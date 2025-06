Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3143d617-184c-42a4-a8dd-82c49dafef5b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"„Mi már látjuk, mekkora ajándék az, hogy versenyezhetünk. Az is egy ünnep, hogy rajthoz tudunk állni, mert nem mindig volt ez így” – mondja Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok a Penge podcastban, ahol a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áronnak és Kenyeres András mentáltrénernek arról is mesél, milyen apróságon múlt, hogy parasportoló vált belőle, miben más a hangulat és a közeg a paralimpián, mint az olimpián, és hogyan tudja összeegyeztetni, hogy a sport mellett a Testnevelési Egyetemen oktat.","shortLead":"„Mi már látjuk, mekkora ajándék az, hogy versenyezhetünk. Az is egy ünnep, hogy rajthoz tudunk állni, mert nem mindig...","id":"20250614_penge-podcast-ekler-luca-szilagyi-aron-kenyeres-andras-parasport-interju-stresszkezeles-teljesitmenyszorongas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3143d617-184c-42a4-a8dd-82c49dafef5b.jpg","index":0,"item":"a8db8ae3-4ce7-4da4-bf9d-7a593e8d7110","keywords":null,"link":"/elet/20250614_penge-podcast-ekler-luca-szilagyi-aron-kenyeres-andras-parasport-interju-stresszkezeles-teljesitmenyszorongas-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 07:00","title":"„Évek óta éreztem, hogy valami vár rám” – Ekler Luca paralimpiai bajnok a Penge podcastban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS 26-tal kezdődően – a megfelelő beállítások mellett – nem tudnak majd a gyerekek engedély nélkül kapcsolatot létesíteni új telefonszámokkal.","shortLead":"Az iOS 26-tal kezdődően – a megfelelő beállítások mellett – nem tudnak majd a gyerekek engedély nélkül kapcsolatot...","id":"20250613_apple-iphone-gyerekvedelmi-funkciok-biztonsag-ismeretlen-szamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20.jpg","index":0,"item":"387ae173-1580-4925-8444-3b483b0ac245","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_apple-iphone-gyerekvedelmi-funkciok-biztonsag-ismeretlen-szamok","timestamp":"2025. június. 13. 16:03","title":"Gyerekvédelmi funkciók jönnek az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d2a77a-98df-41b3-b478-5ecfde4faca5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA 1500 városában és településén tüntetésekkel, Washingtonban viszont katonai díszszemlével telik majd a szombat, ami hivatalosan az amerikai hadsereg 250. születésnapja, de Donald Trump is ma lesz 79 éves. Ajándékként pedig megkapja azt, amire nyolc éve vágyott.","shortLead":"Az USA 1500 városában és településén tüntetésekkel, Washingtonban viszont katonai díszszemlével telik majd a szombat...","id":"20250614_Trump-szulinap-katonai-parade-elintezte-maganak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d2a77a-98df-41b3-b478-5ecfde4faca5.jpg","index":0,"item":"353f0fc4-5251-4fcc-a0e5-b6f4436a25d8","keywords":null,"link":"/360/20250614_Trump-szulinap-katonai-parade-elintezte-maganak","timestamp":"2025. június. 14. 13:55","title":"Az én parádém nagyobb lesz, mint a tiéd – Trump teljesítette saját álmát a szülinapjára, a tüntetők másféle tűzijátékkal készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8181ae88-33bd-4326-96ed-72ddc365e552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 40 éves brit férfinak sikerült élve kikászálódnia repülőgép roncsai közül, miután az Ahmedabadból Londonba tartó járat kevesebb mint egy perccel a felszállás után csütörtökön lezuhant. 241-en nem voltak ilyen szerencsések, ők mind meghaltak. Szakértők szerint gyorsan kellett cselekednie, hogy kihasználja a valószínűtlen esélyt arra, hogy életben maradjon. ","shortLead":"A 40 éves brit férfinak sikerült élve kikászálódnia repülőgép roncsai közül, miután az Ahmedabadból Londonba tartó...","id":"20250614_air-india-baleset-tulelo-csoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8181ae88-33bd-4326-96ed-72ddc365e552.jpg","index":0,"item":"bdf81164-5fe6-4cb1-8743-0f0a4c82b107","keywords":null,"link":"/elet/20250614_air-india-baleset-tulelo-csoda","timestamp":"2025. június. 