Kijött az első előzetes a The Office alkotóinak új sorozatához

Csütörtökön mutatták be a The Office alkotóinak új sorozata, a The Paper első előzetesét.

Az NBC népszerű sitcomjának testvérsorozata egy amerikai kisvárosi újság, a Toledo Truth Teller szerkesztőségében dolgozó újságírók mindennapjait követi nyomon. Az új széria szeptember 4-én négy epizóddal debütál a Peacock nevű csatornán, és az előzetes tanúsága szerint szerepelni fog benne a The Office-ból ismert Oscar Martinez is, akit Oscar Nunez alakít.

A sorozat onnan indul, hogy az ambiciózus újságíró, Ned Sampson (Domhnall Gleeson) főszerkesztőként csatlakozik a Toledo Truth Teller csapatához. A férfi rögtön az első napján nagy ötletekkel áll elő, ám az némiképp lelombozza, hogy a szerkesztőség egy vécépapírgyártó céggel osztozik az irodáján, ráadásul új kollégái nem túl képzettek, és szinte motiválhatatlanul motiválatlanok.

The Paper | Official Trailer | Peacock Original The Paper is streaming September 4 on Peacock: https://pck.tv/45hBP6q Synopsis: The documentary crew that immortalized Dunder Mifflin’s Scranton branch in the Emmy Award-winning series “The Office” find a new subject when they discover a historic Midwestern newspaper and the publisher trying to revive it.

Greg Daniels és Michael Koman tavaly januárban jelentették be, hogy új sorozaton dolgoznak, ami az Office univerzumában játszódik majd. A főszereplő, Domhnall Gleeson onnan lehet ismerős, hogy a Harry Potter-filmekben ő játszotta Bill Weasley szerepét, de feltűnt a Star Wars-folytatástrilógiában is. A másik főszereplő, Sabrina Impacciatore pedig a Fehér Lótusz második évadában alakította a hotelmenedzser Valentinát, szerepéért Emmy-jelölést is kapott.