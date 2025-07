A fürdők esetében kevés a magyar kétharmad

A magyar fürdők kétharmadában kiváló a vízminőség, de még így is Európa sereghajtói között vagyunk, mert két ország kivételével minden uniós államban magasabb az arány – derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség friss felméréséből, amit az Európa Pont osztott meg közösségi oldalán.

