A Duna magas vízállása miatt megtiltották fürdőzést Gödön

„Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Dunán levonuló magas vízállás, valamint az áradás következtében keletkezett hordalékok és szennyeződések miatt, Budapest Főváros Kormányhivatalának határozata alapján az alsógödi és felsőgödi szabadstrandokon fürdési tilalom lépett érvénybe” – idézi a Blikk a fővárosi kormányhivatal a Gödi Tesz Facebook-oldalán megosztott közleményét.

A tilalom feloldásáról és a strandok megnyitásáról a későbbiekbre ígérnek tájékoztatást.

A Vízügy honlapja szerint a Duna vízállása a múlt hét végén tetőzött, Budapesten 470 centiméter körüli magasságban, ami még jócskán elmarad az I. szintű árvízvédelmi készültség készültség 620 centiméteres határától.

A Római-parti Plázst már augusztus elsején lezárták, mivel a föveny jelentős részét elöntötte a víz.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: Fazekas István