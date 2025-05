Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Később, leszállás után rendőrök fogadták az énekesnőt ","shortLead":"Később, leszállás után rendőrök fogadták az énekesnőt ","id":"20250525_Britney-Spears-repulo-cigaretta-rendorseg-los-angeles-enekesno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96.jpg","index":0,"item":"d15ae4c7-b832-46b8-9200-174a6ffaf33d","keywords":null,"link":"/kultura/20250525_Britney-Spears-repulo-cigaretta-rendorseg-los-angeles-enekesno","timestamp":"2025. május. 25. 09:51","title":"Britney Spears rágyújtott egy repülőn, de a légiutaskísérők hamar közbeléptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97d9728-5db7-4c1e-bf8d-d7f0454e0e5c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök nem felejtette el megreklámozni az Ukrajna EU-tagságáról zajló „véleménynyilvánító szavazást” sem.","shortLead":"A miniszterelnök nem felejtette el megreklámozni az Ukrajna EU-tagságáról zajló „véleménynyilvánító szavazást” sem.","id":"20250524_orban-viktor-rendkivuli-gazdasagi-egyeztetes-rezsicsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d97d9728-5db7-4c1e-bf8d-d7f0454e0e5c.jpg","index":0,"item":"436498a4-9848-4435-9a8c-40e44514925f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250524_orban-viktor-rendkivuli-gazdasagi-egyeztetes-rezsicsokkentes","timestamp":"2025. május. 24. 17:48","title":"Orbán rendkívüli gazdasági egyeztetésre hívta minisztereit, de végül csak a rezsicsökkentés miatt aggódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b956469-2844-47d5-9f7c-2012d73a851b","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A FIFA, élén vezetőjével, Gianni Infantinóval egészpályás letámadást indított azért, hogy részese lehessen az európai klubfutballnak, és újra átvegye az irányítást világszinten is. Ez láthatóan nem tetszik Aleksander Ceferin UEFA-elnöknek, így a két szövetség között ismét fellángolt a viszály, ami a FIFA paraguayi kongresszusán csúcsosodott ki. ","shortLead":"A FIFA, élén vezetőjével, Gianni Infantinóval egészpályás letámadást indított azért, hogy részese lehessen az európai...","id":"20250524_fifa-uefa-haboru-feszultseg-gianni-infantino-aleksander-ceferin-klubvilagbajnoksag-bajnokok-ligaja-donald-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b956469-2844-47d5-9f7c-2012d73a851b.jpg","index":0,"item":"c3e78275-da48-4984-a863-a805ea202b30","keywords":null,"link":"/sport/20250524_fifa-uefa-haboru-feszultseg-gianni-infantino-aleksander-ceferin-klubvilagbajnoksag-bajnokok-ligaja-donald-trump-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 19:45","title":"Örökös harc dúl a futball nagyurai között, a háttérben pedig már ott mosolyog Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737b5700-8fc3-4f9e-90b7-a956cf232013","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Rövid ideig gyengíti, hosszú távon viszont erősítheti az ingatlanpiaci keresletet, ha marad a magas infláció. Eddig a lakásárak gyorsabban nőttek, mint a bérek, de ez hamarosan megfordulhat.","shortLead":"Rövid ideig gyengíti, hosszú távon viszont erősítheti az ingatlanpiaci keresletet, ha marad a magas infláció. Eddig...","id":"20250525_hvg-ingatlanpiac-inflacio-berek-lakasarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/737b5700-8fc3-4f9e-90b7-a956cf232013.jpg","index":0,"item":"70132786-51f4-44db-b699-4e87469639ea","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-ingatlanpiac-inflacio-berek-lakasarak","timestamp":"2025. május. 25. 