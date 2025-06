Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"Arató László","category":"eurologus","description":"A magyar kormány az európai joggal folytatott szabadságharcában két fontos ügyben visszavonulót fújt, amivel sikerült megelőzni, hogy újabb pénzbüntetések szakadjanak az ország nyakába. A befagyasztott uniós pénzek azonban nem kerültek közelebb.","shortLead":"A magyar kormány az európai joggal folytatott szabadságharcában két fontos ügyben visszavonulót fújt, amivel sikerült...","id":"20250611_eu-jog_kotelezettsegszeges_unios-forrasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"ee939868-ce91-4ace-8d35-31f311d71b51","keywords":null,"link":"/eurologus/20250611_eu-jog_kotelezettsegszeges_unios-forrasok","timestamp":"2025. június. 11. 16:17","title":"Győzelemként ünnepli a kormány, hogy korábban két pert is elvesztett az EU-val szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit a késési biztosítás június elsejei bevezetése óta minden más esetben összesen – tudta meg a HVG a MÁV-csoporttól. És ez még csak nem is a nagy vasúti leállás összes extra kiadása.","shortLead":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit...","id":"20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396.jpg","index":0,"item":"c773ed68-21de-4c73-b276-71498fcf993c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 13:19","title":"Sokba került az adófizetőknek a hétvégi MÁV-káosz: csak a kártérítésre elment 18 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A focista egyedüli tulajdonosa kommunikációs vállalatának.","shortLead":"A focista egyedüli tulajdonosa kommunikációs vállalatának.","id":"20250612_szoboszlai-dominik-kommunikacios-ceg-profit-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14.jpg","index":0,"item":"79495d74-f512-4c0a-8c50-be06eecc7cdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_szoboszlai-dominik-kommunikacios-ceg-profit-nyereseg","timestamp":"2025. június. 12. 14:59","title":"Szoboszlai nemcsak a pályán, az üzleti életben is sikeres: cége 140 milliós profittal zárta első évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a991663a-d80f-48f8-a7ec-be021a79b205","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"A modern életmód számos olyan rejtett terhet ró a szervezetünkre, amelyeket nem mindig érzékelünk azonnal. Ahhoz, hogy hosszú távon is energikusak, kiegyensúlyozottak és egészségesek maradhassunk, elengedhetetlen, hogy ne csak a mozgásra és a kalóriákra figyeljünk oda – hanem a tudatos, célzott vitaminpótlásra is. ","shortLead":"A modern életmód számos olyan rejtett terhet ró a szervezetünkre, amelyeket nem mindig érzékelünk azonnal. Ahhoz...","id":"20250430_BiotechUSA-vitaminok-taplalekkiegeszito-multivitamin-tapanyagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a991663a-d80f-48f8-a7ec-be021a79b205.jpg","index":0,"item":"6fbcb8da-4e7e-40f3-a3ca-d6ee30618b68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250430_BiotechUSA-vitaminok-taplalekkiegeszito-multivitamin-tapanyagok","timestamp":"2025. június. 11. 15:30","title":"Mi már nem olyan minőségű zöldségeket eszünk, mint a nagyszüleink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnöki Kabinetiroda egyelőre érdemben nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A Miniszterelnöki Kabinetiroda egyelőre érdemben nem kommentálta a hírt.","id":"20250612_Megbukott-egy-diplomatajelolt-a-nemzetbiztonsagi-atvilagitason-mert-kiderult-hogy-kozeli-baratjanak-egy-fideszes-propagandistanak-orosz-titkosszolgalati-kapcsolatai-vannak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55.jpg","index":0,"item":"7c120a7e-29bb-4137-b7b8-3daf50d5367d","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_Megbukott-egy-diplomatajelolt-a-nemzetbiztonsagi-atvilagitason-mert-kiderult-hogy-kozeli-baratjanak-egy-fideszes-propagandistanak-orosz-titkosszolgalati-kapcsolatai-vannak","timestamp":"2025. június. 12. 07:58","title":"Megbukott egy diplomatajelölt a nemzetbiztonsági átvilágításon, mert kiderült, hogy közeli barátjának, egy fideszes propagandistának orosz titkosszolgálati kapcsolatai vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e657ead0-4180-47e4-beb0-fb0c2b12f60f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat szerint az uniós székhelyű pénzintézeteknek tilos lenne bármilyen tranzakciót lebonyolítaniuk az érintett bankokkal.","shortLead":"A javaslat szerint az uniós székhelyű pénzintézeteknek tilos lenne bármilyen tranzakciót lebonyolítaniuk az érintett...","id":"20250612_kina-eu-oroszorszag-peking-moszkva-szankcio-bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e657ead0-4180-47e4-beb0-fb0c2b12f60f.jpg","index":0,"item":"23434d68-b8ac-4660-bd7d-ef6aa1efba8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_kina-eu-oroszorszag-peking-moszkva-szankcio-bank","timestamp":"2025. június. 12. 10:49","title":"Az Európai Unió kínai bankokat szankcionálhat Oroszország támogatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik, egy bizonyos kor elérése után már csökkenni kezd. Egy kutatás ennek okára derített fényt.","shortLead":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik...","id":"20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706.jpg","index":0,"item":"f0657a62-edcd-49fb-be92-048d35163361","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","timestamp":"2025. június. 11. 20:03","title":"A rák nagy ellentmondása: miért van az, hogy bizonyos idő után már kevésbé fenyeget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az aktivista-színész szerint rászálltak a kormánypárti trollok az oldalára, ezért nemsokára valószínűleg letiltják a csatornáját is.","shortLead":"Az aktivista-színész szerint rászálltak a kormánypárti trollok az oldalára, ezért nemsokára valószínűleg letiltják...","id":"20250612_Gyulolkodo-magatartas-miatt-tiltotta-le-Molnar-Aron-videojat-a-TikTok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e.jpg","index":0,"item":"50032f18-d6e8-4922-8a38-42dafd17cf53","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_Gyulolkodo-magatartas-miatt-tiltotta-le-Molnar-Aron-videojat-a-TikTok","timestamp":"2025. június. 12. 14:41","title":"Gyűlölködő tartalomnak nézte, letiltotta Molnár Áron videóját a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]