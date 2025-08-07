Kijött az első előzetes a The Office alkotóinak új sorozatához

Csütörtökön mutatták be a The Office alkotóinak új sorozata, a The Paper első előzetesét.
Az NBC népszerű sitcomjának testvérsorozata egy amerikai kisvárosi újság, a Toledo Truth Teller szerkesztőségében dolgozó újságírók mindennapjait követi nyomon. Az új széria szeptember 4-én négy epizóddal debütál a Peacock nevű csatornán, és az előzetes tanúsága szerint szerepelni fog benne a The Office-ból ismert Oscar Martinez is, akit Oscar Nunez alakít.
A sorozat onnan indul, hogy az ambiciózus újságíró, Ned Sampson (Domhnall Gleeson) főszerkesztőként csatlakozik a Toledo Truth Teller csapatához. A férfi rögtön az első napján nagy ötletekkel áll elő, ám az némiképp lelombozza, hogy a szerkesztőség egy vécépapírgyártó céggel osztozik az irodáján, ráadásul új kollégái nem túl képzettek, és szinte motiválhatatlanul motiválatlanok.
Greg Daniels és Michael Koman tavaly januárban jelentették be, hogy új sorozaton dolgoznak, ami az Office univerzumában játszódik majd. A főszereplő, Domhnall Gleeson onnan lehet ismerős, hogy a Harry Potter-filmekben ő játszotta Bill Weasley szerepét, de feltűnt a Star Wars-folytatástrilógiában is. A másik főszereplő, Sabrina Impacciatore pedig a Fehér Lótusz második évadában alakította a hotelmenedzser Valentinát, szerepéért Emmy-jelölést is kapott.