08:30","title":"Közeleg az idő, amikor azok járhatnak jól, akik saját célra vennének lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed200a7-4fb5-4e21-9e51-4e32c6b24505","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jobb odafigyelni a mosógépek használatakor, ugyanis lehet, hogy valójában a magasabb hőfokon dolgozó mosási program sem fertőtlenít.","shortLead":"Jobb odafigyelni a mosógépek használatakor, ugyanis lehet, hogy valójában a magasabb hőfokon dolgozó mosási program sem...","id":"20250526_mosogep-hasznalata-vizsgalat-bakteriumok-ruhak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed200a7-4fb5-4e21-9e51-4e32c6b24505.jpg","index":0,"item":"79bc4601-fa10-4cb7-bd29-e276d60c8dbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_mosogep-hasznalata-vizsgalat-bakteriumok-ruhak","timestamp":"2025. május. 26. 08:03","title":"Jó eséllyel ön is rosszul használja a mosógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a0b59f-ad7c-4f20-8312-bd7b3ce89cca","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Nagy szükségük volt a magyar vállalatoknak a fenntarthatósági és beszállítói láncot vizsgáló törvények egyszerűsítésére és elhalasztására, és indokolt a hosszabb felkészülési időszak – mondja Lukács Ákos, az EY tanácsadó cég partnere, a klímaváltozási és fenntarthatósági üzletág vezetője.","shortLead":"Nagy szükségük volt a magyar vállalatoknak a fenntarthatósági és beszállítói láncot vizsgáló törvények egyszerűsítésére...","id":"20250525_hvg-lukacs-akos-esg-szakerto-fenntarthatosag-unios-direktivak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9a0b59f-ad7c-4f20-8312-bd7b3ce89cca.jpg","index":0,"item":"1c8644df-77a7-4a94-b875-302ff4b12bdb","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-lukacs-akos-esg-szakerto-fenntarthatosag-unios-direktivak","timestamp":"2025. május. 25. 10:30","title":"Nehezen birkóznak meg a magyar cégek a nemzetközi fenntarthatósági követelményekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c153b8-0c25-4777-bd25-20acaca0344b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egymillió lépéses túrája végállomásán, Nagyváradon mondott beszédet Magyar Péter. Orbán Viktornak megüzente, hogy itt a vége, és a határon túli magyarokat szerinte eláruló és nemrég lemondott Gyurcsány után ideje az árulásban a stafétát átvevő Orbánnak is mennie. A Tisza elnöke a román népnek partnerséget kínált, a magyaroknak pedig emberséges, békés Magyarországot ígért – Európában.","shortLead":"Egymillió lépéses túrája végállomásán, Nagyváradon mondott beszédet Magyar Péter. Orbán Viktornak megüzente, hogy itt...","id":"20250524_A-vegso-visszaszamlalas-megkezdodott-Magyar-Peter-Nagyvaradrol-uzent-Orbannak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28c153b8-0c25-4777-bd25-20acaca0344b.jpg","index":0,"item":"5b04dd0b-52be-4452-b5a8-e88647ed4f01","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_A-vegso-visszaszamlalas-megkezdodott-Magyar-Peter-Nagyvaradrol-uzent-Orbannak-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 15:30","title":"Magyar Péter Nagyváradról üzent Orbánnak: „A rombolás, gyűlöletkeltés, árokásás a múlté, a végső visszaszámlálás megkezdődött!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d1cf8a-d3a0-4d73-8735-f019aa2a84a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kínai márkák prémium vonalába tartozik az érkező Xpeng. ","shortLead":"A kínai márkák prémium vonalába tartozik az érkező Xpeng. ","id":"20250526_kinai-automarka-is-megerkezik-Magyarorszagra-Xpeng","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57d1cf8a-d3a0-4d73-8735-f019aa2a84a9.jpg","index":0,"item":"c3537c6c-f059-48e4-bb3f-31c228cd98e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_kinai-automarka-is-megerkezik-Magyarorszagra-Xpeng","timestamp":"2025. május. 26. 12:08","title":"Újabb feltörekvő kínai autómárka jelenik meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]