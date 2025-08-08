Karácsony hivatali macskával, a BKK pusztító szóviccel ünnepli a nemzetközi macskanapot

Ma van a nemzetközi macskanap, egy újabb apropó arra, hogy tonhalkonzervet bontsunk az ünnepelteknek.

Augusztus 8. a számos, macskák előtt tisztelgő ünnepnap egyike: a macskák világnapja (február 17.), a fekete macskák napja (október 27.) és az Öleld meg a macskád! nap (június 4.) mellett ezen a napon is kitüntetett figyelemmel vehetjük körül doromboló kedvenceinket.

A jeles alkalomról Karácsony Gergely sem feledkezett el, aki a Főpolgármesteri Hivatalból jelentkezett be a műhelyben lakó Buci társaságában:

A Fővárosi Állat- és Növénykertben a nagymacskák mellett élnek házi cirmosok is, ma róluk emlékeztek meg a Facebook-oldalukon:

A Budapesti Közlekedési Központ pedig a kettes metró nevében (angolul) rejlő macskával játszadozott el:

