[{"available":true,"c_guid":"2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Simán tudott úgy hat éven át utazgatni, hogy hamis jelvényszámot adott meg.","shortLead":"Simán tudott úgy hat éven át utazgatni, hogy hamis jelvényszámot adott meg.","id":"20250613_legiutaskisero-legitarsasag-csalas-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7.jpg","index":0,"item":"4f91bdee-5d1f-48af-8ad7-bcb2087cb47b","keywords":null,"link":"/elet/20250613_legiutaskisero-legitarsasag-csalas-usa","timestamp":"2025. június. 13. 11:36","title":"Százhúsz alkalommal repült ingyen egy férfi úgy, hogy légiutas-kísérőnek adta ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4692a7a3-1572-49ff-993d-09607fe6a35a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A plug-in hibrid hajtásláncú BYD Sealion 8 kevesebb mint 5 másodperc alatt pattan fel 0-ról 100 km/h-ra.","shortLead":"A plug-in hibrid hajtásláncú BYD Sealion 8 kevesebb mint 5 másodperc alatt pattan fel 0-ról 100 km/h-ra.","id":"20250613_itt-a-legujabb-7-uleses-hatalmas-byd-sealion-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4692a7a3-1572-49ff-993d-09607fe6a35a.jpg","index":0,"item":"721566a0-b717-4c67-9bfa-929f8da6b1f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_itt-a-legujabb-7-uleses-hatalmas-byd-sealion-8","timestamp":"2025. június. 13. 08:41","title":"Itt a legújabb 7 üléses hatalmas BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2aec57-1a37-4ea0-895b-ce57659eefaa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pénteken kezdődött támadás tétje hatalmas, és izraeli szemszögből bizonytalan a kimenetel. A Bloomberg kommentátora azt valószínűsíti, hogy az iráni rezsim maximális sebességbe kapcsol, hogy mielőbb nukleáris arzenálja legyen, de közben nem provokál ki amerikai válaszcsapást.","shortLead":"A pénteken kezdődött támadás tétje hatalmas, és izraeli szemszögből bizonytalan a kimenetel. A Bloomberg kommentátora...","id":"20250614_bloomberg-netanjahu-izrael-hazardjatek-iran-atombomba-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b2aec57-1a37-4ea0-895b-ce57659eefaa.jpg","index":0,"item":"ef80fd79-a8f3-41dc-ac4d-3f49cb24196e","keywords":null,"link":"/360/20250614_bloomberg-netanjahu-izrael-hazardjatek-iran-atombomba-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 14. 09:09","title":"Bloomberg: Netanjahu hazárdjátékának az lehet a vége, hogy Irán gyorsabban fejleszti ki atombombáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1396915-ea47-4d8f-a988-8cd6ab891a83","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Szolnokon március óta a havi 150 ezer forintnál kevesebből élő nyugdíjasok évente egyszer rendkívüli támogatást igényelhetnek az önkormányzattól, de a helyi kormánypárti képviselők – egy költségcsökkentő csomag részeként – azt kezdeményezték, hogy szüntessék meg ezt a lehetőséget – értesült a HVG. A juttatás mértéke fejenként legfeljebb 20 ezer forint. Az ellenzéki polgármester nem támogatja a megszüntetésről szóló javaslatot, de a közgyűlésben a Fidesz-KDNP képviselői vannak többségben. ","shortLead":"Szolnokon március óta a havi 150 ezer forintnál kevesebből élő nyugdíjasok évente egyszer rendkívüli támogatást...","id":"20250614_nyugdijas-juttatas-20-ezer-forint-eltorles-szolnok-Fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1396915-ea47-4d8f-a988-8cd6ab891a83.jpg","index":0,"item":"2c759dc8-c6f9-4501-acec-70dfb32956e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250614_nyugdijas-juttatas-20-ezer-forint-eltorles-szolnok-Fidesz-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 08:48","title":"Eltörölné a nyugdíjasoknak