14. 08:12","title":"Milyen csoda kellett ahhoz, hogy megmeneküljön az Air India-katasztrófa egyetlen túlélője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c921a3b-524c-42c6-b0f1-b18059663cbf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 14 ezer szavazat érkezett a győztes Jász-Nagykun-Szolnok megyei intézményre. ","shortLead":"Több mint 14 ezer szavazat érkezett a győztes Jász-Nagykun-Szolnok megyei intézményre. ","id":"20250614_orszag-legjobb-iskolaja-budapest-ujszasz-altalanos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c921a3b-524c-42c6-b0f1-b18059663cbf.jpg","index":0,"item":"6d3dcd52-3918-49bd-a2d3-49dbc7093550","keywords":null,"link":"/elet/20250614_orszag-legjobb-iskolaja-budapest-ujszasz-altalanos","timestamp":"2025. június. 14. 16:42","title":"Megvan az ország legjobb iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2ddd24-9831-4156-a510-e16a7da14d68","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Oleg Szmirnov ezredes, a GRU hírszerzője egy budapesti étterem előtt mosolyog a kamerába a kormánypropagandistával.","shortLead":"Oleg Szmirnov ezredes, a GRU hírszerzője egy budapesti étterem előtt mosolyog a kamerába a kormánypropagandistával.","id":"20250614_Georg-Spottle-orosz-titkosszolgalat-foto-gru-oleg-szmirnov-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f2ddd24-9831-4156-a510-e16a7da14d68.jpg","index":0,"item":"c5517d39-0a81-42b6-9537-b9d2dc58e11c","keywords":null,"link":"/itthon/20250614_Georg-Spottle-orosz-titkosszolgalat-foto-gru-oleg-szmirnov-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 19:12","title":"Íme Georg Spöttle és orosz kapcsolattartója közös fotón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7db5f5-e3c9-4122-b5e8-f107ed2e5f98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán tíz legnagyobb városából ötöt elért a hajnali izraeli támadás.","shortLead":"Irán tíz legnagyobb városából ötöt elért a hajnali izraeli támadás.","id":"20250613_terkep-izraeli-tamadas-varosok-iran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f7db5f5-e3c9-4122-b5e8-f107ed2e5f98.jpg","index":0,"item":"89f033de-a88f-47d4-95db-744568f8bf33","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_terkep-izraeli-tamadas-varosok-iran","timestamp":"2025. június. 13. 17:13","title":"Térképen mutatjuk az iráni településeket, amiket eddig izraeli támadás ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ad43cd-4b71-4b99-b491-ec3328325034","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"Ha Teherán beváltaná a fenyegetését, és tényleg lezárná a Hormuzi-szorost, azzal nemcsak a globális olajpiacot állítaná a feje tetejére, de elvágná a világtól az egyik legnagyobb LNG-exportőrt, Katart is. A megtorlás potenciális célpontjaivá léptek elő Izrael tengeri gázmezői is, ez a két front együtt pedig óriási fenyegetést jelenthet az európai energiabiztonságra.","shortLead":"Ha Teherán beváltaná a fenyegetését, és tényleg lezárná a Hormuzi-szorost, azzal nemcsak a globális olajpiacot állítaná...","id":"20250614_Izrael-Iran-olaj-gaz-LNG-Hormuzi-szoros-blokad-tengeri-gazmezok-ellatasbiztonsag-kockazatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79ad43cd-4b71-4b99-b491-ec3328325034.jpg","index":0,"item":"f948ba5d-3bcf-4fb3-9fac-61d9f08a700a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_Izrael-Iran-olaj-gaz-LNG-Hormuzi-szoros-blokad-tengeri-gazmezok-ellatasbiztonsag-kockazatok","timestamp":"2025. június. 14. 17:30","title":"Mindenki az olajat félti az izraeli-iráni csapásoktól, pedig a gázellátás is legalább annyira veszélybe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]