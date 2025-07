Kiütötte Nyugat-Európát a hőhullám, több országban halálos áldozatok is vannak

Európa-szerte tapasztalható a szélsőséges hőség, aminek már Franciaországban és Spanyolországban is vannak halálos áldozatai – írja a BBC.

Csak kedden mintegy 300 ember szorult ellátásra, ketten pedig a hőség miatt haltak meg – számolt be a hőhullám következményeiről a francia klímaügyi miniszter. Franciaország több megyéjében is vörös riasztás van érvényben a hőség miatt. Közben Spanyolországban, ahol – Angliához hasonlóan – a mérések kezdete óta sose volt olyan forró június, mint idén, a tűzoltók több ezer hektáron próbálják megfékezni a szárazság miatt különösen könnyen terjedő lángokat, amelyeknek Katalóniában már egy fiatal pár is áldozatul esett.

Meghalt egy kislány a versailles-i palota udvarán, miután a melegre panaszkodott Egy virginiai család európai utazása fordult tragédiába tegnap. A klímaügyi miniszter szerint a keddi hőségnek több halottja is van az országban, de nem tudni, a kislányt is egyiküknek tartja-e.

Olaszországban szintén érezteti hatását a hőhullám, ami miatt például a munkavégzést is korlátozzák. Két velencei munkást kellett kórházba szállítani tegnap a kánikula következtében; egyikük, akit újra is kellett éleszteni, továbbra is kómában van. Más városokban áramszünethez vezetett a rendkívüli hőség. Firenze belvárosában azért ment el az áram, mert a rendszer nem bírta a sok klímaberendezés terhelését, Bergamóban pedig a földalatti kábelek túlhevülése miatt maradt áram nélkül a fél város.

Keddi hír, hogy a milánói dóm tetején egy kínai turista elájult a forróságban kedden. A hatvanhat éves kínai nő lánya és unokája társaságában kevéssel déli tizenkét óra előtt ment fel a dóm tetejére. A nagy melegben hirtelen elveszítette eszméletét. A tűzoltók, majd a mentők siettek segítségére. Az észak-olaszországi város központi klinikájára szállították. A kórház közlése szerint a rosszullétet a forróság okozta.