járó 15-20 ezer forintos juttatást a szolnoki Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad20c2d-572c-4ece-9aeb-62af5d1e17c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A japán Hitachi és Mitsubishi vállalata az, amely eladja magyarországi flottáját.","shortLead":"A japán Hitachi és Mitsubishi vállalata az, amely eladja magyarországi flottáját.","id":"20250613_hvg-autokolcsonzes-viarent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ad20c2d-572c-4ece-9aeb-62af5d1e17c5.jpg","index":0,"item":"80194b70-b54c-4644-8c79-c9a135293e03","keywords":null,"link":"/360/20250613_hvg-autokolcsonzes-viarent","timestamp":"2025. június. 13. 12:15","title":"Autókölcsönzés: globális szereplőt szorít ki részpiacáról egy magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33256900-c18e-4e3c-83db-499ca8f1b8d1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A KLM flottájában harmincnégy Boeing 787 Dreamliner is van.","shortLead":"A KLM flottájában harmincnégy Boeing 787 Dreamliner is van.","id":"20250613_air-india-lezuhant-repulogep-boeing-787-dreamliner-air-france-klm-vezerigazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33256900-c18e-4e3c-83db-499ca8f1b8d1.jpg","index":0,"item":"c5afbf73-78bf-49f9-91c4-3e74f9b3de44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_air-india-lezuhant-repulogep-boeing-787-dreamliner-air-france-klm-vezerigazgato","timestamp":"2025. június. 13. 17:23","title":"Az Air France–KLM vezérének töretlen a bizalma az Indiában lezuhant repülőtípus iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fe5ee6-ac61-4972-9587-26871ea78ef2","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A Premier League 2008 óta szabályozza az úgynevezett „nem hazai nevelésű” játékosok számát egy csapaton belül. A Liverpool nagy átalakuláson esik át a nyáron, így a jövő évi keretben minden pozíciót alaposan át kell gondolni a klub vezetőségének. Jeremie Frimpong nagy húzásnak bizonyult ebből a szempontból (is), de adott esetben Pécsi Ármin felnőtt csapatba való nevezése is segíthet abban, hogy Kerkez Milos és a frissen igazolt Florian Wirtz is következmények nélkül helyet kaphasson a bajnok csapat 2025/2026-os keretében. Vélhetően ennek ellenére is lesznek áldozatai a szabályok betartásának.","shortLead":"A Premier League 2008 óta szabályozza az úgynevezett „nem hazai nevelésű” játékosok számát egy csapaton belül...","id":"20250613_liverpool-hazai-nevelesu-jatekosok-szabaly-premier-league-kerkez-milos-florian-wirtz-pecsi-armin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1fe5ee6-ac61-4972-9587-26871ea78ef2.jpg","index":0,"item":"074d15fb-2eb9-4d9e-a681-57475561ed4e","keywords":null,"link":"/sport/20250613_liverpool-hazai-nevelesu-jatekosok-szabaly-premier-league-kerkez-milos-florian-wirtz-pecsi-armin","timestamp":"2025. június. 13. 12:00","title":"Akár Pécsi Árminon is múlhat, hogy Kerkez Milost le tudja-e igazolni a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09996e8d-b34a-4893-9176-7f093634266f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szörnyű fogyókúrára fogta magát gimnazistaként.","shortLead":"Szörnyű fogyókúrára fogta magát gimnazistaként.","id":"20250613_Stahl-Judit-dieta-gyomorverzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09996e8d-b34a-4893-9176-7f093634266f.jpg","index":0,"item":"c0dfd79f-ad99-4364-8e25-eda20b2039a6","keywords":null,"link":"/elet/20250613_Stahl-Judit-dieta-gyomorverzes","timestamp":"2025. június. 13. 12:10","title":"Stahl Juditnak háromszor két deci tej volt a napi adagja, gyomorvérzést kapott az önsanyargatástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]