesti iskolákat fenyegetett robbantással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b3bd52-e4c4-4451-a6af-662a02e54e7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Tamás világbajnok kardvívó korábban is gyakran fogalmazott meg kormánykritikát, korábban a magyar futballválogatott teljesítménye és Menczer Tamás is előkerült nála, legfrissebb posztjában pedig a kormánypárti ismerőseinek üzen.","shortLead":"Kovács Tamás világbajnok kardvívó korábban is gyakran fogalmazott meg kormánykritikát, korábban a magyar...","id":"20250611_Kormanyparti-ismeroseinek-es-Menczer-Tamasnak-is-uzent-az-olimpiai-bajnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1b3bd52-e4c4-4451-a6af-662a02e54e7b.jpg","index":0,"item":"a30e48a0-88af-4397-9065-1a18c5683667","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Kormanyparti-ismeroseinek-es-Menczer-Tamasnak-is-uzent-az-olimpiai-bajnok","timestamp":"2025. június. 11. 20:07","title":"Kormánypárti ismerőseinek és Menczer Tamásnak is üzent az olimpikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab8c2bd-7884-421e-9e6c-75a31b737a3b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elérhetővé tette a Google az új mobilos operációs rendszerét, ami egy sor újdonságot hoz el a felhasználóknak.","shortLead":"Elérhetővé tette a Google az új mobilos operációs rendszerét, ami egy sor újdonságot hoz el a felhasználóknak.","id":"20250611_google-android-16-operacios-rendszer-google-pixel-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eab8c2bd-7884-421e-9e6c-75a31b737a3b.jpg","index":0,"item":"db81c84b-9e33-4ff8-85e4-6ad27fa7d51a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_google-android-16-operacios-rendszer-google-pixel-frissites","timestamp":"2025. június. 11. 15:03","title":"Máris telepítheti az Android 16-ot, akinek ilyen telefonja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e9be0a-062e-414d-99c8-af0a5687b99a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Böröcz László fekvőgipszet kapott, egy ideig otthonról dolgozik.","shortLead":"Böröcz László fekvőgipszet kapott, egy ideig otthonról dolgozik.","id":"20250612_borocz-laszlo-budavari-polgarmester-serules-achilles-in-szakadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9e9be0a-062e-414d-99c8-af0a5687b99a.jpg","index":0,"item":"a78ebc22-7885-4145-8928-824c6a562b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_borocz-laszlo-budavari-polgarmester-serules-achilles-in-szakadas","timestamp":"2025. június. 12. 18:16","title":"Focizás közben Achilles-ín-szakadást szenvedett az I. kerület fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1111772-10fb-4d2b-9286-4351a08261f6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Lezárták Izrael és Irán légterét, nem működik a Tel-Aviv-i repülőtér sem.","shortLead":"Lezárták Izrael és Irán légterét, nem működik a Tel-Aviv-i repülőtér sem.","id":"20250613_Irani-letesitmenyeket-bombazott-Izrael-megoltek-a-Forradalmi-Garda-vezetojet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1111772-10fb-4d2b-9286-4351a08261f6.jpg","index":0,"item":"e82aa4e6-14e1-4ae3-b3af-65c77d4abe3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_Irani-letesitmenyeket-bombazott-Izrael-megoltek-a-Forradalmi-Garda-vezetojet-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 05:00","title":"Iráni létesítményeket bombázott Izrael, megölték a Forradalmi Gárda vezetőjét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4388f57-a1f0-4ef6-a042-8fcf00f463d4","c_author":"Balizs Benedek ","category":"elet","description":"Elsősorban mentális gondokkal küzd a magyar válogatott, amely két nyögvenyelős mérkőzéssel hangolt a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre. ","shortLead":"Elsősorban mentális gondokkal küzd a magyar válogatott, amely két nyögvenyelős mérkőzéssel hangolt a szeptemberi...","id":"20250611_magyar-labdarugo-valogatott-vilagbajnoki-selejtezo-felkeszulesi-merkozesek-svedorszag-azerbajdzsan-marco-rossi-szoboszlai-dominik-elemzes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4388f57-a1f0-4ef6-a042-8fcf00f463d4.jpg","index":0,"item":"b5bf4a0f-9ec5-4e11-aaf0-bb3f46730aff","keywords":null,"link":"/elet/20250611_magyar-labdarugo-valogatott-vilagbajnoki-selejtezo-felkeszulesi-merkozesek-svedorszag-azerbajdzsan-marco-rossi-szoboszlai-dominik-elemzes-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 13:15","title":"Párhuzamos univerzumok között lebeg a magyar futballtársadalom, Marco Rossi pofozott vissza mindenkit a valóságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]